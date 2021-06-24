https://uz.sputniknews.ru/20210624/mirziyoev-i-raxmon-obsudili-situatsiyu-v-afganistane-19385633.html

Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане

Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане

Лидеры двух стран оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как довольно напряженную. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T08:26+0500

2021-06-24T08:26+0500

2021-06-24T08:26+0500

политика

эмомали рахмон

афганистан

шавкат мирзиёев

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и таджикский лидер Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры.Главы государств обсудили тревожную ситуацию, которая складывается сейчас в Афганистане — в особенности в его северных и северо-восточных провинциях, по периметру которых проходит линия государственной границы двух республик.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе таджикского президента.Мирзиёев и Рахмон оценили обстановку на линии границы с Афганистаном как довольно напряженную.Помимо афганского вопроса, главы государств затронули двусторонние отношения. Мирзиёев и Рахмон отметили устойчивую динамику их развития в формате стратегического партнерства, выразили глубокое удовлетворение результатами недавних переговоров на высшем уровне, которые прошли в городе Душанбе в рамках официального визита узбекского лидера.

https://uz.sputniknews.ru/20210623/tashkent-sygral-klyuchevuyu-rol-v-zapuske-mejafganskix-peregovorov--oon-19364474.html

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