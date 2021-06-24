https://uz.sputniknews.ru/20210624/predupreditelnye-vystrely-v-chernom-more-chto-budet-dalshe-19386717.html

Предупредительные выстрелы в Черном море: что будет дальше

Предупредительные выстрелы в Черном море: что будет дальше

Россия постоянно напоминает Западу о недопустимости провокаций, но никогда еще жизнь так быстро не подтверждала наши слова. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T09:36+0500

2021-06-24T09:36+0500

2021-06-24T09:58+0500

россия

эсминец

черное море

корабли

запад

великобритания

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19386658_0:134:2722:1665_1920x0_80_0_0_91961008fd42755ea059b25a3259cbf2.jpg

Утром в среду на Московской конференции по международной безопасности глава Генштаба Валерий Герасимов заявил, что "действия кораблей США и их союзников у российских границ носят явно провокационный характер", и привел несколько прошлогодних примеров. В том числе и с британским эсминцем "Дрэгон", в октябре прошлого года прошедшим в двух километрах западнее Севастополя с нарушением правил мирного прохода через территориальные воды России, то есть с включенными РЛС.Не прошло и двух часов с момента выступления Герасимова, как все повторилось практически в том же месте и с похожим британским эсминцем. На сей раз мимо Севастополя шел "Дефендер". Но после того как он пересек российскую границу и на три километра прошел к мысу Фиолет, наши открыли огонь. Инцидент закончился вызовом сначала британского военного атташе в Минобороны, а потом и посла Великобритании в МИД. Даже Владимир Путин не удержался от косвенного комментария произошедшего, попросив министра обороны Шойгу провести "очередные соревнования по боевому самбо на одном из боевых кораблей Черноморского флота".Что это вообще было? Очередная провокация, которую, британцы, естественно, не признают за таковую. Более того, они отрицают даже сам факт предупредительных выстрелов: мол, никто по направлению движения эсминца не стрелял, это русские проводили артиллерийские учения, а мы просто "совершали мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом". Ну да, конечно — а если украинское правительство попросит освободить от "русской оккупации" Севастополь, британский флот попытается высадить там десант? Как в Крымскую войну?Шутки-шутками, но подобные провокации не имеют никакого разумного оправдания. Великобритания и НАТО в целом хотят напомнить России, что не признают Крым российским? Мы в курсе их мнения. Вот только дразнить русских у их границ (да еще и почти ровно в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны) — очень глупая затея.Таковой являются и все учения Sea Breeze, которые НАТО начинает на следующей неделе в Черном море у украинского побережья. Именно в них и будет участвовать британский "Дефендер", как и еще четыре десятка кораблей стран альянса (в том числе и американского Шестого флота). Цель учений — "повышение уровня совместимости вооруженных подразделений Украины и США вместе с государствами — партнерами НАТО". Москва призывала Вашингтон отказаться от учений, в том числе из-за "повышения риска непреднамеренных инцидентов". Но, может быть, кто-то сознательно идет на провокации?Думают, что Россия не будет отвечать на нарушения территориальных вод? Но мы уже неоднократно отвечали на провокации в Черном море достаточно жестко — теперь вот дело дошло и до предупредительной стрельбы. Хотят, чтобы Россия обстреляла уже сам корабль-нарушитель?При продолжении провокаций даже такой сценарий не представляется невозможным, но что это даст НАТО? Кроме возможности в очередной раз заявить об агрессивной России, что в практическом плане это принесет? Станет поводом для войны? Конечно нет — англосаксы не собираются сами нападать на Россию, тем более в Черном море.Провокации имеют другую цель — держать нас в напряжении, демонстрируя свое намерение не сбавлять давления. Тем же самым атлантисты занимаются и в Тихоокеанском регионе — только уже с Китаем. Периодические проходы американских военных кораблей через Тайваньский пролив и рейды в Южно-Китайское море призваны продемонстрировать Пекину военное превосходство Штатов и их союзников.Знайте свое место, говорят китайцам и русским. Даже не думайте о захвате Украины или Тайваня! Сорок натовских военных кораблей в Черном море — что вы можете им противопоставить?Только то, что и восемьдесят лет назад: наше дело правое, победа будет за нами. Только на этот раз без боевых действий, потому что воссоединение с Украиной (как и Китая с Тайванем) произойдет мирным путем. Потому что это наша земля — и мы не будем воевать между собой на радость англосаксонским манипуляторам. Мы просто нарастим свои силы и окончательно отгоним их от наших границ, от границ русского мира. Предупредительными выстрелами.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210609/nebo-dojd-tu-95ms-kak-rossiyskie-strategi-otrabatyvayut-polety-v-nepogodu--video-19175267.html

https://uz.sputniknews.ru/20210605/19108564.html

россия

черное море

великобритания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:-1:150:150_100x100_80_0_0_ebc01aee42627067ddb6cc5a43abc44a.jpg

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:-1:150:150_100x100_80_0_0_ebc01aee42627067ddb6cc5a43abc44a.jpg

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:-1:150:150_100x100_80_0_0_ebc01aee42627067ddb6cc5a43abc44a.jpg

эсминец, черное море, корабли, запад, великобритания, владимир путин