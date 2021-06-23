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https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-tashkente-gotovy-vvesti-sistemu-intellektualnogo-ucheta-vody-19374369.html
В Ташкенте готовы ввести систему интеллектуального учета воды
В Ташкенте готовы ввести систему интеллектуального учета воды
Соглашение предполагает передачу ноу-хау, датчиков и систем контроля, инструментов анализа, цифровую трансформацию, технической помощи и обучении персонала. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T15:44+0500
2021-06-23T15:44+0500
общество
сотрудничество
франция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана и французская компания Suez International подписали Меморандум о совместных действиях по внедрению системы интеллектуального учета для города Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.В марте прошлого года Suez International, администрация города, TSST (ранее СУВСОЗ) и Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан заключили соглашение о совместном управлении в связи с реализацией проекта "План трансформации водного сектора Ташкента".Соглашение о совместном управлении предполагает расширение возможностей и производительности оператора водоснабжения и водоотведения, передачу ноу-хау, датчиков и систем контроля, инструментов анализа, цифровую трансформацию, технической помощи и обучении персонала.Подписанный документ закрепляет руководящие принципы сотрудничества между сторонами во внедрении интеллектуальной системы учета воды для Ташкента.В феврале этого года стало известно, что Франция выделит 145 миллионов евро на реализацию проекта по улучшению системы водоснабжения Ташкента. При этом в ракурсе внимания не только столица: проекты планируют реализовать в других регионах Узбекистана.Французская сторона также готова помочь в модернизации системы питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов, расположенных в сельской местности Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-karakalpakstane-nauchilis-generirovat-vodu-iz-vozduxa-19152051.html
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сотрудничество, франция, узбекистан

В Ташкенте готовы ввести систему интеллектуального учета воды

15:44 23.06.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровСчетчик воды
Счетчик воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Соглашение предполагает передачу ноу-хау, датчиков и систем контроля, инструментов анализа, цифровую трансформацию, технической помощи и обучении персонала.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Министерство жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана и французская компания Suez International подписали Меморандум о совместных действиях по внедрению системы интеллектуального учета для города Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.
В марте прошлого года Suez International, администрация города, TSST (ранее СУВСОЗ) и Министерство жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан заключили соглашение о совместном управлении в связи с реализацией проекта "План трансформации водного сектора Ташкента".
Соглашение о совместном управлении предполагает расширение возможностей и производительности оператора водоснабжения и водоотведения, передачу ноу-хау, датчиков и систем контроля, инструментов анализа, цифровую трансформацию, технической помощи и обучении персонала.
Стекающая вода, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2021
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Подписанный документ закрепляет руководящие принципы сотрудничества между сторонами во внедрении интеллектуальной системы учета воды для Ташкента.
В феврале этого года стало известно, что Франция выделит 145 миллионов евро на реализацию проекта по улучшению системы водоснабжения Ташкента. При этом в ракурсе внимания не только столица: проекты планируют реализовать в других регионах Узбекистана.
Французская сторона также готова помочь в модернизации системы питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов, расположенных в сельской местности Узбекистана.
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