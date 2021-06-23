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Страны ЕАЭС обсуждают создание чрезвычайного продовольственного фонда
Страны ЕАЭС обсуждают создание чрезвычайного продовольственного фонда
Пандемия коронавируса подтолкнула участников объединения к обсуждению решений, нацеленных на защиту общего рынка и его потребителей. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T14:16+0500
2021-06-23T14:22+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Государства, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), приступили к обсуждению возможности создания чрезвычайного продовольственного фонда. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.На правительственном часе в Совете Федерации РФ Оверчук отметил: пандемия COVID-19 сблизила страны-участницы объединения, а кроме того — подтолкнула к обсуждению решений, нацеленных на защиту общего рынка и его потребителей.Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015-го. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.Статус наблюдателя носят на сегодня Узбекистан, Молдова и Куба.
https://uz.sputniknews.ru/20210409/aprelskie-tezisy-leonid-xolod-o-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-vozmojnostyax-eaes-18248544.html
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продовольствие, еаэс

Страны ЕАЭС обсуждают создание чрезвычайного продовольственного фонда

14:16 23.06.2021 (обновлено: 14:22 23.06.2021)
130
© Sputnik / Владислав Воднев Флаги стран-участниц ЕАЭС
Флаги стран-участниц ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Пандемия коронавируса подтолкнула участников объединения к обсуждению решений, нацеленных на защиту общего рынка и его потребителей.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Государства, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), приступили к обсуждению возможности создания чрезвычайного продовольственного фонда. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
На правительственном часе в Совете Федерации РФ Оверчук отметил: пандемия COVID-19 сблизила страны-участницы объединения, а кроме того — подтолкнула к обсуждению решений, нацеленных на защиту общего рынка и его потребителей.
"Мы начинаем обсуждать возможность создания чрезвычайного продовольственного фонда союза", — сказал вице-премьер. Его цитирует РИА Новости.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015-го. Его участники — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Статус наблюдателя носят на сегодня Узбекистан, Молдова и Куба.
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