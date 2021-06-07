https://uz.sputniknews.ru/20210607/uchenye-iz-rf-primut-uchastie-v-konsultatsiyax-po-vosstanovleniyu-ekosistemy-aralskogo-morya-19124852.html

Ученые из РФ примут участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря

Ученые из РФ примут участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря

Россия инициировала проект по восстановлению экосистемы Аральского моря в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. 07.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-07T15:27+0500

2021-06-07T15:27+0500

2021-06-07T15:34+0500

общество

аральское море

генеральная ассамблея оон

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Российские ученые принимают участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря со странами региона, заявил РИА Новости руководитель представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в РФ Владимир Мошкало.Эта информация была озвучена на пресс-конференции, посвященной началу Десятилетия по восстановлению экосистем, провозглашенного Генассамблеей ООН."К восстановлению экосистемы Аральского моря приковано очень большое внимание. Известно также, что значительный научный потенциал знаний об экосистеме Аральского моря находится в Российской Федерации", — заявил Мошкало.Несколько дней назад стало известно, что власти Узбекистана планируют выделить на проект по освоению Приаралья 300 миллионов долларов. Деньги направят на несколько на улучшение качества питьевой воды, на охрану здоровья и занятость населения, на улучшение экологии и модернизацию ирригационно-мелиоративных систем в регионе.Ранее ООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья: регион был объявлен зоной экологических инноваций и технологий.

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аральское море, генеральная ассамблея оон, узбекистан