Насколько эффективны аукционы на портале госзакупок — ответ ЦЭИР

С января 2020 года по апрель 2021 года на портале госзакупок проведено 131 759 аукционов из них 5 330 были организованы бюджетными и 1 347 — корпоративными организациями. Общая сумма договоров составила 3,9 трлн сумов.

Между количеством заявок и суммой контракта наблюдается обратная зависимость: чем больше заявок, тем меньше цена, что ведет к экономии государственных ресурсов.