Экономика
Умурзаков и Мантуров обсудили подготовку визита Шавката Мирзиёева в Россию
10:35 24.06.2021 (обновлено: 10:46 24.06.2021)
297
© Министерство инвестиций и внешней торговли УзбекистанаВице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провели переговоры в Москве
Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год, однако его перенесли на 2021-й из-за пандемии COVID-19.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили подготовку экономической повестки визита президента РУз Шавката Мирзиёева в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ.
Переговоры состоялись 23 июня в Москве.
"Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой экономической повестки предстоящего визита на высшем уровне в Российскую Федерацию", — говорится в публикации.
Умурзаков и Мантуров договорились активизировать взаимодействие профильных министерств и ведомств по проработке новых проектов промышленной кооперации, чтобы впоследствии можно было выйти на "твердые инвестиционные соглашения и торговые контракты".
Особое внимание планируется уделить Проектному офису, созданному между двумя министерствами. Он сейчас прорабатывает крупные проекты в фармацевтике, обрабатывающей, машиностроительной, металлургической и химической промышленности.
© Министерство инвестиций и внешней торговли УзбекистанаВице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провели переговоры в Москве
Вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провели переговоры в Москве
Министры также высоко оценили итоги II заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств РУз и РФ: премьер-министры Абдулла Арипов и Михаил Мишустин подписали 12 документов. По мнению Умурзакова и Мантурова, достигнутые договоренности позволят придать новый импульс развитию партнерства двух стран.