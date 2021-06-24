https://uz.sputniknews.ru/20210624/nujno-li-vaktsinirovat-detey-ot-koronavirusa--pervoe-zayavlenie-voz-19386983.html
Нужно ли вакцинировать детей от коронавируса — первое заявление ВОЗ
Нужно ли вакцинировать детей от коронавируса — первое заявление ВОЗ
В России тем временем уже активно работают над тем, чтобы начать исследование по применению вакцины у детей. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T10:19+0500
2021-06-24T10:19+0500
2021-06-24T10:19+0500
общество
пандемия
коронавирус
вакцинация
воз
дети
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые дала рекомендации по вакцинации детей от COVID-19.Отмечается, что детям делать прививку можно, но не так срочно. В ВОЗ признали, что у детей и подростков, как правило, диагностируется более легкая форма коронавируса, нежели у взрослых.Впрочем, есть и исключения: если ребенок попадает в группу с более высоким риском тяжелого течения болезни, то вакцинировать его нужно максимально быстро. Однако подобные случаи встречаются довольно редко.Между тем в России уже активно работают над тем, чтобы начать исследование по применению вакцины у детей.НИЦЭМ имени Гамалеи (разработчик "Спутника V") уже подал соответствующие документы. В скором времени будет объявлено решение.
https://uz.sputniknews.ru/20210623/pochemu-povtorno-zabolevayut-covid-19-posle-vaktsinatsii-19364757.html
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пандемия, коронавирус, вакцинация, воз, дети
Нужно ли вакцинировать детей от коронавируса — первое заявление ВОЗ
В России тем временем уже активно работают над тем, чтобы начать исследование по применению вакцины у детей.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые дала
рекомендации по вакцинации детей от COVID-19.
Отмечается, что детям делать прививку можно, но не так срочно. В ВОЗ признали, что у детей и подростков, как правило, диагностируется более легкая форма коронавируса, нежели у взрослых.
Впрочем, есть и исключения: если ребенок попадает в группу с более высоким риском тяжелого течения болезни, то вакцинировать его нужно максимально быстро. Однако подобные случаи встречаются довольно редко.
В ВОЗ подтвердили, что пока прививаться должны, в первую очередь, пенсионеры, а также лица с хроническими заболеваниями и медработники.
Между тем в России уже активно работают над тем, чтобы начать исследование по применению вакцины у детей.
НИЦЭМ имени Гамалеи (разработчик "Спутника V") уже подал соответствующие документы. В скором времени будет объявлено решение.