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Провокация британского эсминца в Черном море – первые кадры инцидента
Провокация британского эсминца в Черном море – первые кадры инцидента
Минобороны РФ опубликовало кадры инцидента в Черном море: британский эсминец Defender незаконно пересек российскую границу у Крыма. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T09:58+0500
2021-06-24T10:04+0500
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эсминец
черное море
провокации
минобороны рф
крым
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Инцидент произошел в среду, 23 июня.Российские военные отреагировали моментально: были сделаны предупредительные выстрелы и сброшены авиабомбы по курсу движения иностранного корабля.РФ предупредила экипаж Defender о возможности применения оружия.Однако в российском Минобороны считают это нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.Смотрите первые кадры с места инцидента.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/predupreditelnye-vystrely-v-chernom-more-chto-budet-dalshe-19386717.html
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эсминец, черное море, провокации, минобороны рф, крым, великобритания

Провокация британского эсминца в Черном море – первые кадры инцидента

09:58 24.06.2021 (обновлено: 10:04 24.06.2021)
402
© Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры инцидента в Черном море: британский эсминец Defender незаконно пересек российскую границу у Крыма.
Инцидент произошел в среду, 23 июня.
Российские военные отреагировали моментально: были сделаны предупредительные выстрелы и сброшены авиабомбы по курсу движения иностранного корабля.
РФ предупредила экипаж Defender о возможности применения оружия.
В Британии вину за инцидент отрицают: там утверждают, что эсминец якобы совершал мирный проход.
Однако в российском Минобороны считают это нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Смотрите первые кадры с места инцидента.
Британский эсминец Defender - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
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