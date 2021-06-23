https://uz.sputniknews.ru/20210623/kak-rossiya-i-uzbekistan-budut-razvivat-vzaimnuyu-torgovlyu-19364324.html

Как Россия и Узбекистан будут развивать взаимную торговлю

Как Россия и Узбекистан будут развивать взаимную торговлю

Соответствующие договоренности были заключены по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T08:31+0500

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2021-06-23T08:31+0500

политика

михаил мишустин

торговля

абдулла арипов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Накануне премьер-министры РФ и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран в области развития логистических коридоров. Контролировать реализацию договоренностей с российской стороны будет Минэкономразвития, с узбекской — Министерство инвестиций и внешней торговли.Документ фиксирует приоритетные направления сотрудничества. В их числе — совершенствование таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощение порядка перемещения товаров между странами, реализация инфраструктурных проектов, в частности — агрологистических и оптово-распределительных центров, развитие взаимодействия между госорганами в сфере цифровизации."В рамках заявленных направлений стороны будут разрабатывать и реализовывать совместные программы действий, обмениваться информацией и документами, готовить аналитические обзоры по вопросам, представляющим взаимный интерес", — добавляется в сообщении.Достигнутые договоренности помогут минимизировать внешнеторговые барьеры. Кроме того, это поспособствует формированию транспортных маршрутов с более гибкими таможенными и логистическими процедурами.По итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран было подписано совместное коммюнике, а также меморандум о взаимодействии в сфере связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в сфере образования, протокол о сотрудничестве по вопросам инспекции труда, защиты трудовых прав и содействия занятости и другие документы.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/kak-rf-i-ruz-budut-sotrudnichat-v-sfere-obrazovaniya-19363878.html

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