https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-tashkente-mujchina-pytalsya-realizovat-725-kg-neprigodnogo-k-upotrebleniyu-myasa-19378673.html

В Ташкенте мужчина пытался реализовать 72,5 кг непригодного к употреблению мяса

В Ташкенте мужчина пытался реализовать 72,5 кг непригодного к употреблению мяса

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих... 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T17:39+0500

2021-06-23T17:39+0500

2021-06-23T17:39+0500

общество

мясо

правонарушение

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В столице сотрудники правоохранительных органов предотвратили продажу некачественного мяса, сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.В ходе проведенного расследования выяснилось, что правонарушитель не имея соответствующих документов, пытался продать в Ташкенте 72,5 кг мяса на рынке "Эски жува".В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210403/neprigodnaya-nachinka-dlya-samsy-v-namangane-izyali-200-kg-strannogo-myasa--video-18131354.html

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мясо, правонарушение, ташкент