https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-uzbekneftegaze--novye-naznacheniya-na-rukovodyaschie-doljnosti-19383031.html

В "Узбекнефтегазе" — новые назначения на руководящие должности

В "Узбекнефтегазе" — новые назначения на руководящие должности

Председатель правления акционерного общества Мехриддин Абдуллаев подписал соответствующие распоряжения. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T20:30+0500

2021-06-23T20:30+0500

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общество

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В "Узбекнефтегазе" назначены новые руководитель Департамента технического регулирования производства и начальник Отдела по охране объектов и мобилизационной работы, сообщает пресс-служба компании.Соответствующие распоряжения подписал председатель правления акционерного общества Мехриддин Абдуллаев.Первую должность занял Феруз Хамидович, ранее работавший инженером по ремонту службы обслуживания компрессоров Шуртанского управления по добыче нефти и газа, начальником Технико-технологического отдела, главным технологом. До назначения был начальником отдела подготовки и переподготовки газа Департамента по добыче углеводородов "Узбекнефтегаза".Вторую должность получил Дилшод Абдувалиев. Он в разное время работал инженером-технологом, главным технологом "Узнефтегазназорат". Также трудился в Ташкентском городском территориальном отделе Государственной инспекции — "Узнефтгазинспекции" по контролю за использованием нефтепродуктов и газа.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-uzbekneftegaze-nachali-borbu-s-nepotizmom-sredi-sotrudnikov-nashli-rodstvennikov-19380228.html

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