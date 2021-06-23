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Узбекистан планирует вступить в парламентскую ассамблею тюркоязычных стран
Узбекистан планирует вступить в парламентскую ассамблею тюркоязычных стран
Узбекистан придает особое значение развитию сотрудничества с ТЮРКПА и принял решение в будущем вступить в нее, заявил Садык Сафаев на встрече с представителями... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T16:37+0500
2021-06-23T16:45+0500
политика
садык сафаев
тюркпа
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев заявил о намерениях Узбекистана вступить в парламентскую ассамблею тюркоязычных стран (ТЮРКПА), сообщает агентство "Анадолу".Свое заявление он сделал в Ташкенте на встрече с представителями организации, прошедшей 22 июня. Сафаев подчеркнул: Узбекистан придает особое значение развитию сотрудничества с Тюркским советом и парламент намерен еще более укрепить связи с ТЮРКПА.Стороны обсудили двусторонние отношения между странами-членами Тюркского совета и Узбекистаном, а также развитие сотрудничества между узбекским парламентом и ТЮРКПА.Делегацию возглавил депутат парламента Турции Исмет Учма. В ее состав вошли парламентарии из Казахстана, Кыргызстана и Турции. Учма отметил, что Узбекистан продолжает занимать особое место в тюркском мире и ТЮРКПА намерена развивать дальнейшее сотрудничество с ним во всех направлениях.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/mirziyoev-nazval-shest-vajnyx-zadach-stoyaschix-pered-tyurkskim-sovetom-18076909.html
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садык сафаев, тюркпа, ташкент, узбекистан

Узбекистан планирует вступить в парламентскую ассамблею тюркоязычных стран

16:37 23.06.2021 (обновлено: 16:45 23.06.2021)
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© Агентство "Анадолу"Садык Сафаев среди членов делегации ТЮРКПА
Садык Сафаев среди членов делегации ТЮРКПА - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Агентство "Анадолу"
Узбекистан придает особое значение развитию сотрудничества с ТЮРКПА и принял решение в будущем вступить в нее, заявил Садык Сафаев на встрече с представителями организации.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев заявил о намерениях Узбекистана вступить в парламентскую ассамблею тюркоязычных стран (ТЮРКПА), сообщает агентство "Анадолу".
Свое заявление он сделал в Ташкенте на встрече с представителями организации, прошедшей 22 июня. Сафаев подчеркнул: Узбекистан придает особое значение развитию сотрудничества с Тюркским советом и парламент намерен еще более укрепить связи с ТЮРКПА.
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Стороны обсудили двусторонние отношения между странами-членами Тюркского совета и Узбекистаном, а также развитие сотрудничества между узбекским парламентом и ТЮРКПА.
Делегацию возглавил депутат парламента Турции Исмет Учма. В ее состав вошли парламентарии из Казахстана, Кыргызстана и Турции.
Учма отметил, что Узбекистан продолжает занимать особое место в тюркском мире и ТЮРКПА намерена развивать дальнейшее сотрудничество с ним во всех направлениях.
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