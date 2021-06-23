https://uz.sputniknews.ru/20210623/uzbekistan-sozdast-investitsionnye-reytingi-regionov--po-primeru-rf-19368849.html
Узбекистан создаст инвестиционные рейтинги регионов — по примеру РФ
Узбекистан создаст инвестиционные рейтинги регионов — по примеру РФ
Стороны также обозначили несколько приоритетных сфер взаимодействия. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T13:07+0500
2021-06-23T13:07+0500
2021-06-23T13:13+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Власти Узбекистана намерены перенять опыт России в создании системы рейтингов инвестиционной привлекательности регионов.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.В среду вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) РФ Светлана Чупшева провели переговоры.Встреча прошла в Москве. Стороны обсудили перспективы налаживания сотрудничества по ряду направлений.По данным МИВТ, в качестве приоритетной сферы взаимодействия стороны обозначили совместную подготовку предложений по совершенствованию инвестиционного климата, продвижению реформ, направленных на повышение прозрачности деловой среды, разработке высокоэффективных инвестиционных проектов, а также оценке эффективности госорганов по решению задач в сфере инвестиций.Умурзаков и Чупшева договорились создать рабочую группу по взаимодействию МИВТ и АСИ.РФ является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана — вложения российских компаний в узбекскую экономику уже превысили 10 миллиардов долларов. По итогам 2020 года доля РФ во внешнеторговом обороте Узбекистана составляет 15,5%.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/financial-times-inostrannye-investory-delayut-stavku-na-uzbekistan-i-tanzaniyu-18801785.html
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обмен опытом, инвестиции, рейтинг, узбекистан
Узбекистан создаст инвестиционные рейтинги регионов — по примеру РФ
13:07 23.06.2021 (обновлено: 13:13 23.06.2021)
Стороны также обозначили несколько приоритетных сфер взаимодействия.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Власти Узбекистана намерены перенять опыт России в создании системы рейтингов инвестиционной привлекательности регионов.
Об этом сообщили
в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
В среду вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) РФ Светлана Чупшева провели переговоры.
Встреча прошла в Москве. Стороны обсудили перспективы налаживания сотрудничества по ряду направлений.
"Была достигнута договоренность о совместной работе по внедрению в Узбекистане рейтинговой системы оценки инвестиционной привлекательности регионов и качества жизни населения", — говорится в сообщении.
По данным МИВТ, в качестве приоритетной сферы взаимодействия стороны обозначили совместную подготовку предложений по совершенствованию инвестиционного климата, продвижению реформ, направленных на повышение прозрачности деловой среды, разработке высокоэффективных инвестиционных проектов, а также оценке эффективности госорганов по решению задач в сфере инвестиций.
Умурзаков и Чупшева договорились создать рабочую группу по взаимодействию МИВТ и АСИ.
РФ является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана — вложения российских компаний в узбекскую экономику уже превысили 10 миллиардов долларов.
По итогам 2020 года доля РФ во внешнеторговом обороте Узбекистана составляет 15,5%.