https://uz.sputniknews.ru/20210624/v-uzbekistane-izyata-krupnaya-partiya-opiya-19398534.html

В Узбекистане изъята крупная партия опия

В Узбекистане изъята крупная партия опия

Оперативные мероприятия прошли сразу в нескольких регионах страны. Возбуждены уголовные дела. Наркотики были завезены в Узбекистан контрабандным способом из... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T16:08+0500

2021-06-24T16:08+0500

2021-06-24T16:15+0500

происшествия

сгб

задержание преступников

борьба с незаконным оборотом наркотиков

государственный таможенный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Более восьми килограммов опия изъяли сотрудники Службы госбезопасности и таможенного управления сразу в нескольких регионах страны, сообщает пресс-служба СГБ.По данным ведомства, 3 кг 363 г наркотического вещества оперативники обнаружили в легковом автомобиле на посту ДПС "Умакай" в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области. За рулем находился 34-летний житель Сариасийского района Сурхандарьинской области. Он следовал по направлению "Сурхандарья — Самарканд".Еще пять килограммов опия перевозил на своей легковушке 28-летний житель Денауского района Сурхандарьинской области. Его остановили на посту ДПС "Минерал сувлар" в Ташкентском районе.В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия. Уже известно, что наркотики были завезены в Узбекистан контрабандным способом из Таджикистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210527/uzbekistanets-vozil-narkotiki-v-myase-18949323.html

https://uz.sputniknews.ru/20201220/Sotrudniki-SGB-presekli-krupnuyu-kontrabandu-narkotikov-iz-Tadzhikistana--video-15635185.html

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сгб, задержание преступников, борьба с незаконным оборотом наркотиков, государственный таможенный комитет узбекистана