https://uz.sputniknews.ru/20210623/vozmojno-li-vosstanovit-aralskoe-more-i-chto-nujno-dlya-etogo-sdelat---alixanov-19373638.html

Алиханов о том, на что нужно пойти, чтобы полностью восстановить Аральское море

Алиханов о том, на что нужно пойти, чтобы полностью восстановить Аральское море

Насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка. Благодаря этим растениям создается микроклимат, обеспечивается биоразнообразие. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T14:28+0500

2021-06-23T14:28+0500

2021-06-23T14:44+0500

общество

экология

аральское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1269/51/12695119_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_daa1b6010e93ecdc06f1bdb2dc0d764b.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Руководитель Комитета по вопросам развития региона Приаралья, лидер Экологической партии Узбекистана Борий Алиханов на конкретных примерах рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о масштабах Аральской катастрофы.По его словам, в 1960 году объем воды в Аральском море составлял 1 083 кубокилометра. Акватория была примерно 66 тысяч кв. км. В настоящее время объем воды уменьшился в 15 раз, а акватория — в 10 раз. Для того чтобы восполнить этот объем воды, нужно, чтобы река Волга с годовым объемом воды в 252 кубокилометра непрерывно текла в Арал в течение пяти лет.Но для того чтобы стабилизировать регион Приаралья, рассказал Алиханов, необходима подача примерно 6 кубокилометров воды в год. Это позволит сохранить существующую экосистему. И те беспрецедентные меры по высадке пустыноустойчивых растений на высохшем дне Арала не имеют аналогов в мире. Насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка. Благодаря этим растениям создается микроклимат, обеспечивается биоразнообразие. Только так возможно решить глобальную экологическую проблему Арала. Главное, отметил, председатель Экологической партии Узбекистана, что зоне Приаралья придан статус зоны экологических инноваций и технологий. И сейчас главная цель — разрабатывать и внедрять экологически чистые технологии в этом регионе с тем, чтобы максимально стабилизировать экосистемы региона.

https://uz.sputniknews.ru/20210607/uchenye-iz-rf-primut-uchastie-v-konsultatsiyax-po-vosstanovleniyu-ekosistemy-aralskogo-morya-19124852.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экология, аральское море