https://uz.sputniknews.ru/20210622/kak-rf-i-ruz-budut-sotrudnichat-v-sfere-obrazovaniya-19363878.html

Как РФ и РУз будут сотрудничать в сфере образования

Как РФ и РУз будут сотрудничать в сфере образования

Совместная деятельность предусматривает информационный обмен в сфере законодательных инициатив, касающихся отрасли, накопленного опыта, научных исследований... 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T22:44+0500

2021-06-22T22:44+0500

2021-06-22T22:44+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Начальник Госинспекции по надзору за качеством образования при Кабмине Улугбек Ташкенбаев и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев 22 июня подписали меморандум о сотрудничестве.Данный процесс состоялся в рамках второго заседания совместной комиссии на уровне правительств Узбекистана и России, прошедшего 22 июня в Москве.Как сообщает госинспекция по надзору за качеством образования, стороны пришли к взаимопониманию о необходимости развития взаимной заинтересованности в укреплении равноправного сотрудничества в области оценки качества и мониторинга системы образования. Будут прилагаться усилия, чтобы придать этому взаимодействию долгосрочный и конструктивный характер.Совместная деятельность предусматривает информационный обмен в сфере законодательных инициатив, касающихся самой отрасли, а также накопленного опыта по развитию и планированию процесса образования, научных исследований, научно-практических разработок и другого.Предусмотрена организация международных тематических форумов, конференций, совещаний, семинаров и выставок, обмен научно-методическими, информационными материалами по проблемам оценки качества образования.Договоренности направлены на дальнейшее совершенствование нормативно-правовых актов в области контроля и регулирования образовательного процесса, аттестации и аккредитации образовательных организаций, упрощение процедур признания полученных за рубежом дипломов, обеспечение прозрачности в оценке качества образования, лицензирование негосударственных образовательных организаций, разработку руководств, учебных и методических пособий, тестовых материалов и подготовку тестологов. Также предстоит совместная работа над оценкой и развитием навыков критического мышления, цифровой, функциональной и финансовой грамотности, коммуникации у молодежи, разработкой, внедрением и совершенствованием ключевых инструментов для оценки навыков XXI века.

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