Защита от контрафакта: "Автоойна" будет выпускать стекла со специальным стикером

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На предприятии ООО "Автоойна" решили развернуть борьбу с контрафактной продукцией и запустили производство стекла со специальными защитными стикерами. Каждому изделию будет присвоен уникальный проверочный код, сообщили в пресс-службе UzAuto Motors.На наклейке имеется код, скрытый под специальным защитным покрытием. Приобретая товар, необходимо стереть защитное покрытие и отправить проверочный код на короткий номер, который указан на стикере.Эта система является самой надежной для проверки подлинности товара — при введении правильного кода покупатель получает подтверждение. Система не требует специального оборудования, особых навыков и знаний и обладает очень высокой степенью надежности, благодаря которой любой потребитель без специальных знаний или программ может в 2-3 шага проверить подлинность приобретенного товара.
Система не требует специального оборудования, особых навыков и знаний и обладает очень высокой степенью надежности.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На предприятии ООО "Автоойна" решили развернуть борьбу с контрафактной продукцией и запустили производство стекла со специальными защитными стикерами. Каждому изделию будет присвоен уникальный проверочный код, сообщили в пресс-службе UzAuto Motors.
На наклейке имеется код, скрытый под специальным защитным покрытием. Приобретая товар, необходимо стереть защитное покрытие и отправить проверочный код на короткий номер, который указан на стикере.
Эта система является самой надежной для проверки подлинности товара — при введении правильного кода покупатель получает подтверждение. Система не требует специального оборудования, особых навыков и знаний и обладает очень высокой степенью надежности, благодаря которой любой потребитель без специальных знаний или программ может в 2-3 шага проверить подлинность приобретенного товара.
ООО "Автоойна" было основано в 2002 году. Предприятие специализируется на выпуске автомобильных стекол. Объем производства — до 350 тысяч комплектов в год. ООО входит в состав предприятий акционерной компании "Узавтосаноат".