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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-etom-godu-v-vuzy-uzbekistana-postupyat-pochti-158-tysyach-novyx-studentov-19392918.html
В этом году в вузы Узбекистана поступят почти 158 тысяч новых студентов
В этом году в вузы Узбекистана поступят почти 158 тысяч новых студентов
В бакалавриат на дневную форму обучения примут 113 530 абитуриентов. На заочную форму - 37 675 человек, на вечерней форме обучение примут 6 550 новых... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T13:22+0500
2021-06-24T13:22+0500
общество
образование в узбекистане
поступление
абитуриенты
вузы
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. С нынешнего учебного года госзаказ по подготовке кадров на основе гранта формируется также для зарубежных вузов, их филиалов и негосударственных вузов, осуществляющих деятельность в Узбекистане.В течение двух месяцев будет утвержден порядок формирования параметров госзаказа в филиалы и негосударственные вузы.В 2021/2022 учебном году в бакалавриат на дневную форму обучения примут 113 530 абитуриентов. На заочную форму - 37 675 человек, на вечерней форме обучение примут 6 550 новых студентов.В магистратуре продолжат обучение в этом году 12 900 человек.На основе государственного гранта в филиалах и негосударственных вузах будут в этом году учиться 500 новых студентов.Регистрация абитуриентов будет проводиться с 22 июня по 22 июля включительно через Единый портал интерактивных государственных услуг и официальный веб-сайт Государственного центра тестирования.Для девушек и женщин, имеющих рекомендацию Министерства по поддержке махалли и семьи, выделяются 2 000 показателей приема на основе государственного гранта дополнительно к установленным общим показателям приема на основе государственного гранта по дневной форме обучения бакалавриата.Для улучшения социально-экономического развития Ургутского района Самаркандской области и уменьшения текучести кадров в системе образования для этого района выделяются 100 целевых показателей приема на основе государственного гранта по направлениям образования педагогического профиля дополнительно к установленным общим показателям приема на основе государственного гранта по дневной форме обучения бакалавриата.Абитуриенты смогут участвовать в конкурсе до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковыми блоком и последовательностью предметов, по которым проводятся тестовые испытания.При этом предоставляется дополнительная возможность для участия в конкурсе первоначально – на основе государственного гранта, далее – на платно-контрактной основе в зависимости от приоритетности выбранных в процессе регистрации направлений образования бакалавриата.
https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-izmenilis-usloviya-postupleniya-v-vuzy-17686968.html
https://uz.sputniknews.ru/20201024/V-Uzbekistane-pri-postuplenii-v-vuz-nachnut-uchityvat-sredniy-ball-attestata-15251570.html
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образование в узбекистане, поступление, абитуриенты, вузы

В этом году в вузы Узбекистана поступят почти 158 тысяч новых студентов

13:22 24.06.2021
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© Х. Пайдоев / Народное словоСтуденты во время вступительных экзаменов в "Узэкспоцентре"
Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Х. Пайдоев / Народное слово
В бакалавриат на дневную форму обучения примут 113 530 абитуриентов. На заочную форму - 37 675 человек, на вечерней форме обучение примут 6 550 новых студентов.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. С нынешнего учебного года госзаказ по подготовке кадров на основе гранта формируется также для зарубежных вузов, их филиалов и негосударственных вузов, осуществляющих деятельность в Узбекистане.
В течение двух месяцев будет утвержден порядок формирования параметров госзаказа в филиалы и негосударственные вузы.
В 2021/2022 учебном году в бакалавриат на дневную форму обучения примут 113 530 абитуриентов. На заочную форму - 37 675 человек, на вечерней форме обучение примут 6 550 новых студентов.
Абитуриенты во время вступительных экзаменов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Общество
В Узбекистане изменились условия поступления в вузы
11 марта, 19:19
35736
В магистратуре продолжат обучение в этом году 12 900 человек.
На основе государственного гранта в филиалах и негосударственных вузах будут в этом году учиться 500 новых студентов.
Регистрация абитуриентов будет проводиться с 22 июня по 22 июля включительно через Единый портал интерактивных государственных услуг и официальный веб-сайт Государственного центра тестирования.
Для девушек и женщин, имеющих рекомендацию Министерства по поддержке махалли и семьи, выделяются 2 000 показателей приема на основе государственного гранта дополнительно к установленным общим показателям приема на основе государственного гранта по дневной форме обучения бакалавриата.
Для улучшения социально-экономического развития Ургутского района Самаркандской области и уменьшения текучести кадров в системе образования для этого района выделяются 100 целевых показателей приема на основе государственного гранта по направлениям образования педагогического профиля дополнительно к установленным общим показателям приема на основе государственного гранта по дневной форме обучения бакалавриата.
Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2020
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В Узбекистане при поступлении в вуз начнут учитывать средний балл аттестата
24 октября 2020, 17:58
1911
Абитуриенты смогут участвовать в конкурсе до пяти направлений образования бакалавриата с одинаковыми блоком и последовательностью предметов, по которым проводятся тестовые испытания.
При этом предоставляется дополнительная возможность для участия в конкурсе первоначально – на основе государственного гранта, далее – на платно-контрактной основе в зависимости от приоритетности выбранных в процессе регистрации направлений образования бакалавриата.
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