https://uz.sputniknews.ru/20210622/vlasti-razrabotayut-dorojnuyu-kartu-po-soxraneniyu-v-tashkente-arxitektury-modernizma--19357616.html
Власти разработают дорожную карту по сохранению в Ташкенте архитектуры модернизма
Власти разработают дорожную карту по сохранению в Ташкенте архитектуры модернизма
В столице насчитывается большое количество архитектурных сооружений, возведенных между 1960 и 1980 годами. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T17:21+0500
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2021-06-22T17:21+0500
культура
здания
культурное наследие
ташкент
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана и архитектурное бюро GRACE намерены разработать дорожную карту по сохранению и приспособлению архитектуры модернизма в столице. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Для реализации инициативы в команду экспертов войдут основатели бюро, архитекторы Екатерина Головатюк и Джакомо Кантони, историк архитектуры и искусства Центральной Азии Борис Чухович, специалисты по реставрации наследия ХХ века из Миланского политехнического университета.По информации пресс-службы, в Ташкенте насчитывается большое количество архитектурных сооружений, возведенных между 1960 и 1980 годами. Постройки признаны уникальными не только местными специалистами, но и международным культурным сообществом, отметили в фонде.
https://uz.sputniknews.ru/20210309/Kak-zaschitit-obekty-kulturnogo-naslediya-Uzbekistana-16157360.html
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здания, культурное наследие, ташкент
Власти разработают дорожную карту по сохранению в Ташкенте архитектуры модернизма
В столице насчитывается большое количество архитектурных сооружений, возведенных между 1960 и 1980 годами.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Фонд развития культуры и искусства при Минкультуры Узбекистана и архитектурное бюро GRACE намерены разработать дорожную карту по сохранению и приспособлению архитектуры модернизма в столице. Об этом сообщает
пресс-служба фонда.
Для реализации инициативы в команду экспертов войдут основатели бюро, архитекторы Екатерина Головатюк и Джакомо Кантони, историк архитектуры и искусства Центральной Азии Борис Чухович, специалисты по реставрации наследия ХХ века из Миланского политехнического университета.
По информации пресс-службы, в Ташкенте насчитывается большое количество архитектурных сооружений, возведенных между 1960 и 1980 годами. Постройки признаны уникальными не только местными специалистами, но и международным культурным сообществом, отметили в фонде.