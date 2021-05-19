https://uz.sputniknews.ru/20210519/financial-times-inostrannye-investory-delayut-stavku-na-uzbekistan-i-tanzaniyu-18801785.html

Financial Times: иностранные инвесторы делают ставку на Узбекистан и Танзанию

Financial Times: иностранные инвесторы делают ставку на Узбекистан и Танзанию

Объяснить это можно разными факторами. Одна из причин — поиск инвесторами активов, которые не зависят от активов в более крупных развивающихся странах. 19.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-19T15:36+0500

2021-05-19T15:36+0500

2021-05-19T15:41+0500

экономика

сми

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инвестиции

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Зарубежные инвесторы проявляют все больший интерес к Узбекистану и Танзании, пишет международное издание Financial Times.Аналитики считают, что исследовать новые рынки инвесторов подталкивает гонка за более высокой доходностью. Также предприниматели ищут активы, которые не зависят от активов в более крупных развивающихся странах. К примеру, в понедельник Европейский инвестиционный банк выпустил первую в истории банкноту в нацвалюте — в грузинских лари. Таким образом, финансовый регулятор отреагировал на всплеск спроса на высокодоходные, но более рискованные долговые обязательства в ранее неосвоенных странах.Глава отдела развивающихся рынков на площадке электронной торговли облигациями MarketAxess Крейг МакЛеод дал этому объяснение.По его словам, относительно низкая доходность многих активов с фиксированной доходностью смещает фокус инвесторов на менее популярные рынки — Казахстан, Сербия, Египет и другие, где краткосрочные облигации могут приносить доход до 8%.Он отметил, что недавние офшорные облигации узбекского правительства на сумму 50 миллионов долларов в местной валюте пользовались большим спросом. По его словам, предложение по этим облигациями значительно превысило предложение.С 2015 года было продано 270 облигаций, привязанных к нацвалютам, на сумму в почти 5 миллиардов долларов. Недавно аналитики инвестиционной компании TCX Investment Management Company запустили индекс валют неосвоенных рынков, чтобы облегчить доступ к ним.И это оказалось полезно — как отметил исполнительный директор TCX Руурд Брауэр, есть инвесторы, которые очень заинтересованы в рынке Папуа-Новой Гвинеи, Узбекистана и Танзании.Однако есть и риски. Интерес к этим облигациям во многом будет зависеть от того, насколько быстро, по мнению инвесторов, ЦБ США отреагирует на растущую инфляцию, поскольку рост доходности в Штатах снизит привлекательность приграничных рынков.

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сми, иностранные инвесторы, инвестиции, узбекистан