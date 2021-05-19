https://uz.sputniknews.ru/20210519/financial-times-inostrannye-investory-delayut-stavku-na-uzbekistan-i-tanzaniyu-18801785.html
Financial Times: иностранные инвесторы делают ставку на Узбекистан и Танзанию
Financial Times: иностранные инвесторы делают ставку на Узбекистан и Танзанию
Объяснить это можно разными факторами. Одна из причин — поиск инвесторами активов, которые не зависят от активов в более крупных развивающихся странах. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-19T15:36+0500
2021-05-19T15:36+0500
2021-05-19T15:41+0500
экономика
сми
иностранные инвесторы
инвестиции
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Зарубежные инвесторы проявляют все больший интерес к Узбекистану и Танзании, пишет международное издание Financial Times.Аналитики считают, что исследовать новые рынки инвесторов подталкивает гонка за более высокой доходностью. Также предприниматели ищут активы, которые не зависят от активов в более крупных развивающихся странах. К примеру, в понедельник Европейский инвестиционный банк выпустил первую в истории банкноту в нацвалюте — в грузинских лари. Таким образом, финансовый регулятор отреагировал на всплеск спроса на высокодоходные, но более рискованные долговые обязательства в ранее неосвоенных странах.Глава отдела развивающихся рынков на площадке электронной торговли облигациями MarketAxess Крейг МакЛеод дал этому объяснение.По его словам, относительно низкая доходность многих активов с фиксированной доходностью смещает фокус инвесторов на менее популярные рынки — Казахстан, Сербия, Египет и другие, где краткосрочные облигации могут приносить доход до 8%.Он отметил, что недавние офшорные облигации узбекского правительства на сумму 50 миллионов долларов в местной валюте пользовались большим спросом. По его словам, предложение по этим облигациями значительно превысило предложение.С 2015 года было продано 270 облигаций, привязанных к нацвалютам, на сумму в почти 5 миллиардов долларов. Недавно аналитики инвестиционной компании TCX Investment Management Company запустили индекс валют неосвоенных рынков, чтобы облегчить доступ к ним.И это оказалось полезно — как отметил исполнительный директор TCX Руурд Брауэр, есть инвесторы, которые очень заинтересованы в рынке Папуа-Новой Гвинеи, Узбекистана и Танзании.Однако есть и риски. Интерес к этим облигациям во многом будет зависеть от того, насколько быстро, по мнению инвесторов, ЦБ США отреагирует на растущую инфляцию, поскольку рост доходности в Штатах снизит привлекательность приграничных рынков.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/umurzakov-obyasnil-investoram-chem-segodnya-privlekaet-ekonomika-uzbekistana-18155940.html
https://uz.sputniknews.ru/20210204/Doverie-rastet-ekspert-ob-otnoshenii-inostrannykh-investorov-k-Uzbekistanu-15935728.html
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сми, иностранные инвесторы, инвестиции, узбекистан
Financial Times: иностранные инвесторы делают ставку на Узбекистан и Танзанию
15:36 19.05.2021 (обновлено: 15:41 19.05.2021)
Объяснить это можно разными факторами. Одна из причин — поиск инвесторами активов, которые не зависят от активов в более крупных развивающихся странах.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Зарубежные инвесторы проявляют все больший интерес к Узбекистану и Танзании, пишет
международное издание Financial Times.
Аналитики считают, что исследовать новые рынки инвесторов подталкивает гонка за более высокой доходностью. Также предприниматели ищут активы, которые не зависят от активов в более крупных развивающихся странах.
К примеру, в понедельник Европейский инвестиционный банк выпустил первую в истории банкноту в нацвалюте — в грузинских лари. Таким образом, финансовый регулятор отреагировал на всплеск спроса на высокодоходные, но более рискованные долговые обязательства в ранее неосвоенных странах.
Глава отдела развивающихся рынков на площадке электронной торговли облигациями MarketAxess Крейг МакЛеод дал этому объяснение.
По его словам, относительно низкая доходность многих активов с фиксированной доходностью смещает фокус инвесторов на менее популярные рынки — Казахстан, Сербия, Египет и другие, где краткосрочные облигации могут приносить доход до 8%.
"Мы наблюдаем растущий спрос и более крупные сделки на офшорных рынках в местной валюте", — заявил глава Казначейства Голландского банка развития Маттис Пинкстерен.
Он отметил, что недавние офшорные облигации узбекского правительства на сумму 50 миллионов долларов в местной валюте пользовались большим спросом.
По его словам, предложение по этим облигациями значительно превысило предложение.
С 2015 года было продано 270 облигаций, привязанных к нацвалютам, на сумму в почти 5 миллиардов долларов.
Недавно аналитики инвестиционной компании TCX Investment Management Company запустили индекс валют неосвоенных рынков, чтобы облегчить доступ к ним.
И это оказалось полезно — как отметил исполнительный директор TCX Руурд Брауэр, есть инвесторы, которые очень заинтересованы в рынке Папуа-Новой Гвинеи, Узбекистана и Танзании.
"Инвестируя в эти рынки, мы стремимся уменьшить корреляцию с более крупными валютами развивающихся рынков и в то же время получить доход, который отражает местный макроэкономический фон", — отметил управляющий пакетом инвестиций Macquarie Group Дьюла Тот.
Интерес к этим облигациям во многом будет зависеть от того, насколько быстро, по мнению инвесторов, ЦБ США отреагирует на растущую инфляцию, поскольку рост доходности в Штатах снизит привлекательность приграничных рынков.