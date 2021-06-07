Ученые из РФ примут участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Российские ученые принимают участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря со странами региона, заявил РИА Новости руководитель представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в РФ Владимир Мошкало.Эта информация была озвучена на пресс-конференции, посвященной началу Десятилетия по восстановлению экосистем, провозглашенного Генассамблеей ООН."К восстановлению экосистемы Аральского моря приковано очень большое внимание. Известно также, что значительный научный потенциал знаний об экосистеме Аральского моря находится в Российской Федерации", — заявил Мошкало.Несколько дней назад стало известно, что власти Узбекистана планируют выделить на проект по освоению Приаралья 300 миллионов долларов. Деньги направят на несколько на улучшение качества питьевой воды, на охрану здоровья и занятость населения, на улучшение экологии и модернизацию ирригационно-мелиоративных систем в регионе.Ранее ООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья: регион был объявлен зоной экологических инноваций и технологий.
Россия инициировала проект по восстановлению экосистемы Аральского моря в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Российские ученые принимают участие в консультациях по восстановлению экосистемы Аральского моря со странами региона, заявил РИА Новости руководитель представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в РФ Владимир Мошкало.
Эта информация была озвучена на пресс-конференции, посвященной началу Десятилетия по восстановлению экосистем, провозглашенного Генассамблеей ООН.
"К восстановлению экосистемы Аральского моря приковано очень большое внимание. Известно также, что значительный научный потенциал знаний об экосистеме Аральского моря находится в Российской Федерации", — заявил Мошкало.
Для справки:
Расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.
Несколько дней назад стало известно, что власти Узбекистана планируют выделить на проект по освоению Приаралья 300 миллионов долларов. Деньги направят на несколько на улучшение качества питьевой воды, на охрану здоровья и занятость населения, на улучшение экологии и модернизацию ирригационно-мелиоративных систем в регионе.
Ранее ООН единогласно приняла резолюцию по статусу Приаралья: регион был объявлен зоной экологических инноваций и технологий.