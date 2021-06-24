https://uz.sputniknews.ru/20210624/delta-shtamm-indiyskogo-koronavirusa-vyyavlen-v-uzbekistane-19392818.html

"Дельта"-штамм "индийского" коронавируса выявлен в Узбекистане

"Дельта"-штамм "индийского" коронавируса выявлен в Узбекистане

По данным ВОЗ, вариант коронавируса "дельта" обнаружен уже в 80 странах мира. И это не конец — штамм продолжает стремительно распространяться. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T13:44+0500

2021-06-24T13:44+0500

2021-06-24T13:51+0500

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коронавирус

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19 "дельта" зафиксированы в Узбекистане, число заболевших растет, сообщил РИА Новости в четверг представитель оперштаба Кабмина по борьбе с коронавирусом.По его словам, предварительные исследования показали, что штамм распространяется быстрее двух других вариантов, зафиксированных ранее в стране, — китайского и британского."Дельта"-штамм так называемого индийского коронавируса впервые обнаружили в октябре 2020 года в индийском штате Махараштра.Этот мутировавший вирус отличается особенной заразностью и высокой скоростью распространения. В течение короткого времени "дельта"-штамм разошелся по всему миру, в том числе России и Европе.Помимо "дельты", существует также вариант коронавируса "дельта-плюс" — он еще более заразный и, главное, устойчив к существующим вакцинам. Пока "дельта-плюс" не распространился широко.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/pochemu-povtorno-zabolevayut-covid-19-posle-vaktsinatsii-19364757.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус