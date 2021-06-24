Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210624/nujno-li-vaktsinirovat-detey-ot-koronavirusa--pervoe-zayavlenie-voz-19386983.html
Нужно ли вакцинировать детей от коронавируса — первое заявление ВОЗ
Нужно ли вакцинировать детей от коронавируса — первое заявление ВОЗ
В России тем временем уже активно работают над тем, чтобы начать исследование по применению вакцины у детей. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T10:19+0500
2021-06-24T10:19+0500
общество
пандемия
коронавирус
вакцинация
воз
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19387651_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_227bc3983012724a58d15a3fd054bf93.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые дала рекомендации по вакцинации детей от COVID-19.Отмечается, что детям делать прививку можно, но не так срочно. В ВОЗ признали, что у детей и подростков, как правило, диагностируется более легкая форма коронавируса, нежели у взрослых.Впрочем, есть и исключения: если ребенок попадает в группу с более высоким риском тяжелого течения болезни, то вакцинировать его нужно максимально быстро. Однако подобные случаи встречаются довольно редко.Между тем в России уже активно работают над тем, чтобы начать исследование по применению вакцины у детей.НИЦЭМ имени Гамалеи (разработчик "Спутника V") уже подал соответствующие документы. В скором времени будет объявлено решение.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/pochemu-povtorno-zabolevayut-covid-19-posle-vaktsinatsii-19364757.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19387651_356:0:2492:1602_1920x0_80_0_0_19af50afbcf134548766439f6211191f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пандемия, коронавирус, вакцинация, воз, дети

Нужно ли вакцинировать детей от коронавируса — первое заявление ВОЗ

10:19 24.06.2021
142
© СС0 / Unsplash / Steven LibralonДети в костюмах, иллюстративное фото
Дети в костюмах, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© СС0 / Unsplash / Steven Libralon
В России тем временем уже активно работают над тем, чтобы начать исследование по применению вакцины у детей.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые дала рекомендации по вакцинации детей от COVID-19.
Отмечается, что детям делать прививку можно, но не так срочно. В ВОЗ признали, что у детей и подростков, как правило, диагностируется более легкая форма коронавируса, нежели у взрослых.
Впрочем, есть и исключения: если ребенок попадает в группу с более высоким риском тяжелого течения болезни, то вакцинировать его нужно максимально быстро. Однако подобные случаи встречаются довольно редко.
В ВОЗ подтвердили, что пока прививаться должны, в первую очередь, пенсионеры, а также лица с хроническими заболеваниями и медработники.
Между тем в России уже активно работают над тем, чтобы начать исследование по применению вакцины у детей.
НИЦЭМ имени Гамалеи (разработчик "Спутника V") уже подал соответствующие документы. В скором времени будет объявлено решение.
Вакцина - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2021
В мире
Можно ли повторно заболеть коронавирусом после вакцинации
Вчера, 09:26
789
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:19Нужно ли вакцинировать детей от коронавируса — первое заявление ВОЗ
09:58Провокация британского эсминца в Черном море – первые кадры инцидента
09:36Предупредительные выстрелы в Черном море: что будет дальше
09:25Один из районов Ташкента остался без газа
08:56Сколько зарабатывают судьи в Узбекистане
08:39Представительство ЕАБР может открыться в Узбекистане уже в этом году
08:26Мирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
06:40Город-мечта: каким будет Новый Андижан
ВчераТалибы контролируют таджикскую границу: что дальше?
ВчераМирзиёев и Рахмон обсудили ситуацию с безопасностью в Центральной Азии
ВчераВ "Узбекнефтегазе" — новые назначения на руководящие должности
ВчераГермания и Франция призвали усилить взаимодействие с Россией
ВчераЖитель Кашкадарьи отправился в Ферганскую долину пешком
ВчераМИД России обратился к выезжающим за границу гражданам
ВчераУзбекистан организует еще два поезда для вывоза сограждан из России
ВчераЗавод по синтезу лекарственных препаратов создадут в Навоийской области
ВчераНесколько столичных аптек лишат лицензий
ВчераНекоторые столичные районы временно останутся без электричества и газа
ВчераЭкология как двигатель развития – парламентарии обсудили переход к "зеленой" экономике
ВчераВ "Узбекнефтегазе" начали борьбу с непотизмом: среди сотрудников нашли родственников