https://uz.sputniknews.ru/20210622/v-uzbekistane-vaktsina-ot-koronavirusa-stala-dostupna-litsam-ot-50-let-19347224.html

В Узбекистане вакцина от коронавируса стала доступна лицам от 50 лет

В Узбекистане вакцина от коронавируса стала доступна лицам от 50 лет

Решение принято на заседании специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T11:09+0500

2021-06-22T11:09+0500

2021-06-22T11:49+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

коронавирус

вакцинация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Вакцину от коронавируса в Узбекистане смогут получать лица старше 50 лет, а также педагоги вузов страны.Об этом сообщили в Минздраве республики. Решение принято на заседании специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом.В Узбекистане с 1 апреля стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. По данным Минздрава, за это время прививку сделали свыше 1,6 миллиона человек. На первом этапе вакцину получали люди старше 65 лет и медработники. Затем, в мае, в список включили граждан, находящихся в группе повышенного риска, — лиц с хроническими заболеваниями, учителей и воспитателей детских садов, а также правоохранителей. C 31 мая прививку стали делать также представителям СМИ, блогерам и студентам, отправляющимся на учебу за рубеж.Сейчас узбекистанцам даются на выбор несколько препаратов: китайский Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica, российский "Спутник V", в августе ожидаются поставки новой партии вакцины AstraZeneca.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/uzbekistan-snova-vvodit-obyazatelnye-ptsr-testy-dlya-vezda-v-stranu-19346244.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, коронавирус, вакцинация, узбекистан