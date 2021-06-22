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В Узбекистане вакцина от коронавируса стала доступна лицам от 50 лет
В Узбекистане вакцина от коронавируса стала доступна лицам от 50 лет
Решение принято на заседании специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T11:09+0500
2021-06-22T11:49+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
коронавирус
вакцинация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Вакцину от коронавируса в Узбекистане смогут получать лица старше 50 лет, а также педагоги вузов страны.Об этом сообщили в Минздраве республики. Решение принято на заседании специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.В Узбекистане с 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. По данным Минздрава, за это время прививку сделали свыше 1,6 миллиона человек. На первом этапе вакцину получали люди старше 65 лет и медработники. Затем, в мае, в список включили граждан, находящихся в группе повышенного риска, — лиц с хроническими заболеваниями, учителей и воспитателей детских садов, а также правоохранителей. C 31 мая прививку стали делать также представителям СМИ, блогерам и студентам, отправляющимся на учебу за рубеж.Сейчас узбекистанцам даются на выбор несколько препаратов: китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российский "Спутник V", в августе ожидаются поставки новой партии вакцины AstraZeneca.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/uzbekistan-snova-vvodit-obyazatelnye-ptsr-testy-dlya-vezda-v-stranu-19346244.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, коронавирус, вакцинация, узбекистан

В Узбекистане вакцина от коронавируса стала доступна лицам от 50 лет

11:09 22.06.2021 (обновлено: 11:49 22.06.2021)
948
© Depositphotos / Kovop58@gmail.comАмпулы и шприц на синем фоне
Ампулы и шприц на синем фоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© Depositphotos / Kovop58@gmail.com
Решение принято на заседании специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Вакцину от коронавируса в Узбекистане смогут получать лица старше 50 лет, а также педагоги вузов страны.
Об этом сообщили в Минздраве республики.
"Принято решение по расширению охвата бесплатной вакцинации от коронавируса COVID-19 на лиц в возрасте от 50 лет и старше, а также преподавателей вузов", — говорится в заявлении ведомства.
Решение принято на заседании специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.
В Узбекистане с 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. По данным Минздрава, за это время прививку сделали свыше 1,6 миллиона человек.
На первом этапе вакцину получали люди старше 65 лет и медработники.
Затем, в мае, в список включили граждан, находящихся в группе повышенного риска, — лиц с хроническими заболеваниями, учителей и воспитателей детских садов, а также правоохранителей.
C 31 мая прививку стали делать также представителям СМИ, блогерам и студентам, отправляющимся на учебу за рубеж.
ПЦР-тестирование, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
Общество
Узбекистан снова вводит обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну
10:18
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Сейчас узбекистанцам даются на выбор несколько препаратов: китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российский "Спутник V", в августе ожидаются поставки новой партии вакцины AstraZeneca.
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