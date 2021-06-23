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https://uz.sputniknews.ru/20210623/ozodbek-nazarbekov-vstretil-ministra-kultury-i-sporta-kazaxstana-19380079.html
Озодбек Назарбеков встретил министра культуры и спорта Казахстана
Озодбек Назарбеков встретил министра культуры и спорта Казахстана
Раимкулова посетила Узбекистан в рамках участия в VI заседании министров по вопросам туризма Тюркского совета и XV заседания Рабочей группы по туризму. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T18:20+0500
2021-06-23T18:20+0500
туризм
тюркский совет
озодбек назарбеков
коканд
казахстан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В столицу прибыла министр культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкулова. Ее встретил глава Минкультуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, сообщает пресс-служба госоргана.Раимкулова посетила Узбекистан в рамках участия в VI заседании министров по вопросам туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств и XV заседания Рабочей группы по туризму.Отмечается, что оба мероприятия пройдут в Коканде в период с 23 по 24 июня. Они организованы в рамках проводимых реформ по увеличению потенциала внутреннего и внешнего туризма Узбекистана. В заседаниях примут участие представители всех тюркоязычных стран.
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тюркский совет, озодбек назарбеков, коканд, казахстан

Озодбек Назарбеков встретил министра культуры и спорта Казахстана

18:20 23.06.2021
139
© Министерство культуры УзбекистанаОзодбек Назарбеков встретил министра культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкуловой
Озодбек Назарбеков встретил министра культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкуловой - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Министерство культуры Узбекистана
Раимкулова посетила Узбекистан в рамках участия в VI заседании министров по вопросам туризма Тюркского совета и XV заседания Рабочей группы по туризму.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В столицу прибыла министр культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкулова. Ее встретил глава Минкультуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, сообщает пресс-служба госоргана.
Раимкулова посетила Узбекистан в рамках участия в VI заседании министров по вопросам туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств и XV заседания Рабочей группы по туризму.
© Министерство культуры УзбекистанаОзодбек Назарбеков встретил министра культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкуловой
Озодбек Назарбеков встретил министра культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкуловой - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
Озодбек Назарбеков встретил министра культуры и спорта Казахстана Актоти Раимкуловой
© Министерство культуры Узбекистана
Отмечается, что оба мероприятия пройдут в Коканде в период с 23 по 24 июня. Они организованы в рамках проводимых реформ по увеличению потенциала внутреннего и внешнего туризма Узбекистана. В заседаниях примут участие представители всех тюркоязычных стран.
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