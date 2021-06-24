Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210624/pod-tashkentom-sgorel-jiloy-dom-19402980.html
Под Ташкентом сгорел жилой дом
Под Ташкентом сгорел жилой дом
В результате происшествия повреждено около 200 квадратных метров дома, повреждена кровля, обгорела часть потолка 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T20:53+0500
2021-06-24T20:53+0500
происшествия
мчс
пожар
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_178:0:1280:620_1920x0_80_0_0_1d479f2aebe092a56de5db8cc00c9207.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Зангиатинском районе, сообщает пресс-служба МЧС.По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в дежурную диспетчерскую службу областного МЧС 24 июня в 16.45. Огонь охватил дом №15 на улице Шарк юлдузи, расположенной в махаллинском сходе граждан Эшонгузар. В 16.51 на место происшествия прибыли шесть пожарно-спасательных расчетов. В 17.06 пожар был локализован, а в 17.41 полностью ликвидирован.По данным ведомства, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и размер причиненного материального ущерба.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/sotrudnik-mchs-pogib-spasaya-utopayuschix-19175141.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/08/19154855_453:0:1280:620_1920x0_80_0_0_6196300706384a9c2592a9e8da053140.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мчс, пожар, ташкент

Под Ташкентом сгорел жилой дом

20:53 24.06.2021
247
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаПожарный МЧС
Пожарный МЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
В результате происшествия повреждено около 200 квадратных метров дома, повреждена кровля, обгорела часть потолка
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в Зангиатинском районе, сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в дежурную диспетчерскую службу областного МЧС 24 июня в 16.45. Огонь охватил дом №15 на улице Шарк юлдузи, расположенной в махаллинском сходе граждан Эшонгузар.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Зангиатинском районе сгорел жилой дом
В Зангиатинском районе сгорел жилой дом - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
В Зангиатинском районе сгорел жилой дом
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
В 16.51 на место происшествия прибыли шесть пожарно-спасательных расчетов. В 17.06 пожар был локализован, а в 17.41 полностью ликвидирован.
“В результате происшествия повреждено около 200 квадратных метров дома, повреждена кровля, обгорела часть потолка”, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и размер причиненного материального ущерба.
Знак Купаться запрещено на пляже - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2021
Происшествия
Сотрудник МЧС погиб, спасая утопающих
9 июня, 19:43
3145
002010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:14Вирусолог: для защиты от индийского штамма нужно в пять раз больше антител
21:01Высокотехнологичный противник: Россия жестко ответила на провокацию британского эсминца
20:53Под Ташкентом сгорел жилой дом
20:39В РФ могут разрешить использовать водительские права узбекского образца при работе в такси
20:39Кто вербует мигрантов в террористы и как с этим борется Россия
20:19В Узбекистане арестовали вымогателей, шантажировавших девушек непристойными фото
19:23Нарбаева предложила проводить межпарламентский форум каждые два года
19:05Самбист Дильшод Чориев дисквалифицирован на четыре года из-за допинга
18:10Хранятся в школе: в МНО объяснили, почему выпускникам девятых классов не выдают аттестатов
17:51По итогам межпарламентского форума будет принята Бухарская декларация
17:27В России определены лауреаты конкурса среди журналистов и блогеров — список победителей
17:06Подарки для привитых: как стимулируют граждан к вакцинации от COVID во всем мире
17:05МИД жестко прокомментировал пересечение узбекской границы афганскими военными
16:34Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом
16:08В Узбекистане изъята крупная партия опия
15:51Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта
15:47Из-за соревнований по картингу в Ташкенте ограничат движение автомобилей
15:38Узбекистан хочет привлечь китайский институт для выпуска препаратов от COVID-19
15:21Насколько эффективны аукционы на портале госзакупок — ответ ЦЭИР
15:05В Бухаре обсудили роль парламента в достижении целей устойчивого развития