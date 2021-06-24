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В Узбекистане арестовали вымогателей, шантажировавших девушек непристойными фото
В Узбекистане арестовали вымогателей, шантажировавших девушек непристойными фото
Жертвами злоумышленников оказались жительницы Дехканабадского района. Парни обработали в фоторедакторе снимки девушек до непристойности и стали вымогать с них... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T20:19+0500
2021-06-24T20:19+0500
происшествия
шантаж
арест
вымогательство
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекские правоохранители нашли и привлекли к ответственности двух молодых людей, шантажировавших девушек непристойными фотографиями, смонтированными в фоторедакторе.Жертвами злоумышленников оказались жительницы Дехканабадского района. Об этом сообщили в пресс-службе районного хокимията со ссылкой на заместителя начальника районного отдела внутренних дел Дильшода Мирзаева.Вымогатели, один из которых проживает в Шахрисабзе, другой в Мубареке, познакомились с ними через Telegram. Между молодыми людьми завязалась виртуальная дружба, которая вскоре переросла в шантаж.Девушки обратились в органы внутренних дел своего района. Была проведена экспертиза изображений, которая подтвердила их монтаж. Шантажистов нашли и привлекли к административной ответственности, дав им пятнадцать суток ареста.
https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-tashkente-zaderjan-mujchina-za-shantaj-devushek-intimnymi-fotografiyami-18499636.html
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шантаж, арест, вымогательство, кашкадарьинская область

В Узбекистане арестовали вымогателей, шантажировавших девушек непристойными фото

20:19 24.06.2021
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Жертвами злоумышленников оказались жительницы Дехканабадского района. Парни обработали в фоторедакторе снимки девушек до непристойности и стали вымогать с них деньги.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Узбекские правоохранители нашли и привлекли к ответственности двух молодых людей, шантажировавших девушек непристойными фотографиями, смонтированными в фоторедакторе.
Жертвами злоумышленников оказались жительницы Дехканабадского района. Об этом сообщили в пресс-службе районного хокимията со ссылкой на заместителя начальника районного отдела внутренних дел Дильшода Мирзаева.
Вымогатели, один из которых проживает в Шахрисабзе, другой в Мубареке, познакомились с ними через Telegram. Между молодыми людьми завязалась виртуальная дружба, которая вскоре переросла в шантаж.
Доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
Общество
В Ташкенте задержан мужчина за шантаж девушек интимными фотографиями
26 апреля, 17:46
1570

“Друзья обработали в фоторедакторе снимки девушек, на которых они после компьютерной графики стали выглядеть непристойно. Парни стали запугивать девушек распространением "эксклюзивных" фото в соцсетях, требуя со своих новых знакомых деньги”, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале “Новости Кашкадарьи”.

Девушки обратились в органы внутренних дел своего района. Была проведена экспертиза изображений, которая подтвердила их монтаж. Шантажистов нашли и привлекли к административной ответственности, дав им пятнадцать суток ареста.
UK Spy Agencies Claim Legal Right to Broad Hacking of Computers and Phones - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2020
В Ташкенте женщина шантажировала друга интимными видео
22 сентября 2020, 13:35
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В мире
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