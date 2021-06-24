https://uz.sputniknews.ru/20210624/vlasti-uzbekistana-predlojili-otsifrovat-kulturnoe-nasledie-tyurkskix-stran-19393940.html

Власти Узбекистана предложили оцифровать культурное наследие тюркских стран

Власти Узбекистана предложили оцифровать культурное наследие тюркских стран

В Коканде 23-24 июня проводится VI заседание министров по вопросам туризма стран Тюркского совета. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T13:41+0500

2021-06-24T13:41+0500

2021-06-24T13:41+0500

азиз абдухакимов

культура

тюркский совет

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают создать Фонд сохранения объектов культурного наследия при Тюркском совете, он может заняться оцифровкой этих объектов, заявил вице-премьер, министр туризма и спорта республики Азиз Абдухакимов.Вице-премьер отметил, что актуальной задачей для стран Тюркского совета сегодня является реставрация объектов культурного наследия и внедрение механизма их эффективного управления.Средства фонда, в первую очередь, должны быть направлены на создание онлайн-платформы и оцифрованных копий объектов культурного наследия членов совета, научно-практические исследования по культуре, истории, материальному и нематериальному наследию тюркских государств, добавил Абдухакимов.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, статус наблюдателя носит Венгрия.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/kokand-obyavili-pervoy-turisticheskoy-stolitsey-tyurkskogo-soveta-19390259.html

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азиз абдухакимов, тюркский совет