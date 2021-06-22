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Защита от контрафакта: "Автоойна" будет выпускать стекла со специальным стикером
Защита от контрафакта: "Автоойна" будет выпускать стекла со специальным стикером
Система не требует специального оборудования, особых навыков и знаний и обладает очень высокой степенью надежности. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T14:25+0500
2021-06-22T14:31+0500
общество
uzauto motors
стекло
автомобили
контрафакт
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На предприятии ООО "Автоойна" решили развернуть борьбу с контрафактной продукцией и запустили производство стекла со специальными защитными стикерами. Каждому изделию будет присвоен уникальный проверочный код, сообщили в пресс-службе UzAuto Motors.На наклейке имеется код, скрытый под специальным защитным покрытием. Приобретая товар, необходимо стереть защитное покрытие и отправить проверочный код на короткий номер, который указан на стикере.Эта система является самой надежной для проверки подлинности товара — при введении правильного кода покупатель получает подтверждение. Система не требует специального оборудования, особых навыков и знаний и обладает очень высокой степенью надежности, благодаря которой любой потребитель без специальных знаний или программ может в 2-3 шага проверить подлинность приобретенного товара.
https://uz.sputniknews.ru/20210408/pochemu-vzleteli-tseny-na-malibu-2-equinox-i-tracker--obyasnili-v-uzauto-motors-18213190.html
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uzauto motors, стекло, автомобили, контрафакт

Защита от контрафакта: "Автоойна" будет выпускать стекла со специальным стикером

14:25 22.06.2021 (обновлено: 14:31 22.06.2021)
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Система не требует специального оборудования, особых навыков и знаний и обладает очень высокой степенью надежности.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. На предприятии ООО "Автоойна" решили развернуть борьбу с контрафактной продукцией и запустили производство стекла со специальными защитными стикерами. Каждому изделию будет присвоен уникальный проверочный код, сообщили в пресс-службе UzAuto Motors.
На наклейке имеется код, скрытый под специальным защитным покрытием. Приобретая товар, необходимо стереть защитное покрытие и отправить проверочный код на короткий номер, который указан на стикере.
Эта система является самой надежной для проверки подлинности товара — при введении правильного кода покупатель получает подтверждение. Система не требует специального оборудования, особых навыков и знаний и обладает очень высокой степенью надежности, благодаря которой любой потребитель без специальных знаний или программ может в 2-3 шага проверить подлинность приобретенного товара.
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Для справки:

ООО "Автоойна" было основано в 2002 году. Предприятие специализируется на выпуске автомобильных стекол. Объем производства — до 350 тысяч комплектов в год. ООО входит в состав предприятий акционерной компании "Узавтосаноат".

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