https://uz.sputniknews.ru/20210608/v-karakalpakstane-nauchilis-generirovat-vodu-iz-vozduxa-19152051.html
В Каракалпакстане научились генерировать воду из воздуха
В Каракалпакстане научились генерировать воду из воздуха
Генератор чистой питьевой воды из атмосферного воздуха запущен в Чимбайском районе Каракалпакстана. В зависимости от влажности и температуры воздуха, он... 08.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-08T18:23+0500
2021-06-08T18:23+0500
2021-06-08T18:22+0500
узгидромет
общество
вода
каракалпакстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18310732_0:1016:2048:2168_1920x0_80_0_0_16a4949bb34b5ea195cc163705d9c6fb.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. На метеостанции Чимбайского района Республики Каракалпакстан в опытно-промышленную эксплуатацию запущен генератор для производства питьевой воды из атмосферного воздуха, сообщает Узгидромет.По данным ведомства, генератор Airaqua имеет семь фильтров очистки. Устройство адаптировано к местам, где питьевая вода недоступна, а ее доставка обходится довольно дорого. Генератор установлен в тестовом режиме. Полученные статистические данные позволят спланировать его использование на других метеостанциях страны.В зависимости от влажности и температуры воздуха, он позволяет производить от 12 до 30 литров питьевой воды в сутки, при этом не требует большой энергомощности, компактен, экологичен и безопасен для жизни человека.Идея получать воду из воздуха для Узбекистана не нова. В мае прошлого года подобный генератор, способный вырабатывать порядка 900 литров чистой питьевой воды каждый день, установили в Бухаре.Как тогда отмечали в Министерстве инновационного развития Узбекистана, один кубический метр атмосферный воздух даже в засушливых районах содержит, как правило, свыше 6-10 граммов воды. А в одном кубической километре приземного слоя атмосферы в жарких, засушливых и пустынных областях земли содержится до 20 тысяч тонн водяных паров.Тогда же были озвучены предложения для налаживания производства установок воздушных водяных генераторов малых объемов для генерации чистой питьевой воды из воздуха для каждого жилого дома.
https://uz.sputniknews.ru/20210607/zasuxa-v-samarkandskoy-oblasti--jitelyam-ne-xvataet-pitevoy-vody-19117331.html
https://uz.sputniknews.ru/20210602/v-blijayshie-tri-goda-pitevoy-vodoy-obespechat-15-mln-surxandarintsev--19056277.html
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18310732_0:824:2048:2360_1920x0_80_0_0_28ecf28f8ad0ea31d5255e9941835e70.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узгидромет, вода, каракалпакстан
В Каракалпакстане научились генерировать воду из воздуха
Генератор чистой питьевой воды из атмосферного воздуха запущен в Чимбайском районе Каракалпакстана. В зависимости от влажности и температуры воздуха, он позволяет производить от 12 до 30 литров воды в сутки.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
На метеостанции Чимбайского района Республики Каракалпакстан в опытно-промышленную эксплуатацию запущен генератор для производства питьевой воды из атмосферного воздуха, сообщает
Узгидромет.
По данным ведомства, генератор Airaqua имеет семь фильтров очистки. Устройство адаптировано к местам, где питьевая вода недоступна, а ее доставка обходится довольно дорого.
Генератор установлен в тестовом режиме. Полученные статистические данные позволят спланировать его использование на других метеостанциях страны.
“Учитывая, что атмосферный воздух является огромным резервуаром влаги, генератор можно считать самым эффективным устройством в мире, производящим атмосферную воду”, — говорится в сообщении.
В зависимости от влажности и температуры воздуха, он позволяет производить от 12 до 30 литров питьевой воды в сутки, при этом не требует большой энергомощности, компактен, экологичен и безопасен для жизни человека.
Идея получать воду из воздуха для Узбекистана не нова. В мае прошлого года подобный генератор, способный вырабатывать порядка 900 литров чистой питьевой воды каждый день, установили
в Бухаре.
Как тогда отмечали в Министерстве инновационного развития Узбекистана, один кубический метр атмосферный воздух даже в засушливых районах содержит, как правило, свыше 6-10 граммов воды. А в одном кубической километре приземного слоя атмосферы в жарких, засушливых и пустынных областях земли содержится до 20 тысяч тонн водяных паров.
Тогда же были озвучены предложения для налаживания производства установок воздушных водяных генераторов малых объемов для генерации чистой питьевой воды из воздуха для каждого жилого дома.