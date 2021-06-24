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https://uz.sputniknews.ru/20210624/manturov-i-umurzakov-obsudili-podgotovku-vizita-shavkata-mirziyoeva-v-rossiyu-19387570.html
Умурзаков и Мантуров обсудили подготовку визита Шавката Мирзиёева в Россию
Умурзаков и Мантуров обсудили подготовку визита Шавката Мирзиёева в Россию
Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год, однако его перенесли на 2021-й из-за пандемии COVID-19. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T10:35+0500
2021-06-24T10:46+0500
экономика
сардор умурзаков
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
денис мантуров
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили подготовку экономической повестки визита президента РУз Шавката Мирзиёева в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ.Переговоры состоялись 23 июня в Москве.Умурзаков и Мантуров договорились активизировать взаимодействие профильных министерств и ведомств по проработке новых проектов промышленной кооперации, чтобы впоследствии можно было выйти на "твердые инвестиционные соглашения и торговые контракты". Особое внимание планируется уделить Проектному офису, созданному между двумя министерствами. Он сейчас прорабатывает крупные проекты в фармацевтике, обрабатывающей, машиностроительной, металлургической и химической промышленности.Министры также высоко оценили итоги II заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств РУз и РФ: премьер-министры Абдулла Арипов и Михаил Мишустин подписали 12 документов. По мнению Умурзакова и Мантурова, достигнутые договоренности позволят придать новый импульс развитию партнерства двух стран.
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сардор умурзаков, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, денис мантуров

Умурзаков и Мантуров обсудили подготовку визита Шавката Мирзиёева в Россию

10:35 24.06.2021 (обновлено: 10:46 24.06.2021)
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© Министерство инвестиций и внешней торговли УзбекистанаВице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провели переговоры в Москве
Вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провели переговоры в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Государственный визит узбекского лидера в РФ был запланирован на 2020 год, однако его перенесли на 2021-й из-за пандемии COVID-19.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров обсудили подготовку экономической повестки визита президента РУз Шавката Мирзиёева в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МИВТ.
Переговоры состоялись 23 июня в Москве.
"Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой экономической повестки предстоящего визита на высшем уровне в Российскую Федерацию", — говорится в публикации.
Умурзаков и Мантуров договорились активизировать взаимодействие профильных министерств и ведомств по проработке новых проектов промышленной кооперации, чтобы впоследствии можно было выйти на "твердые инвестиционные соглашения и торговые контракты".
Особое внимание планируется уделить Проектному офису, созданному между двумя министерствами. Он сейчас прорабатывает крупные проекты в фармацевтике, обрабатывающей, машиностроительной, металлургической и химической промышленности.
© Министерство инвестиций и внешней торговли УзбекистанаВице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провели переговоры в Москве
Вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провели переговоры в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
Вице-премьер Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провели переговоры в Москве
© Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Министры также высоко оценили итоги II заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств РУз и РФ: премьер-министры Абдулла Арипов и Михаил Мишустин подписали 12 документов. По мнению Умурзакова и Мантурова, достигнутые договоренности позволят придать новый импульс развитию партнерства двух стран.
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