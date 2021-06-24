https://uz.sputniknews.ru/20210624/mirziyoev-i-raxmon-obsudili-situatsiyu-v-afganistane-19385633.html
Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
Лидеры двух стран оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как довольно напряженную. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T08:26+0500
2021-06-24T08:26+0500
2021-06-24T08:26+0500
политика
эмомали рахмон
афганистан
шавкат мирзиёев
таджикистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/767/88/7678834_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_b0cac74c32f42d464b092c95f2358d58.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и таджикский лидер Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры.Главы государств обсудили тревожную ситуацию, которая складывается сейчас в Афганистане — в особенности в его северных и северо-восточных провинциях, по периметру которых проходит линия государственной границы двух республик.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе таджикского президента.Мирзиёев и Рахмон оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как довольно напряженную.Помимо афганского вопроса, главы государств затронули двусторонние отношения. Мирзиёев и Рахмон отметили устойчивую динамику их развития в формате стратегического партнерства, выразили глубокое удовлетворение результатами недавних переговоров на высшем уровне, которые прошли в городе Душанбе в рамках официального визита узбекского лидера.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/tashkent-sygral-klyuchevuyu-rol-v-zapuske-mejafganskix-peregovorov--oon-19364474.html
афганистан
таджикистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/767/88/7678834_58:0:943:664_1920x0_80_0_0_9654b667b97de805a5eef53243a3771b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
эмомали рахмон, афганистан, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан
Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
Лидеры двух стран оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как довольно напряженную.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и таджикский лидер Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры.
Главы государств обсудили тревожную ситуацию, которая складывается сейчас в Афганистане — в особенности в его северных и северо-восточных провинциях, по периметру которых проходит линия государственной границы двух республик.
Об этом РИА Новости
сообщили в пресс-службе таджикского президента.
Мирзиёев и Рахмон оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как довольно напряженную.
"Президенты двух стран договорились продолжать совместные усилия по поддержке продвижения межафганского мирного процесса и содействию установлению мира, стабильности и безопасности в соседнем Афганистане. Была подтверждена готовность сторон к дальнейшей координации действий на этом направлении", — добавили в пресс-службе.
Помимо афганского вопроса, главы государств затронули двусторонние отношения.
Мирзиёев и Рахмон отметили устойчивую динамику их развития в формате стратегического партнерства, выразили глубокое удовлетворение результатами недавних переговоров на высшем уровне, которые прошли в городе Душанбе в рамках официального визита узбекского лидера.