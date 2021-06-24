https://uz.sputniknews.ru/20210624/gyunter-overfeld-zavershaet-missiyu-posla-germanii-v-uzbekistane-19395831.html

Гюнтер Оверфельд завершает миссию посла Германии в Узбекистане

Гюнтер Оверфельд завершает миссию посла Германии в Узбекистане

Глава МИД РУз высоко оценил вклад Оверфельда в расширение узбекско-германских отношений. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T15:03+0500

2021-06-24T15:03+0500

2021-06-24T15:29+0500

политика

германия

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Гюнтер Оверфельд завершает дипломатическую миссию Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Узбекистане, сообщает Министерство иностранных дел республики.По данным пресс-службы, в четверг его принял глава МИД РУз Абдулазиз Камилов.Гюнтер Оверфельд, в свою очередь, поблагодарил узбекскую сторону за созданные в РУз благоприятные условия для работы.Оверфельд был послом Германии в Узбекистане с сентября 2017 года.

https://uz.sputniknews.ru/20190122/Torgovlya-na-milliard-i-nadpis-na-Reykhstage-vizit-Mirzieva-v-FRG-10597314.html

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германия, мид узбекистана, абдулазиз камилов