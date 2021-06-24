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Узбекистан хочет привлечь китайский институт для выпуска препаратов от COVID-19
Узбекистан хочет привлечь китайский институт для выпуска препаратов от COVID-19
Завод планируется открыть в Навоийской области. Первоначальный объем инвестиций в проект оценивается в десять миллионов долларов. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T15:38+0500
2021-06-24T15:40+0500
ситуация с коронавирусом в узбекистане
экономика
министерство инновационного развития узбекистана
китай
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана намерено привлечь китайский Синьцзянский технический институт физики и химии для создания производства лекарственных препаратов, в том числе от COVID-19, в Навоийской области страны.По данным пресс-службы, глава Мининноваций РУз Иброхим Абдурахмонов и представители Синьцзянского технического института физики и химии обсудили в Ташкенте вопросы реализации проекта по созданию завода по синтезу лекарственных препаратов в Навоийской области.Первоначальный объем инвестиций в проект оценивается в десять миллионов долларов.Сейчас разрабатываются документы о регистрации предприятия, идет работа по выбору генподрядчика и поставщика технологического оборудования.Ранее Абдурахмонов также заявлял, что узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19.Китайский производитель препарата весной признал Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий во время ее испытаний в республике. Новая вакцина используется совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/proizvodstvo-sputnika-v-v-tashkente-rossiya-provedet-audit-vozmojnoy-ploschadki-19389258.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, министерство инновационного развития узбекистана, китай

Узбекистан хочет привлечь китайский институт для выпуска препаратов от COVID-19

15:38 24.06.2021 (обновлено: 15:40 24.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / James YaremaТаблетки
Таблетки - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© CC0 / Unsplash / James Yarema
Завод планируется открыть в Навоийской области. Первоначальный объем инвестиций в проект оценивается в десять миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана намерено привлечь китайский Синьцзянский технический институт физики и химии для создания производства лекарственных препаратов, в том числе от COVID-19, в Навоийской области страны.
По данным пресс-службы, глава Мининноваций РУз Иброхим Абдурахмонов и представители Синьцзянского технического института физики и химии обсудили в Ташкенте вопросы реализации проекта по созданию завода по синтезу лекарственных препаратов в Навоийской области.
"После запуска завода здесь будут производиться натуральные и химические препараты, в том числе против коронавируса", — говорится в публикации.
Первоначальный объем инвестиций в проект оценивается в десять миллионов долларов.
Сейчас разрабатываются документы о регистрации предприятия, идет работа по выбору генподрядчика и поставщика технологического оборудования.
Ранее Абдурахмонов также заявлял, что узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19.
Китайский производитель препарата весной признал Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий во время ее испытаний в республике. Новая вакцина используется совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
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