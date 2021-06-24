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https://uz.sputniknews.ru/20210624/naskolko-effektivny-auktsiony-na-portale-goszakupok---otvet-tseir-19397545.html
Насколько эффективны аукционы на портале госзакупок — ответ ЦЭИР
Насколько эффективны аукционы на портале госзакупок — ответ ЦЭИР
Для анализа эффективности процесса государственных закупок использовались исходные данные, предоставленные Узбекской товарно-сырьевой биржей. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T15:21+0500
2021-06-24T15:29+0500
экономика
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
экономика
госзакупки
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Специалисты Центра экономических исследований и реформ проанализировали госзакупки на портале xarid.uz на первые три месяца года на предмет эффективности.Индекс эффективности аукционных торгов оценивали по каждому лоту посредством семи критериев, таких как сумма контракта, весовые коэффициенты категорий, снижение цены от стартовой цены, количество участников торгов, статус торгов и аномалии в данных или подозрительности закупок.Аномалии были обнаружены по двум показателям, таким как снижение цены от стартовой цены и стартовая сумма контракта. Для выявления аномалии или выбросов были использованы комплексные алгоритмы.Для анализа эффективности процесса государственных закупок использовались исходные данные, предоставленные Узбекской товарно-сырьевой биржей (УзРТСБ).Полученные результаты помогут оптимизировать эффективность механизма процесса государственных закупок в форме аукциона, поспособствуют увеличению количества поставщиков товаров. Исследователи рассчитывают также на повышение квалификации ответственных лиц госкомпаний при планировании государственных закупок, снижение количества случаев расторжения контрактов в результате аукциона. Вместе с тем ожидается, что будет упрощен процесс размещения госзакупок за счет добавления дополнительных возможностей на специальный портал госзакупок.Будут также сэкономлены государственные ресурсы за счет более эффективной организации процесса госзакупок.
https://uz.sputniknews.ru/20210301/Eurocement-Holding-vystavil-na-auktsion-8419-aktsiy-Akhangarantsementa-16094302.html
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узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, экономика, госзакупки

Насколько эффективны аукционы на портале госзакупок — ответ ЦЭИР

15:21 24.06.2021 (обновлено: 15:29 24.06.2021)
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© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭкран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Для анализа эффективности процесса государственных закупок использовались исходные данные, предоставленные Узбекской товарно-сырьевой биржей.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Специалисты Центра экономических исследований и реформ проанализировали госзакупки на портале xarid.uz на первые три месяца года на предмет эффективности.
Индекс эффективности аукционных торгов оценивали по каждому лоту посредством семи критериев, таких как сумма контракта, весовые коэффициенты категорий, снижение цены от стартовой цены, количество участников торгов, статус торгов и аномалии в данных или подозрительности закупок.
Аномалии были обнаружены по двум показателям, таким как снижение цены от стартовой цены и стартовая сумма контракта. Для выявления аномалии или выбросов были использованы комплексные алгоритмы.
Завод Ахангаранцемент - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
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1 марта, 11:43
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Для анализа эффективности процесса государственных закупок использовались исходные данные, предоставленные Узбекской товарно-сырьевой биржей (УзРТСБ).
Полученные результаты помогут оптимизировать эффективность механизма процесса государственных закупок в форме аукциона, поспособствуют увеличению количества поставщиков товаров. Исследователи рассчитывают также на повышение квалификации ответственных лиц госкомпаний при планировании государственных закупок, снижение количества случаев расторжения контрактов в результате аукциона.
Вместе с тем ожидается, что будет упрощен процесс размещения госзакупок за счет добавления дополнительных возможностей на специальный портал госзакупок.
Будут также сэкономлены государственные ресурсы за счет более эффективной организации процесса госзакупок.
Результаты исследования

С января 2020 года по апрель 2021 года на портале госзакупок проведено 131 759 аукционов из них 5 330 были организованы бюджетными и 1 347 — корпоративными организациями. Общая сумма договоров составила 3,9 трлн сумов.

Между количеством заявок и суммой контракта наблюдается обратная зависимость: чем больше заявок, тем меньше цена, что ведет к экономии государственных ресурсов.

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