https://uz.sputniknews.ru/20210624/uzbekistan-xochet-privlech-kitayskiy-institut-dlya-vypuska-preparatov-ot-covid-19-19396696.html

Узбекистан хочет привлечь китайский институт для выпуска препаратов от COVID-19

Узбекистан хочет привлечь китайский институт для выпуска препаратов от COVID-19

Завод планируется открыть в Навоийской области. Первоначальный объем инвестиций в проект оценивается в десять миллионов долларов. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T15:38+0500

2021-06-24T15:38+0500

2021-06-24T15:40+0500

ситуация с коронавирусом в узбекистане

экономика

министерство инновационного развития узбекистана

китай

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Министерство инновационного развития Узбекистана намерено привлечь китайский Синьцзянский технический институт физики и химии для создания производства лекарственных препаратов, в том числе от COVID-19, в Навоийской области страны.По данным пресс-службы, глава Мининноваций РУз Иброхим Абдурахмонов и представители Синьцзянского технического института физики и химии обсудили в Ташкенте вопросы реализации проекта по созданию завода по синтезу лекарственных препаратов в Навоийской области.Первоначальный объем инвестиций в проект оценивается в десять миллионов долларов.Сейчас разрабатываются документы о регистрации предприятия, идет работа по выбору генподрядчика и поставщика технологического оборудования.Ранее Абдурахмонов также заявлял, что узбекская сторона рассчитывает в мае-июле начать первичный розлив в стране рекомбинантной китайской вакцины Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical от COVID-19.Китайский производитель препарата весной признал Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий во время ее испытаний в республике. Новая вакцина используется совместно под брендом ZF-UZ-VAC 2001.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/proizvodstvo-sputnika-v-v-tashkente-rossiya-provedet-audit-vozmojnoy-ploschadki-19389258.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, министерство инновационного развития узбекистана, китай