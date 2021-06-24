https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-uzbekistane-arestovali-vymogateley-shantajirovavshix-devushek-nepristoynymi-foto-19402191.html
В Узбекистане арестовали вымогателей, шантажировавших девушек непристойными фото
В Узбекистане арестовали вымогателей, шантажировавших девушек непристойными фото
Жертвами злоумышленников оказались жительницы Дехканабадского района. Парни обработали в фоторедакторе снимки девушек до непристойности и стали вымогать с них... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T20:19+0500
2021-06-24T20:19+0500
2021-06-24T20:19+0500
происшествия
шантаж
арест
вымогательство
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекские правоохранители нашли и привлекли к ответственности двух молодых людей, шантажировавших девушек непристойными фотографиями, смонтированными в фоторедакторе.Жертвами злоумышленников оказались жительницы Дехканабадского района. Об этом сообщили в пресс-службе районного хокимията со ссылкой на заместителя начальника районного отдела внутренних дел Дильшода Мирзаева.Вымогатели, один из которых проживает в Шахрисабзе, другой в Мубареке, познакомились с ними через Telegram. Между молодыми людьми завязалась виртуальная дружба, которая вскоре переросла в шантаж.Девушки обратились в органы внутренних дел своего района. Была проведена экспертиза изображений, которая подтвердила их монтаж. Шантажистов нашли и привлекли к административной ответственности, дав им пятнадцать суток ареста.
https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-tashkente-zaderjan-mujchina-za-shantaj-devushek-intimnymi-fotografiyami-18499636.html
https://uz.sputniknews.ru/20200922/V-Tashkente-zhenschina-shantazhirovala-druga-intimnymi-video-15027725.html
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шантаж, арест, вымогательство, кашкадарьинская область
В Узбекистане арестовали вымогателей, шантажировавших девушек непристойными фото
Жертвами злоумышленников оказались жительницы Дехканабадского района. Парни обработали в фоторедакторе снимки девушек до непристойности и стали вымогать с них деньги.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекские правоохранители нашли и привлекли к ответственности двух молодых людей, шантажировавших девушек непристойными фотографиями, смонтированными в фоторедакторе.
Жертвами злоумышленников оказались жительницы Дехканабадского района. Об этом сообщили в пресс-службе районного хокимията со ссылкой на заместителя начальника районного отдела внутренних дел Дильшода Мирзаева.
Вымогатели, один из которых проживает в Шахрисабзе, другой в Мубареке, познакомились с ними через Telegram. Между молодыми людьми завязалась виртуальная дружба, которая вскоре переросла в шантаж.
“Друзья обработали в фоторедакторе снимки девушек, на которых они после компьютерной графики стали выглядеть непристойно. Парни стали запугивать девушек распространением "эксклюзивных" фото в соцсетях, требуя со своих новых знакомых деньги”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале “Новости Кашкадарьи”.
Девушки обратились в органы внутренних дел своего района. Была проведена экспертиза изображений, которая подтвердила их монтаж. Шантажистов нашли и привлекли к административной ответственности, дав им пятнадцать суток ареста.