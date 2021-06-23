https://uz.sputniknews.ru/20210623/stolichnye-rayony-vremenno-ostanutsya-bez-elektrichestva-i-gaza-19381139.html

Некоторые столичные районы временно останутся без электричества и газа

Некоторые столичные районы временно останутся без электричества и газа

Завтра электричество отключат в некоторых махаллях Бектемирского района, а газа не будет у жителей Чиланзарского района Ташкента. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T18:44+0500

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общество

электричество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Без электроэнергии останутся несколько махаллей Бектемирского района. Отключение произойдет 24 июня 2021 года с 8:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе администрации района. Из-за запланированных на этот день ремонтных работ будет временно отключено электричество в махаллях "Олтинтопган", "Бектемир" и "Абай".В хокимияте извинились перед жителями за причиненные неудобства.Жители еще одного столичного района останутся без газа завтра, 24 июня с 10:00 до 18:00. Будут проведены работы по переносу газопровода из-за строительства новой дороги на территории махалли "Новза" Чиланзарского района. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Газоснабжение отключат в кварталах 1, 2, 3, 5, 6, а также в МСГ "Новза".ФГС "Худудгаз Пойтахт" принесли извинения за доставленные неудобства.

https://uz.sputniknews.ru/20210621/srazu-v-dvux-rayonax-stolitsy-vremenno-otklyuchat-gaz-19333055.html

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электричество, ташкент