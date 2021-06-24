https://uz.sputniknews.ru/20210624/proizvodstvo-sputnika-v-v-tashkente-rossiya-provedet-audit-vozmojnoy-ploschadki-19389258.html

Производство "Спутника V" в Ташкенте: Россия проведет аудит возможной площадки

Производство "Спутника V" в Ташкенте: Россия проведет аудит возможной площадки

В Министерстве промышленности и торговли РФ рассказали подробности переговоров с узбекистанским Министерством инвестиций и внешней торговли. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T11:29+0500

2021-06-24T11:29+0500

2021-06-24T11:38+0500

ситуация с коронавирусом в узбекистане

экономика

сардор умурзаков

вакцина "спутник v"

денис мантуров

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Российские эксперты в скором времени проведут аудит возможной производственной площадки вакцины от COVID-19 "Спутника V" в Ташкенте, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.В среду Мантуров провел в Москве переговоры с вице-премьером Узбекистана, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.Стороны обсудили вопросы дальнейших поставок и производства "Спутника V" в республике.В аппарате правительства России ранее сообщили, что РФ и Узбекистан рассматривают вопрос о производстве "Спутника V" на предприятии Jurabek Laboratories в Ташкенте.Республика в апреле получила 100 тысяч доз препарата (50 тысяч — первый компонент, столько же — второй), в начале июня — еще 140 тысяч (по 70 тысяч первого и второго компонента). Он пользуется в стране высоким спросом.

https://uz.sputniknews.ru/20210429/aripov-vaktsina-sputnik-v-polzuetsya-ochen-vysokim-sprosom--my-gotovy-ee-proizvodit-18557134.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, сардор умурзаков, вакцина "спутник v", денис мантуров, ташкент