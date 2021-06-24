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Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
Лидеры двух стран оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как довольно напряженную. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T08:26+0500
2021-06-24T08:26+0500
политика
эмомали рахмон
афганистан
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таджикистан
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и таджикский лидер Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры.Главы государств обсудили тревожную ситуацию, которая складывается сейчас в Афганистане — в особенности в его северных и северо-восточных провинциях, по периметру которых проходит линия государственной границы двух республик.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе таджикского президента.Мирзиёев и Рахмон оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как довольно напряженную.Помимо афганского вопроса, главы государств затронули двусторонние отношения. Мирзиёев и Рахмон отметили устойчивую динамику их развития в формате стратегического партнерства, выразили глубокое удовлетворение результатами недавних переговоров на высшем уровне, которые прошли в городе Душанбе в рамках официального визита узбекского лидера.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/tashkent-sygral-klyuchevuyu-rol-v-zapuske-mejafganskix-peregovorov--oon-19364474.html
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эмомали рахмон, афганистан, шавкат мирзиёев, таджикистан, узбекистан

Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане

08:26 24.06.2021
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© Пресс-служба президента ТаджикистанаШавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Пресс-служба президента Таджикистана
Лидеры двух стран оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как довольно напряженную.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и таджикский лидер Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры.
Главы государств обсудили тревожную ситуацию, которая складывается сейчас в Афганистане — в особенности в его северных и северо-восточных провинциях, по периметру которых проходит линия государственной границы двух республик.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе таджикского президента.
Мирзиёев и Рахмон оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как довольно напряженную.
"Президенты двух стран договорились продолжать совместные усилия по поддержке продвижения межафганского мирного процесса и содействию установлению мира, стабильности и безопасности в соседнем Афганистане. Была подтверждена готовность сторон к дальнейшей координации действий на этом направлении", — добавили в пресс-службе.
Помимо афганского вопроса, главы государств затронули двусторонние отношения.
Мирзиёев и Рахмон отметили устойчивую динамику их развития в формате стратегического партнерства, выразили глубокое удовлетворение результатами недавних переговоров на высшем уровне, которые прошли в городе Душанбе в рамках официального визита узбекского лидера.
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