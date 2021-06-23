https://uz.sputniknews.ru/20210623/taliby-kontroliruyut-tadjikskuyu-granitsu-chto-dalshe-19383700.html

Талибы контролируют таджикскую границу: что дальше?

Талибы контролируют таджикскую границу: что дальше?

За две недели до полного вывода иностранных войск из Афганистана талибы с боем захватили ключевой участок таджикской границы — таможенный и торговый переход... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T21:40+0500

2021-06-23T21:40+0500

2021-06-23T21:41+0500

узбекистан

колумнисты

афганистан

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/17/19384290_0:227:3235:2048_1920x0_80_0_0_5099d531f233ef62bbddc35ec1a051d5.jpg

Боевики движения "Талибан"* 22 июня захватили главный пограничный переход Афганистана с Таджикистаном — КПП "Шерхан-Бандар", прилегающий к нему населенный пункт и все пограничные посты. Афганские силы безопасности в этом районе оставили позиции, а некоторые военнослужащие попросту сбежали через границу в Таджикистан.Движение через контрольно-пропускной пункт приостановлено. Основные боевые действия продолжаются вокруг города Кундуз, который находится в осаде талибов. Практически одновременно боевики захватили несколько районов в провинциях Баглан, Герат, Кундуз, Фарьяб. За последние два месяца движение заняло более 30 районов и контролирует сегодня три четверти территории исламской республики. Талибы ощущают близость полной победы.Высока вероятность падения Кабула. Правительственные войска и полиция не справляются со своими задачами. Президент Ашраф Гани вынужден был на минувшей неделе сменить министров обороны, внутренних дел и начальника генерального штаба вооруженных сил. Это выглядит как жест отчаяния. Афганские парламентарии заявили, что правительство утратило контроль над ситуацией в стране и призвали создать общественный фронт для борьбы с "Талибаном"*. На фоне развития катастрофической обстановки формируются отряды народного ополчения в провинциях Тахар, Баглан, Джаузджан, Сари-Пуль, Фарьяб, Кундуз, Балх, Парван, Кандагар и Бадгис. Что могут сделать плохо вооруженные ополченцы там, где не справилась правительственная армия, оснащенная и обученная по стандартам НАТО?Между тем, выход талибов к таджикской границе — не просто локальный успех. КПП "Шерхан-Бандар" — важнейший торгово-перевалочный пункт между Таджикистаном и Афганистаном, через него проходит значительный объем товарооборота между странами Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Вольно или невольно, талибы уже вмешиваются в международные отношения за пределами ИРА. Таджикистан усилил охрану границы и готов разместить у себя десять тысяч афганских беженцев.Центральная Азия сосредоточиваетсяЦентральное командование ВС США (в зону ответственности входят Ближний Восток и Центральная Азия) сообщило, что вывод американского контингента из Афганистана реализован более чем на 50% и будет завершен до 10 июля. У главы Миссии ООН по содействию Афганистану Деборы Лайонс еще теплится надежда, что межафганский конфликт можно решить мирным путем. Однако тактика талибов, "окружающих" центры провинций, в готовности к их штурму — сразу после вывода иностранных войск — практически не оставляет сомнений в развитии событий по самому жесткому сценарию. Соседи вынуждены сосредоточивать силы и средства для нейтрализации угроз.В ходе двусторонних переговоров 22 июня в Душанбе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и его коллеги из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана — Насрулло Махмудзода, Асет Исекешев, Марат Иманкулов — обсудили проблемы безопасности, касающиеся ситуации в Афганистане, и планы взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества (входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия, Пакистан). Ранее с центральноазиатскими коллегами встречался министр обороны РФ Сергей Шойгу. Оборонные ведомства России и Узбекистана подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2021-2025 годы. Уровень компетенции и ответственности переговорщиков свидетельствует о серьезности афганской проблематики, о решимости стран Центральной Азии и России объединить усилия, чтобы блокировать вероятную проекцию терроризма (под любой "франшизой") на пространство СНГ.Россия готова к любому развитию событий в Афганистане, включая новый виток гражданской войны и попытки террористической интервенции на север. ОДКБ сделает все возможное для повышения обороноспособности членов организации. Кроме того, необходимо задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества, в которой представлены все граничащие с Афганистаном государства, включая Пакистан и Иран (в ШОС в ранге наблюдателя). Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 июня на Московской конференции по международной безопасности заявил, что без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать "афганский узел" невозможно.Дежа-вюМинистр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар 22 июня на заседании Совета Безопасности ООН сообщил: "Через пару недель вывод иностранных войск будет завершен, и международное сообщество увидит, что "Талибан"* не выполнил ни одно из положений договоренностей в Дохе". Собственно, секретом это не является. Пентагон и НАТО давно упустили инициативу в Афганистане и маскируют поспешное бегство удобными трактовками. Распространено мнение, что вывод войск США и НАТО из Афганистана — стратегическая западня для России и ряда стран Южной и Центральной Азии — геополитических противников Запада. Напомню, Афганистан граничит с Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Пакистаном, Китаем, Ираном, Индией. Все эти страны в соседстве с нестабильным радикальным исламским государством обречены на снижение безопасности. Якобы это и требуется Вашингтону. Однако настойчивые поиски "запасного аэродрома" для Пентагона в странах Центральной Азии свидетельствуют: выход из Афганистана — мера вынужденная. Проамериканский экс-президент ИРА Хамид Карзай в интервью информационному агентству Associated Press 21 июня прямо заявил, что США и НАТО потерпели неудачу в Афганистане: "Международное сообщество пришло сюда 20 лет назад с четкой целью борьбы с экстремизмом и обеспечения стабильности. Но экстремизм сегодня находится на пике", а силы коалиции оставляют страну "в полном позоре и катастрофе".За 20 лет боевых действий "Талибан"* фактически принудил США к миру. И, возможно, совсем скоро талибы пожелают большего, чем власть в одной стране. Заметим, от проекта "исламского эмирата" они не отказываются. В стране присутствуют и другие деструктивные силы — "Аль Каида"*, ИГ*, еще около 30 террористических группировок.Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что "Аль-Каида"* может восстановить влияние в Афганистане примерно через два года после вывода иностранных войск и снова начнет представлять угрозу для США и их союзников. И тогда четвертьвековой цикл афганской истории может повториться. Причем для политической, экономической и боевой устойчивости "халифата" наверняка потребуются свежие силы и ресурсы соседних стран.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210618/ssha-otdali-turtsii-kabul-kak-otreagiruyut-taliby-19308869.html

https://uz.sputniknews.ru/20210608/sovmestnye-manevry-k-chemu-gotovyatsya-spetsnazovtsy-rossii-i-uzbekistana-19155154.html

https://uz.sputniknews.ru/20210513/priglashenie-na-voynu-afganistan-predlojil-stranam-tsentralnoy-azii-drujit-spetsnazami-18722494.html

https://uz.sputniknews.ru/20200807/Afganistan-amerikanskaya-okkupatsiya-pokazhetsya-raem-posle-talibanizatsii-14727441.html

узбекистан

афганистан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

узбекистан, афганистан, таджикистан