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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210623/stolichnye-rayony-vremenno-ostanutsya-bez-elektrichestva-i-gaza-19381139.html
Некоторые столичные районы временно останутся без электричества и газа
Некоторые столичные районы временно останутся без электричества и газа
Завтра электричество отключат в некоторых махаллях Бектемирского района, а газа не будет у жителей Чиланзарского района Ташкента. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T18:44+0500
2021-06-23T18:48+0500
общество
электричество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Без электроэнергии останутся несколько махаллей Бектемирского района. Отключение произойдет 24 июня 2021 года с 8:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе администрации района. Из-за запланированных на этот день ремонтных работ будет временно отключено электричество в махаллях "Олтинтопган", "Бектемир" и "Абай".В хокимияте извинились перед жителями за причиненные неудобства.Жители еще одного столичного района останутся без газа завтра, 24 июня с 10:00 до 18:00. Будут проведены работы по переносу газопровода из-за строительства новой дороги на территории махалли "Новза" Чиланзарского района. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Газоснабжение отключат в кварталах 1, 2, 3, 5, 6, а также в МСГ "Новза".ФГС "Худудгаз Пойтахт" принесли извинения за доставленные неудобства.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/srazu-v-dvux-rayonax-stolitsy-vremenno-otklyuchat-gaz-19333055.html
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электричество, ташкент

Некоторые столичные районы временно останутся без электричества и газа

18:44 23.06.2021 (обновлено: 18:48 23.06.2021)
92
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Стрингер
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Завтра электричество отключат в некоторых махаллях Бектемирского района, а газа не будет у жителей Чиланзарского района Ташкента.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Без электроэнергии останутся несколько махаллей Бектемирского района. Отключение произойдет 24 июня 2021 года с 8:00 до 17:00, сообщили в пресс-службе администрации района. Из-за запланированных на этот день ремонтных работ будет временно отключено электричество в махаллях "Олтинтопган", "Бектемир" и "Абай".
В хокимияте извинились перед жителями за причиненные неудобства.
Конфорка газовой плиты в жилом доме - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
Общество
Сразу в двух районах столицы временно отключат газ
21 июня, 14:19
265
Жители еще одного столичного района останутся без газа завтра, 24 июня с 10:00 до 18:00. Будут проведены работы по переносу газопровода из-за строительства новой дороги на территории махалли "Новза" Чиланзарского района. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.
Газоснабжение отключат в кварталах 1, 2, 3, 5, 6, а также в МСГ "Новза".
ФГС "Худудгаз Пойтахт" принесли извинения за доставленные неудобства.
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