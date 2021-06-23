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Алиханов о том, на что нужно пойти, чтобы полностью восстановить Аральское море
Алиханов о том, на что нужно пойти, чтобы полностью восстановить Аральское море
Насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка. Благодаря этим растениям создается микроклимат, обеспечивается биоразнообразие. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-23T14:28+0500
2021-06-23T14:44+0500
общество
экология
аральское море
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Руководитель Комитета по вопросам развития региона Приаралья, лидер Экологической партии Узбекистана Борий Алиханов на конкретных примерах рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о масштабах Аральской катастрофы.По его словам, в 1960 году объем воды в Аральском море составлял 1 083 кубокилометра. Акватория была примерно 66 тысяч кв. км. В настоящее время объем воды уменьшился в 15 раз, а акватория — в 10 раз. Для того чтобы восполнить этот объем воды, нужно, чтобы река Волга с годовым объемом воды в 252 кубокилометра непрерывно текла в Арал в течение пяти лет.Но для того чтобы стабилизировать регион Приаралья, рассказал Алиханов, необходима подача примерно 6 кубокилометров воды в год. Это позволит сохранить существующую экосистему. И те беспрецедентные меры по высадке пустыноустойчивых растений на высохшем дне Арала не имеют аналогов в мире. Насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка. Благодаря этим растениям создается микроклимат, обеспечивается биоразнообразие. Только так возможно решить глобальную экологическую проблему Арала. Главное, отметил, председатель Экологической партии Узбекистана, что зоне Приаралья придан статус зоны экологических инноваций и технологий. И сейчас главная цель — разрабатывать и внедрять экологически чистые технологии в этом регионе с тем, чтобы максимально стабилизировать экосистемы региона.
https://uz.sputniknews.ru/20210607/uchenye-iz-rf-primut-uchastie-v-konsultatsiyax-po-vosstanovleniyu-ekosistemy-aralskogo-morya-19124852.html
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экология, аральское море

Алиханов о том, на что нужно пойти, чтобы полностью восстановить Аральское море

14:28 23.06.2021 (обновлено: 14:44 23.06.2021)
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© Sputnik / Мария НауменкоВид на Аральское море с высоты
Вид на Аральское море с высоты - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
© Sputnik / Мария Науменко
Насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка. Благодаря этим растениям создается микроклимат, обеспечивается биоразнообразие.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Руководитель Комитета по вопросам развития региона Приаралья, лидер Экологической партии Узбекистана Борий Алиханов на конкретных примерах рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан о масштабах Аральской катастрофы.
По его словам, в 1960 году объем воды в Аральском море составлял 1 083 кубокилометра. Акватория была примерно 66 тысяч кв. км. В настоящее время объем воды уменьшился в 15 раз, а акватория — в 10 раз. Для того чтобы восполнить этот объем воды, нужно, чтобы река Волга с годовым объемом воды в 252 кубокилометра непрерывно текла в Арал в течение пяти лет.

"В первую очередь нужно думать о людях, которые там живут, помочь им адаптироваться к реалиям, которые мы имеем. Технически вернуть Арал в прежние параметры сегодня невозможно".

Председатель Комитета по экологии и охраны окружающей среды Законодательной палаты - Борий Алиханов - Sputnik Узбекистан
Борий Алиханов
Председатель Экологической партии Узбекистана
Но для того чтобы стабилизировать регион Приаралья, рассказал Алиханов, необходима подача примерно 6 кубокилометров воды в год. Это позволит сохранить существующую экосистему. И те беспрецедентные меры по высадке пустыноустойчивых растений на высохшем дне Арала не имеют аналогов в мире.
Высохшее Аральское море - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2021
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7 июня, 15:27
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Насаждения смягчат климат, будут сдерживать движение пыли и песка. Благодаря этим растениям создается микроклимат, обеспечивается биоразнообразие. Только так возможно решить глобальную экологическую проблему Арала.
Главное, отметил, председатель Экологической партии Узбекистана, что зоне Приаралья придан статус зоны экологических инноваций и технологий. И сейчас главная цель — разрабатывать и внедрять экологически чистые технологии в этом регионе с тем, чтобы максимально стабилизировать экосистемы региона.
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