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Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию с безопасностью в Центральной Азии
Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию с безопасностью в Центральной Азии
Также был рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках ШОС и других международных структур. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T20:49+0500
2021-06-23T21:36+0500
политика
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон в среду в телефонном разговоре подчеркнули необходимость координации усилий в целях обеспечения безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.Главы двух государств обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-таджикских отношений.Также был рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.Во вторник утром вооруженная группа боевиков движения "Талибан"* напала на пограничный комиссариат "Шерхан-Бандар" в афганской провинции Кундуз, что на границе с Таджикистаном. Сто тридцать четыре военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь госграницу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений были вынуждены пропустить группу афганских военных, среди них был один убитый и четверо раненых. По данным Госкомитета нацбезопасности РТ, ситуация вдоль таджикско-афганской границы сейчас сложная: общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате "Шерхан-Бандар" достигает 100.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
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эмомали рахмон, шавкат мирзиёев

Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию с безопасностью в Центральной Азии

20:49 23.06.2021 (обновлено: 21:36 23.06.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон
Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также был рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках ШОС и других международных структур.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон в среду в телефонном разговоре подчеркнули необходимость координации усилий в целях обеспечения безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Главы двух государств обсудили вопросы дальнейшего углубления узбекско-таджикских отношений.
"Лидеры обменялись мнениями по складывающейся ситуации в Центральной Азии и подчеркнули необходимость продолжения тесного диалога и координации усилий в целях обеспечения безопасности и стабильности, укрепления добрососедства в регионе", — говорится в публикации.
Также был рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.
Во вторник утром вооруженная группа боевиков движения "Талибан"* напала на пограничный комиссариат "Шерхан-Бандар" в афганской провинции Кундуз, что на границе с Таджикистаном. Сто тридцать четыре военнослужащих правительственных сил Афганистана не смогли оказать сопротивление боевикам и были вынуждены бежать через зону безопасности третьего и четвертого блокпостов КПП "Пяндж", пересечь госграницу и укрыться на территории Таджикистана. Таджикские пограничники из гуманитарных соображений были вынуждены пропустить группу афганских военных, среди них был один убитый и четверо раненых.
По данным Госкомитета нацбезопасности РТ, ситуация вдоль таджикско-афганской границы сейчас сложная: общее число афганских военнослужащих, раненых, убитых или взятых в плен талибами на пограничном комиссариате "Шерхан-Бандар" достигает 100.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
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