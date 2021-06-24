https://uz.sputniknews.ru/20210624/pod-tashkentom-sgorel-jiloy-dom-19402980.html
Под Ташкентом сгорел жилой дом
Под Ташкентом сгорел жилой дом
В результате происшествия повреждено около 200 квадратных метров дома, повреждена кровля, обгорела часть потолка 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T20:53+0500
2021-06-24T20:53+0500
2021-06-24T20:53+0500
происшествия
мчс
пожар
ташкент
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Зангиатинском районе, сообщает пресс-служба МЧС.По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в дежурную диспетчерскую службу областного МЧС 24 июня в 16.45. Огонь охватил дом №15 на улице Шарк юлдузи, расположенной в махаллинском сходе граждан Эшонгузар. В 16.51 на место происшествия прибыли шесть пожарно-спасательных расчетов. В 17.06 пожар был локализован, а в 17.41 полностью ликвидирован.По данным ведомства, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и размер причиненного материального ущерба.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/sotrudnik-mchs-pogib-spasaya-utopayuschix-19175141.html
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мчс, пожар, ташкент
Под Ташкентом сгорел жилой дом
В результате происшествия повреждено около 200 квадратных метров дома, повреждена кровля, обгорела часть потолка
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Зангиатинском районе, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в дежурную диспетчерскую службу областного МЧС 24 июня в 16.45. Огонь охватил дом №15 на улице Шарк юлдузи, расположенной в махаллинском сходе граждан Эшонгузар.
В 16.51 на место происшествия прибыли шесть пожарно-спасательных расчетов. В 17.06 пожар был локализован, а в 17.41 полностью ликвидирован.
“В результате происшествия повреждено около 200 квадратных метров дома, повреждена кровля, обгорела часть потолка”, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и размер причиненного материального ущерба.