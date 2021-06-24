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https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-uzbekistane-izyata-krupnaya-partiya-opiya-19398534.html
В Узбекистане изъята крупная партия опия
В Узбекистане изъята крупная партия опия
Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны. Возбуждены уголовные дела. Наркотики были завезены в Узбекистан контрабандным способом из... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T16:08+0500
2021-06-24T16:15+0500
происшествия
сгб
задержание преступников
борьба с незаконным оборотом наркотиков
государственный таможенный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Более восьми килограммов опия изъяли сотрудники Службы госбезопасности и таможенного управления сразу в нескольких регионах страны, сообщает пресс-служба СГБ.По данным ведомства, 3 кг 363 г наркотического вещества оперативники обнаружили в легковом автомобиле на посту ДПС "Умакай" в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области. За рулем находился 34-летний житель Сариасийского района Сурхандарьинской области. Он следовал по направлению "Сурхандарья — Самарканд".Еще пять килограммов опия перевозил на своей легковушке 28-летний житель Денауского района Сурхандарьинской области. Его остановили на посту ДПС "Минерал сувлар" в Ташкентском районе.В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия. Уже известно, что наркотики были завезены в Узбекистан контрабандным способом из Таджикистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistanets-vozil-narkotiki-v-myase-18949323.html
https://uz.sputniknews.ru/20201220/Sotrudniki-SGB-presekli-krupnuyu-kontrabandu-narkotikov-iz-Tadzhikistana--video-15635185.html
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сгб, задержание преступников, борьба с незаконным оборотом наркотиков, государственный таможенный комитет узбекистана

В Узбекистане изъята крупная партия опия

16:08 24.06.2021 (обновлено: 16:15 24.06.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваМероприятие по уничтожению наркотических средств
Мероприятие по уничтожению наркотических средств - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны. Возбуждены уголовные дела. Наркотики были завезены в Узбекистан контрабандным способом из Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Более восьми килограммов опия изъяли сотрудники Службы госбезопасности и таможенного управления сразу в нескольких регионах страны, сообщает пресс-служба СГБ.
По данным ведомства, 3 кг 363 г наркотического вещества оперативники обнаружили в легковом автомобиле на посту ДПС "Умакай" в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области.
За рулем находился 34-летний житель Сариасийского района Сурхандарьинской области. Он следовал по направлению "Сурхандарья — Самарканд".
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Еще пять килограммов опия перевозил на своей легковушке 28-летний житель Денауского района Сурхандарьинской области. Его остановили на посту ДПС "Минерал сувлар" в Ташкентском районе.

"В ходе оперативного мероприятия, проведенного в Уртачирчикском районе, сотрудники управлений СГБ по Кашкадарьинской и Ташкентской областям с привлечением сотрудников ГТК при попытке продажи за 50 миллионов сумов 492 грамма "гашиша" задержали жителей Бекабада – гражданина 1991 года рождения и его сообщника 1990 года рождения”, — говорится в сообщении.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия. Уже известно, что наркотики были завезены в Узбекистан контрабандным способом из Таджикистана.
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