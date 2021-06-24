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Гюнтер Оверфельд завершает миссию посла Германии в Узбекистане
Гюнтер Оверфельд завершает миссию посла Германии в Узбекистане
Глава МИД РУз высоко оценил вклад Оверфельда в расширение узбекско-германских отношений. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T15:03+0500
2021-06-24T15:29+0500
политика
германия
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Гюнтер Оверфельд завершает дипломатическую миссию Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Узбекистане, сообщает Министерство иностранных дел республики.По данным пресс-службы, в четверг его принял глава МИД РУз Абдулазиз Камилов.Гюнтер Оверфельд, в свою очередь, поблагодарил узбекскую сторону за созданные в РУз благоприятные условия для работы.Оверфельд был послом Германии в Узбекистане с сентября 2017 года.
https://uz.sputniknews.ru/20190122/Torgovlya-na-milliard-i-nadpis-na-Reykhstage-vizit-Mirzieva-v-FRG-10597314.html
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германия, мид узбекистана, абдулазиз камилов

Гюнтер Оверфельд завершает миссию посла Германии в Узбекистане

15:03 24.06.2021 (обновлено: 15:29 24.06.2021)
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© Министерство иностранных дел УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов (слева) и Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в РУз Гюнтер Оверфельд
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов (слева) и Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в РУз Гюнтер Оверфельд - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Министерство иностранных дел Узбекистана
Глава МИД РУз высоко оценил вклад Оверфельда в расширение узбекско-германских отношений.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Гюнтер Оверфельд завершает дипломатическую миссию Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Узбекистане, сообщает Министерство иностранных дел республики.
По данным пресс-службы, в четверг его принял глава МИД РУз Абдулазиз Камилов.
Министр высоко оценил деятельность Оверфельда на посту посла. Стороны отметили: важно продолжить реализацию договоренностей, достигнутых во время взаимных визитов глав государств в 2019 году и онлайн-переговоров узбекского лидера Шавката Мирзиёева с канцлером Германии Ангелой Меркель в марте 2021-го.
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Гюнтер Оверфельд, в свою очередь, поблагодарил узбекскую сторону за созданные в РУз благоприятные условия для работы.
Оверфельд был послом Германии в Узбекистане с сентября 2017 года.
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