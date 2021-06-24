https://uz.sputniknews.ru/20210624/sambist-dilshod-choriev-diskvalifitsirovan-na-chetyre-goda-iz-za-dopinga-19401465.html

Самбист Дильшод Чориев дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

Самбист Дильшод Чориев дисквалифицирован на четыре года из-за допинга

В этой допинг-пробе спортсмена обнаружено вещество “Мельдоний”, которое находится в запрещенном списке Всемирного антидопингового агентства с 2016 года. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T19:05+0500

2021-06-24T19:05+0500

2021-06-24T19:05+0500

спорт

дисквалификация

чемпионат

самбо

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ближайшие четыре года узбекский самбист Дильшод Чориев не сможет выступать на спортивных мероприятиях из-за дисквалификации, связанной с употреблением запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Национального антидопингового агенства.Узбекский спортсмен принимал участие в Кубке мира по самбо "Мемориал Харлампиева", прошедшем 25 марта в Москве. Там он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 98 кг. В этой допинг-пробе у Чориева и обнаружено вещество “Мельдоний”, которое находится в запрещенном списке Всемирного антидопингового агентства с 2016 года.В соответствии с антидопинговыми правилами Международной федерации самбо Дилшод Чориев отстранен от всех спортивных мероприятий с 7 мая 2021 года по 6 мая 2025 года.Напомним, на Кубке мира по самбо "Мемориал Харлампиева" узбекские борцы завоевали две золотые, шесть серебряных и одну бронзовую медали. Лишается ли дисквалифицированный Чориев наград — не уточняется.

https://uz.sputniknews.ru/20201223/Uzbekskij-tennisist-diskvalifitsirovan-na-sem-let-za-dogovornye-matchi-15659070.html

https://uz.sputniknews.ru/20210504/bokser-bektemir-melikuziev-otstranen-ot-sporta-na-4-goda--vse-iz-za-doping-kontrolya-18615242.html

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