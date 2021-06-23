https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-tashkente-gotovy-vvesti-sistemu-intellektualnogo-ucheta-vody-19374369.html

В Ташкенте готовы ввести систему интеллектуального учета воды

В Ташкенте готовы ввести систему интеллектуального учета воды

Соглашение предполагает передачу ноу-хау, датчиков и систем контроля, инструментов анализа, цифровую трансформацию, технической помощи и обучении персонала. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T15:44+0500

2021-06-23T15:44+0500

2021-06-23T15:44+0500

общество

сотрудничество

франция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана и французская компания Suez International подписали Меморандум о совместных действиях по внедрению системы интеллектуального учета для города Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.В марте прошлого года Suez International, администрация города, TSST (ранее СУВСОЗ) и Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан заключили соглашение о совместном управлении в связи с реализацией проекта "План трансформации водного сектора Ташкента".Соглашение о совместном управлении предполагает расширение возможностей и производительности оператора водоснабжения и водоотведения, передачу ноу-хау, датчиков и систем контроля, инструментов анализа, цифровую трансформацию, технической помощи и обучении персонала.Подписанный документ закрепляет руководящие принципы сотрудничества между сторонами во внедрении интеллектуальной системы учета воды для Ташкента.В феврале этого года стало известно, что Франция выделит 145 миллионов евро на реализацию проекта по улучшению системы водоснабжения Ташкента. При этом в ракурсе внимания не только столица: проекты планируют реализовать в других регионах Узбекистана.Французская сторона также готова помочь в модернизации системы питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов, расположенных в сельской местности Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-karakalpakstane-nauchilis-generirovat-vodu-iz-vozduxa-19152051.html

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