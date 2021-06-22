https://uz.sputniknews.ru/20210622/zaschita-ot-kontrafakta-avtooyna-budet-vypuskat-stekla-so-spetsialnym-stikerom-19353254.html

Защита от контрафакта: "Автоойна" будет выпускать стекла со специальным стикером

Защита от контрафакта: "Автоойна" будет выпускать стекла со специальным стикером

Система не требует специального оборудования, особых навыков и знаний и обладает очень высокой степенью надежности. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T14:25+0500

2021-06-22T14:25+0500

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общество

uzauto motors

стекло

автомобили

контрафакт

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На предприятии ООО "Автоойна" решили развернуть борьбу с контрафактной продукцией и запустили производство стекла со специальными защитными стикерами. Каждому изделию будет присвоен уникальный проверочный код, сообщили в пресс-службе UzAuto Motors.На наклейке имеется код, скрытый под специальным защитным покрытием. Приобретая товар, необходимо стереть защитное покрытие и отправить проверочный код на короткий номер, который указан на стикере.Эта система является самой надежной для проверки подлинности товара — при введении правильного кода покупатель получает подтверждение. Система не требует специального оборудования, особых навыков и знаний и обладает очень высокой степенью надежности, благодаря которой любой потребитель без специальных знаний или программ может в 2-3 шага проверить подлинность приобретенного товара.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-vzleteli-tseny-na-malibu-2-equinox-i-tracker--obyasnili-v-uzauto-motors-18213190.html

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uzauto motors, стекло, автомобили, контрафакт