https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-net-laboratoriy-po-sozdaniyu-bioorujiya--mid-19348653.html
В Узбекистане нет лабораторий по созданию биооружия — МИД
В Узбекистане нет лабораторий по созданию биооружия — МИД
В разных средствах массовой информации ранее не раз появлялась информация о том, что в странах СНГ якобы создано несколько сотен биологических военных... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T11:39+0500
2021-06-22T11:39+0500
2021-06-22T11:39+0500
политика
биологическое оружие
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало распространяемые в СМИ заявления о сотрудничестве республики со странами Запада в области биологической безопасности, будто бы представляющем угрозу соседним государствам.Любые необоснованные заявления в адрес узбекской стороны "создают определенную напряженность в двухсторонних отношениях", а "самое главное — наносят ущерб межгосударственному доверительному диалогу", подчеркнули в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210520/madaminov-v-uzbekistane-ne-bylo-i-ne-budet-biolaboratoriy-ssha-18820627.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
биологическое оружие, мид узбекистана
В Узбекистане нет лабораторий по созданию биооружия — МИД
В разных средствах массовой информации ранее не раз появлялась информация о том, что в странах СНГ якобы создано несколько сотен биологических военных лабораторий.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало распространяемые в СМИ заявления о сотрудничестве республики со странами Запада в области биологической безопасности, будто бы представляющем угрозу соседним государствам.
"<...> сведения о якобы предназначении имеющихся в Узбекистане лабораторий для производства биооружия абсолютно не соответствует действительности. <...> эти лаборатории предназначены только для проведения диагностических исследований и эксплуатации исключительно в мирных целях. Более того, Узбекистан как участник Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия обеспечивает запрет производства и накопления биологического оружия", — говорится в заявлении МИД.
Любые необоснованные заявления в адрес узбекской стороны "создают определенную напряженность в двухсторонних отношениях", а "самое главное — наносят ущерб межгосударственному доверительному диалогу", подчеркнули в министерстве.