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В Узбекнефтегазе начали борьбу с непотизмом: среди сотрудников нашли родственников
В Узбекнефтегазе начали борьбу с непотизмом: среди сотрудников нашли родственников
Как уточнили в пресс-службе компании, 127 случаев уже урегулированы, как именно - в АО не сообщается. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T18:22+0500
2021-06-23T18:22+0500
общество
нефтегазовая отрасль
родственники
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев поручил выявить на предприятиях и в управлениях компании случаи родственных связей среди сотрудников. О результатах проверки сообщили в пресс-службе АО.К примеру, пять родственников главного технолога были трудоустроены на одном предприятии и подчиняются ему. А четыре родственника энергетика также работают в подотчетном ему цехе электроснабжения.Были выявлены случаи, когда брат директора предприятия возглавлял отдел, брат заместителя директора работал инженером энергетики, а дочь руководителя отдела закупок — инженером по материально-техническому обеспечению.В ходе проверок между работниками управлений (заводов), предприятий и нефтебаз общества в 220 случаях выявлены родственные отношения, ведущие к конфликту интересов.Как уточнили в пресс-службе компании, 127 случаев уже урегулированы, как именно - в АО не сообщается. Ведется работа по координации остальных родственных отношений.
https://uz.sputniknews.ru/20201208/Agentstvo-po-upravleniyu-gosaktivami-voznagradili-za-borbu-s-korruptsiey-15561271.html
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нефтегазовая отрасль, родственники, узбекнефтегаз

В Узбекнефтегазе начали борьбу с непотизмом: среди сотрудников нашли родственников

18:22 23.06.2021
202
© Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"Работа сотрудников на одной из нефтебаз в Узбекистане
Работа сотрудников на одной из нефтебаз в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Как уточнили в пресс-службе компании, 127 случаев уже урегулированы, как именно - в АО не сообщается.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев поручил выявить на предприятиях и в управлениях компании случаи родственных связей среди сотрудников. О результатах проверки сообщили в пресс-службе АО.
К примеру, пять родственников главного технолога были трудоустроены на одном предприятии и подчиняются ему. А четыре родственника энергетика также работают в подотчетном ему цехе электроснабжения.
Были выявлены случаи, когда брат директора предприятия возглавлял отдел, брат заместителя директора работал инженером энергетики, а дочь руководителя отдела закупок — инженером по материально-техническому обеспечению.
Папка с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2020
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Агентство по управлению госактивами вознаградили за борьбу с коррупцией
8 декабря 2020, 18:08
357
В ходе проверок между работниками управлений (заводов), предприятий и нефтебаз общества в 220 случаях выявлены родственные отношения, ведущие к конфликту интересов.
Как уточнили в пресс-службе компании, 127 случаев уже урегулированы, как именно - в АО не сообщается. Ведется работа по координации остальных родственных отношений.
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