Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210624/vlasti-uzbekistana-predlojili-otsifrovat-kulturnoe-nasledie-tyurkskix-stran-19393940.html
Власти Узбекистана предложили оцифровать культурное наследие тюркских стран
Власти Узбекистана предложили оцифровать культурное наследие тюркских стран
В Коканде 23-24 июня проводится VI заседание министров по вопросам туризма стран Тюркского совета. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T13:41+0500
2021-06-24T13:41+0500
азиз абдухакимов
культура
тюркский совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19394241_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9cb4e8e616a274a9b01085e0c1164da.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают создать Фонд сохранения объектов культурного наследия при Тюркском совете, он может заняться оцифровкой этих объектов, заявил вице-премьер, министр туризма и спорта республики Азиз Абдухакимов.Вице-премьер отметил, что актуальной задачей для стран Тюркского совета сегодня является реставрация объектов культурного наследия и внедрение механизма их эффективного управления.Средства фонда, в первую очередь, должны быть направлены на создание онлайн-платформы и оцифрованных копий объектов культурного наследия членов совета, научно-практические исследования по культуре, истории, материальному и нематериальному наследию тюркских государств, добавил Абдухакимов.Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, статус наблюдателя носит Венгрия.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/kokand-obyavili-pervoy-turisticheskoy-stolitsey-tyurkskogo-soveta-19390259.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19394241_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e2a154e710d598dc505d7a5fb1a3a265.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
азиз абдухакимов, тюркский совет

Власти Узбекистана предложили оцифровать культурное наследие тюркских стран

13:41 24.06.2021
69
© CC0 / Unsplash / Ömer Haktan BulutКнига, посвященная исламу
Книга, посвященная исламу - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© CC0 / Unsplash / Ömer Haktan Bulut
В Коканде 23-24 июня проводится VI заседание министров по вопросам туризма стран Тюркского совета.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают создать Фонд сохранения объектов культурного наследия при Тюркском совете, он может заняться оцифровкой этих объектов, заявил вице-премьер, министр туризма и спорта республики Азиз Абдухакимов.

"Предлагаем создать Фонд сохранения объектов культурного наследия при Тюркском совете на основе средств государств-членов", — сказал Абдухакимов на VI заседании министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Вице-премьер отметил, что актуальной задачей для стран Тюркского совета сегодня является реставрация объектов культурного наследия и внедрение механизма их эффективного управления.
Средства фонда, в первую очередь, должны быть направлены на создание онлайн-платформы и оцифрованных копий объектов культурного наследия членов совета, научно-практические исследования по культуре, истории, материальному и нематериальному наследию тюркских государств, добавил Абдухакимов.
VI заседание министров туризма Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Коканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
Культура
Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета
12:05
535
5
Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, статус наблюдателя носит Венгрия.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:22На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей
14:12Узнацбанк планирует разместить облигации в России — по каким причинам?
13:44"Дельта"-штамм "индийского" коронавируса выявлен в Узбекистане
13:42Сырдарьинскому педофилу дали десять лет
13:41Власти Узбекистана предложили оцифровать культурное наследие тюркских стран
13:24Егор Бероев: в чем его фатальная ошибка
13:22В этом году в вузы Узбекистана поступят почти 158 тысяч новых студентов
13:07С 1 июля хокимы начнут по-новому принимать решения
12:59В Узбекистане основан новый университет — Мирзиёев подписал постановление
12:14Украина превратится в безжизненную пустыню через 30-40 лет
12:05Коканд объявили первой туристической столицей Тюркского совета
11:32Вирусолог об антителах, опасности вакцинации и мутациях COVID — видео
11:29Производство "Спутника V" в Ташкенте: Россия проведет аудит возможной площадки
10:56Коканд может стать первой туристической столицей Тюркского совета
10:43Речь о миллионах: украинская Рада занялась Крымом по-настоящему
10:35Умурзаков и Мантуров обсудили подготовку визита Шавката Мирзиёева в Россию
10:19Нужно ли вакцинировать детей от коронавируса — первое заявление ВОЗ
09:58Провокация британского эсминца в Черном море – первые кадры инцидента
09:36Предупредительные выстрелы в Черном море: что будет дальше
09:25Один из районов Ташкента остался без газа