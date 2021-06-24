https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-uzbekistane-arestovali-vymogateley-shantajirovavshix-devushek-nepristoynymi-foto-19402191.html

В Узбекистане арестовали вымогателей, шантажировавших девушек непристойными фото

В Узбекистане арестовали вымогателей, шантажировавших девушек непристойными фото

Жертвами злоумышленников оказались жительницы Дехканабадского района. Парни обработали в фоторедакторе снимки девушек до непристойности и стали вымогать с них... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T20:19+0500

2021-06-24T20:19+0500

2021-06-24T20:19+0500

происшествия

шантаж

арест

вымогательство

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекские правоохранители нашли и привлекли к ответственности двух молодых людей, шантажировавших девушек непристойными фотографиями, смонтированными в фоторедакторе.Жертвами злоумышленников оказались жительницы Дехканабадского района. Об этом сообщили в пресс-службе районного хокимията со ссылкой на заместителя начальника районного отдела внутренних дел Дильшода Мирзаева.Вымогатели, один из которых проживает в Шахрисабзе, другой в Мубареке, познакомились с ними через Telegram. Между молодыми людьми завязалась виртуальная дружба, которая вскоре переросла в шантаж.Девушки обратились в органы внутренних дел своего района. Была проведена экспертиза изображений, которая подтвердила их монтаж. Шантажистов нашли и привлекли к административной ответственности, дав им пятнадцать суток ареста.

https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-tashkente-zaderjan-mujchina-za-shantaj-devushek-intimnymi-fotografiyami-18499636.html

https://uz.sputniknews.ru/20200922/V-Tashkente-zhenschina-shantazhirovala-druga-intimnymi-video-15027725.html

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шантаж, арест, вымогательство, кашкадарьинская область