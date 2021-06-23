https://uz.sputniknews.ru/20210623/v-uzbekneftegaze-nachali-borbu-s-nepotizmom-sredi-sotrudnikov-nashli-rodstvennikov-19380228.html

В Узбекнефтегазе начали борьбу с непотизмом: среди сотрудников нашли родственников

В Узбекнефтегазе начали борьбу с непотизмом: среди сотрудников нашли родственников

Как уточнили в пресс-службе компании, 127 случаев уже урегулированы, как именно - в АО не сообщается. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T18:22+0500

2021-06-23T18:22+0500

2021-06-23T18:22+0500

общество

нефтегазовая отрасль

родственники

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев поручил выявить на предприятиях и в управлениях компании случаи родственных связей среди сотрудников. О результатах проверки сообщили в пресс-службе АО.К примеру, пять родственников главного технолога были трудоустроены на одном предприятии и подчиняются ему. А четыре родственника энергетика также работают в подотчетном ему цехе электроснабжения.Были выявлены случаи, когда брат директора предприятия возглавлял отдел, брат заместителя директора работал инженером энергетики, а дочь руководителя отдела закупок — инженером по материально-техническому обеспечению.В ходе проверок между работниками управлений (заводов), предприятий и нефтебаз общества в 220 случаях выявлены родственные отношения, ведущие к конфликту интересов.Как уточнили в пресс-службе компании, 127 случаев уже урегулированы, как именно - в АО не сообщается. Ведется работа по координации остальных родственных отношений.

https://uz.sputniknews.ru/20201208/Agentstvo-po-upravleniyu-gosaktivami-voznagradili-za-borbu-s-korruptsiey-15561271.html

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нефтегазовая отрасль, родственники, узбекнефтегаз