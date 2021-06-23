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В "Узбекнефтегазе" — новые назначения на руководящие должности
В "Узбекнефтегазе" — новые назначения на руководящие должности
Председатель правления акционерного общества Мехриддин Абдуллаев подписал соответствующие распоряжения. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T20:30+0500
2021-06-23T20:30+0500
общество
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В "Узбекнефтегазе" назначены новые руководитель Департамента технического регулирования производства и начальник Отдела по охране объектов и мобилизационной работы, сообщает пресс-служба компании.Соответствующие распоряжения подписал председатель правления акционерного общества Мехриддин Абдуллаев.Первую должность занял Феруз Хамидович, ранее работавший инженером по ремонту службы обслуживания компрессоров Шуртанского управления по добыче нефти и газа, начальником Технико-технологического отдела, главным технологом. До назначения был начальником отдела подготовки и переподготовки газа Департамента по добыче углеводородов "Узбекнефтегаза".Вторую должность получил Дилшод Абдувалиев. Он в разное время работал инженером-технологом, главным технологом "Узнефтегазназорат". Также трудился в Ташкентском городском территориальном отделе Государственной инспекции — "Узнефтгазинспекции" по контролю за использованием нефтепродуктов и газа.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-uzbekneftegaze-nachali-borbu-s-nepotizmom-sredi-sotrudnikov-nashli-rodstvennikov-19380228.html
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узбекнефтегаз

В "Узбекнефтегазе" — новые назначения на руководящие должности

20:30 23.06.2021
677
© Sputnik
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik
Председатель правления акционерного общества Мехриддин Абдуллаев подписал соответствующие распоряжения.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В "Узбекнефтегазе" назначены новые руководитель Департамента технического регулирования производства и начальник Отдела по охране объектов и мобилизационной работы, сообщает пресс-служба компании.
Соответствующие распоряжения подписал председатель правления акционерного общества Мехриддин Абдуллаев.
Первую должность занял Феруз Хамидович, ранее работавший инженером по ремонту службы обслуживания компрессоров Шуртанского управления по добыче нефти и газа, начальником Технико-технологического отдела, главным технологом.
До назначения был начальником отдела подготовки и переподготовки газа Департамента по добыче углеводородов "Узбекнефтегаза".
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Вторую должность получил Дилшод Абдувалиев. Он в разное время работал инженером-технологом, главным технологом "Узнефтегазназорат". Также трудился в Ташкентском городском территориальном отделе Государственной инспекции — "Узнефтгазинспекции" по контролю за использованием нефтепродуктов и газа.
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