https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-planiruetsya-otkryt-filialy-veduschix-vengerskix-universitetov-19348416.html

В Узбекистане планируется открыть филиалы ведущих венгерских университетов

В Узбекистане планируется открыть филиалы ведущих венгерских университетов

Также намечено разработать совместные научно-исследовательские проекты и программы повышения квалификации. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T11:13+0500

2021-06-22T11:13+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Замминистра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фазилов провел встречу с государственным секретарем Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Оршолой Паксай-Томашич, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В рамках переговоров стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-венгерских отношений.Представители двух стран уделили особое внимание взаимодействию в образовательной сфере. Намечено расширить сотрудничество между высшими учебными заведениями Узбекистана и Венгрии, в частности, планируется открыть в республике филиалы ведущих венгерских университетов, разработать совместные научно-исследовательские проекты и программы повышения квалификации. Помимо этого, Фазилов и Паксай-Томашич рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

https://uz.sputniknews.ru/20210616/uzbekistan-i-vengriya--zapuskayut-konkurs-na-razrabotku-nauchnyx-proektov-i-startapov-19269990.html

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высшее образование, венгрия, вузы, мид узбекистана, узбекистан