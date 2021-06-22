https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-net-laboratoriy-po-sozdaniyu-bioorujiya--mid-19348653.html

В Узбекистане нет лабораторий по созданию биооружия — МИД

В Узбекистане нет лабораторий по созданию биооружия — МИД

В разных средствах массовой информации ранее не раз появлялась информация о том, что в странах СНГ якобы создано несколько сотен биологических военных... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T11:39+0500

2021-06-22T11:39+0500

2021-06-22T11:39+0500

политика

биологическое оружие

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало распространяемые в СМИ заявления о сотрудничестве республики со странами Запада в области биологической безопасности, будто бы представляющем угрозу соседним государствам.Любые необоснованные заявления в адрес узбекской стороны "создают определенную напряженность в двухсторонних отношениях", а "самое главное — наносят ущерб межгосударственному доверительному диалогу", подчеркнули в министерстве.

https://uz.sputniknews.ru/20210520/madaminov-v-uzbekistane-ne-bylo-i-ne-budet-biolaboratoriy-ssha-18820627.html

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биологическое оружие, мид узбекистана