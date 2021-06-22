https://uz.sputniknews.ru/20210622/vosemdesyat-let-nazad-strana-vyshla-na-bitvu-znaya-chto-oderjit-pobedu-19347365.html

Восемьдесят лет назад страна вышла на битву, зная, что одержит Победу

Восемьдесят лет назад страна вышла на битву, зная, что одержит Победу

…Прозвучало кодовое слово "Дортмунд", и тяжелый, сверкающий сталью, устрашающий удар германского агрессора обрушился на мирно спавшие деревни, городки, села... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T10:43+0500

2021-06-22T10:43+0500

2021-06-22T10:43+0500

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Удар пришелся по ним.То есть по нам. По нам всем. На нас всех 80 лет назад обрушилась вся сила тогдашней континентальной "объединенной Европы".На СССР напала армия вермахта, которую поддерживало и машиностроительное производство Франции, и сталелитейная промышленность Норвегии, под ружье поставили и бельгийские батальоны СС, в воздух подняли и румынскую авиацию, а приказы гитлеровские офицеры отдавали в том числе и хорватским военным подразделениям.К войскам приписали и прессу. Гитлеровскую машину пропаганды собирали с неменьшей тщательностью, чем танки и самолеты.Йозеф Геббельс, зачитывая радиообращение, подчеркнул, что "22 июня 1941 года Европа решила дать отпор большевистской Советской России".Он прозвучал в заметке, присланной Константином Симоновым, не тем седовласым писателем-фронтовиком, которого мы все помним, а юным, тогда 25-летним, военкором "Красной звезды".Симонов приехал на Западный фронт через пять дней после начала Великой Отечественной войны, и позднее в военных мемуарах он приведет цитату из разговора с офицером-пограничником. Тот скажет: "Имею сведения, что все мои на заставах погибли. Дрались до последнего человека и погибли все, кто там был. А семья у меня там, около Граева. Жена, двое детей, мать и сестренка. Все, что есть на свете, все там".Практически в тот же день, 29 июня, один из разработчиков плана "Барбаросса", генерал Гальдер, запишет в дневнике: "Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека".Хотя, разумеется, своему начальству Гальдер слал победные реляции.Симонов позднее заметил: "Что бы там некоторые из них ни писали потом, после войны, никто из них тогда не допускал, разумеется, и мысли, что эта "полностью разгромленная" ими на Восточном фронте Советская армия когда-нибудь вступит на территорию Германии".Оценки высшего генералитета рейха основывались на поведении европейских властей и народов в мае 1940 года, когда в течение пяти недель к ногам нацистов упали Королевство Нидерландов (капитуляция была подписана 14 мая), Королевство Бельгия (капитуляция подписана 28 мая) и, наконец, Франция (капитуляция подписана 17 июня).Британский экспедиционный корпус спасался из Дюнкерка, а солдаты вермахта входили в европейские столицы. Сопротивление им европейцы не оказывали.Сегодня сторонники "пацифизма" и "никогдабольшизма" ("никогда больше") говорят, что "этот кровавый опыт" (sic!) помог Европе объединиться, преодолев "былую неприязнь" между странами, и сделать континент "мирным".Если кровавый, без кавычек, опыт имелся, то его обладателем и хранителем был СССР. Его граждане заплатили высочайшую цену за освобождение каждого квадратного метра как своей страны, так и европейских государств.Советские воины несли цветы к могиле Штрауса в Вене, а служившие в армии вермахта закладывали мины в захоронение Пушкина.Мы ждали открытия второго фронта три года, а когда наступление союзников в Арденнах начало захлебываться и Черчилль фактически умолял Сталина прийти на помощь, то сроки Висло-Одерской операции Верховным командованием были сдвинуты на восемь дней вперед (вечность, на самом деле, по меркам армейского планирования), а решение об ускорении начала наступления Красной армии в Польше было принято за считанные часы.Нацисты держали Ленинград в осаде, и жители города-героя везли умерших детей хоронить на саночках, а комендант Берлина генерал Берзарин уже после Победы вакцинировал маленьких берлинцев и отдавал распоряжения о том, чтобы немецкие дети получали вовремя молоко.Целых 1418 дней войны, начавшейся 80 лет назад, — это то расстояние, что наш народ прошел, неся не только свободу, не только останавливая печи крематориев Майданека и Освенцима, не только спасая Краков от уничтожения, а сокровища Дрезденской галереи — от затопления, но и утверждая ценности человечности и гуманизма.Которые прагматичная Европа немедленно экспроприировала и назвала "своими общими ценностями".Она воевала со сторонниками независимости в Северной и Западной Африке. Она вела боевые действия в Индокитае.А потом настала очередь Югославии (в рамках борьбы с "диктатурой Милошевича и тиранией сербов", мы помним все эти формулировки).Ну а спустя еще десять лет пришла очередь Украины.Там — при абсолютно четко очерченных, в том числе и ЕС, контурах — вначале была сделана первая попытка развязать войну, а спустя еще десять лет — вторая. И в первом, и во втором случаях, как в 2004-м, так и в 2013-2014-м была, разумеется, создана и атмосфера ненависти — к "другим".Как и во время югославского конфликта, голову немедленно подняли нацистские симпатизанты, а гитлеровские прислужники и военные преступники стали "борцами за свободу и независимость" и "спасителями от российского влияния".Возвращаясь к войне, вспомним, что оборона дома Павлова в Сталинграде, только одного дома — и только одним сопротивлявшимся взводом, продолжалась 58 дней. Это дольше, чем длилась прогулка войск вермахта по континентальной Европе, ныне объединенной и "пацифистской".Давайте скажем прежде всего себе, что попытки обесценить подвиг наших предков, наших близких, наших сограждан, замазать его рассказами о "миллионах изнасилованных немок", об "эшелонах трофеев" и об "украденных художественных коллекциях" есть способ аннигиляции нашего общего генетического кода, изменив в котором строение лишь одной клетки, можно вызвать рак всего организма.И вспомнив павших на поле боя, раненых, убитых, угнанных в рабство, отправленных в концлагеря, истерзанных, замученных, расстрелянных и повешенных, повторим, что жертвы, принесенные во имя Победы, не были напрасны.Мы живы благодаря их самопожертвованию, сегодня почти непредставимому. А наша память и наша скорбь стали общим им обелиском.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210621/mify-i-legendy-vtoroy-mirovoy-voyny-19343031.html

https://uz.sputniknews.ru/20210305/16141876.html

https://uz.sputniknews.ru/20210509/v-1945-m-russkie-spasli-evropu-ot-samoy-sebya-etogo-nam-ne-prostili-18652488.html

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Елена Караева

европа, вторая мировая война, великая отечественная война, война, ссср, победа, германия