https://uz.sputniknews.ru/20210624/vyyavleny-li-sluchai-rasprostraneniya-indiyskogo-shtamma-covid-v-respublike--otvet-eksperta-19398314.html

Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта

Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта

Согласно данным специалистов из передовых лабораторий, в настоящее время в мире существует пять тысяч штаммов COVID-19, а по мнению некоторых ученых – свыше... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T15:51+0500

2021-06-24T15:51+0500

2021-06-24T15:58+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус

мнение эксперта

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.В Узбекистане распространилась информация о выявлении случаев наиболее опасного индийского штамма коронавируса среди населения. Ситуацию прокомментировал замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков."Что касается сообщения об обнаружении индийского штамма коронавируса в Центре передовых технологий, то результаты предварительных лабораторных исследований, скорее всего, подтверждают эту гипотезу. Но чтобы прийти к верному выводу, необходимо досконально изучить окончательный анализ", — заявил Отабеков.По его словам, жители Узбекистана привыкли уделять пристальное внимание приходу на территорию республики нового штамма коронавируса. Бурное обсуждение этого факта в контексте пандемии является нормальной и правильной ситуацией, подчеркнул эксперт.Согласно данным специалистов из передовых лабораторий, в настоящее время в мире существует пять тысяч штаммов COVID-19, а по мнению некоторых ученых – свыше семи тысяч мутировавших штаммов. Как правило, они отличаются только скоростью распространения заболевания, легкой или тяжелой формой протекания коронавируса у инфицированных пациентов.

https://uz.sputniknews.ru/20210624/delta-shtamm-indiyskogo-koronavirusa-vyyavlen-v-uzbekistane-19392818.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, мнение эксперта, узбекистан