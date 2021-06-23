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Как Россия и Узбекистан будут развивать взаимную торговлю
Как Россия и Узбекистан будут развивать взаимную торговлю
Соответствующие договоренности были заключены по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T08:31+0500
2021-06-23T08:31+0500
политика
михаил мишустин
торговля
абдулла арипов
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Накануне премьер-министры РФ и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран в области развития логистических коридоров. Контролировать реализацию договоренностей с российской стороны будет Минэкономразвития, с узбекской — Министерство инвестиций и внешней торговли.Документ фиксирует приоритетные направления сотрудничества. В их числе — совершенствование таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощение порядка перемещения товаров между странами, реализация инфраструктурных проектов, в частности — агрологистических и оптово-распределительных центров, развитие взаимодействия между госорганами в сфере цифровизации."В рамках заявленных направлений стороны будут разрабатывать и реализовывать совместные программы действий, обмениваться информацией и документами, готовить аналитические обзоры по вопросам, представляющим взаимный интерес", — добавляется в сообщении.Достигнутые договоренности помогут минимизировать внешнеторговые барьеры. Кроме того, это поспособствует формированию транспортных маршрутов с более гибкими таможенными и логистическими процедурами.По итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран было подписано совместное коммюнике, а также меморандум о взаимодействии в сфере связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в сфере образования, протокол о сотрудничестве по вопросам инспекции труда, защиты трудовых прав и содействия занятости и другие документы.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/kak-rf-i-ruz-budut-sotrudnichat-v-sfere-obrazovaniya-19363878.html
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михаил мишустин, торговля, абдулла арипов, узбекистан

Как Россия и Узбекистан будут развивать взаимную торговлю

08:31 23.06.2021
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© Sputnik / Михаил КлиментьевФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
Соответствующие договоренности были заключены по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Накануне премьер-министры РФ и Узбекистана Михаил Мишустин и Абдулла Арипов подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран в области развития логистических коридоров.
"Россия и Узбекистан будут всесторонне развивать взаимную торговлю, наращивать экспортные поставки, в том числе агропромышленной продукции", — говорится в сообщении.
Контролировать реализацию договоренностей с российской стороны будет Минэкономразвития, с узбекской — Министерство инвестиций и внешней торговли.
Документ фиксирует приоритетные направления сотрудничества. В их числе — совершенствование таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощение порядка перемещения товаров между странами, реализация инфраструктурных проектов, в частности — агрологистических и оптово-распределительных центров, развитие взаимодействия между госорганами в сфере цифровизации.
"В рамках заявленных направлений стороны будут разрабатывать и реализовывать совместные программы действий, обмениваться информацией и документами, готовить аналитические обзоры по вопросам, представляющим взаимный интерес", — добавляется в сообщении.
Достигнутые договоренности помогут минимизировать внешнеторговые барьеры. Кроме того, это поспособствует формированию транспортных маршрутов с более гибкими таможенными и логистическими процедурами.
Подписание меморандума о сотрудничестве в сфере образования между РФ и РУз - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
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Как РФ и РУз будут сотрудничать в сфере образования
Вчера, 22:44
5255
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По итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран было подписано совместное коммюнике, а также меморандум о взаимодействии в сфере связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в сфере образования, протокол о сотрудничестве по вопросам инспекции труда, защиты трудовых прав и содействия занятости и другие документы.
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