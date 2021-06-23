https://uz.sputniknews.ru/20210623/tashkent-sygral-klyuchevuyu-rol-v-zapuske-mejafganskix-peregovorov--oon-19364474.html

Ташкент сыграл ключевую роль в запуске межафганских переговоров — ООН

Ташкент сыграл ключевую роль в запуске межафганских переговоров — ООН

О большом вкладе Узбекистана в урегулирование афганского конфликта также неоднократно заявляли в США. 23.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-23T08:53+0500

2021-06-23T08:53+0500

2021-06-23T08:53+0500

политика

переговоры

афганистан

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ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. В ООН подчеркнули роль Узбекистана в запуске прямых межафганских переговоров, которые будут способствовать долгожданному миру в стране.Накануне спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и личный посланник генсека ООН по Афганистану и региональным вопросам Жан Арно в Ташкенте обсудили взаимодействие по вопросу урегулирования афганского кризиса и дальнейшего восстановления страны.Стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям взаимодействия между Узбекистаном и ООН в вопросах содействия мирному переговорному процессу, а также восстановлению национальной экономики Афганистана, реализации в стране инфраструктурных проектов.В Афганистане наблюдается противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В марте 2018-го в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и "Талибану" все условия для проведения прямых переговоров без выдвижения каких-либо предварительных условий.В сентябре 2020 года в столице Катара — Дохе — между афганским правительством и радикальным движением "Талибан"* стартовали мирные переговоры. Узбекистан эту инициативу поддержал.О роли республики в урегулировании афганского конфликта неоднократно также заявляли США.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210525/vyvod-voysk-ssha-i-bunt-marshala-dustuma-voenno-politicheskaya-turbulentnost-afganistana--18907814.html

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