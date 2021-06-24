Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210624/vyyavleny-li-sluchai-rasprostraneniya-indiyskogo-shtamma-covid-v-respublike--otvet-eksperta-19398314.html
Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта
Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта
Согласно данным специалистов из передовых лабораторий, в настоящее время в мире существует пять тысяч штаммов COVID-19, а по мнению некоторых ученых – свыше... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T15:51+0500
2021-06-24T15:58+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
мнение эксперта
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1372/43/13724349_0:24:1000:587_1920x0_80_0_0_12b4d6b0aa93b3ac9c0ba2397c898afb.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.В Узбекистане распространилась информация о выявлении случаев наиболее опасного индийского штамма коронавируса среди населения. Ситуацию прокомментировал замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков."Что касается сообщения об обнаружении индийского штамма коронавируса в Центре передовых технологий, то результаты предварительных лабораторных исследований, скорее всего, подтверждают эту гипотезу. Но чтобы прийти к верному выводу, необходимо досконально изучить окончательный анализ", — заявил Отабеков.По его словам, жители Узбекистана привыкли уделять пристальное внимание приходу на территорию республики нового штамма коронавируса. Бурное обсуждение этого факта в контексте пандемии является нормальной и правильной ситуацией, подчеркнул эксперт.Согласно данным специалистов из передовых лабораторий, в настоящее время в мире существует пять тысяч штаммов COVID-19, а по мнению некоторых ученых – свыше семи тысяч мутировавших штаммов. Как правило, они отличаются только скоростью распространения заболевания, легкой или тяжелой формой протекания коронавируса у инфицированных пациентов.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/delta-shtamm-indiyskogo-koronavirusa-vyyavlen-v-uzbekistane-19392818.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1372/43/13724349_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_b8960ebf0488a4157b994a927c9339ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, мнение эксперта, узбекистан

Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта

15:51 24.06.2021 (обновлено: 15:58 24.06.2021)
565
© Министерство здравоохранения Республики УзбекистанГлавный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков
Главный санинспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Министерство здравоохранения Республики Узбекистан
Согласно данным специалистов из передовых лабораторий, в настоящее время в мире существует пять тысяч штаммов COVID-19, а по мнению некоторых ученых – свыше семи тысяч мутировавших штаммов.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.В Узбекистане распространилась информация о выявлении случаев наиболее опасного индийского штамма коронавируса среди населения. Ситуацию прокомментировал замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков.
"Что касается сообщения об обнаружении индийского штамма коронавируса в Центре передовых технологий, то результаты предварительных лабораторных исследований, скорее всего, подтверждают эту гипотезу. Но чтобы прийти к верному выводу, необходимо досконально изучить окончательный анализ", — заявил Отабеков.
Градусник, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
Общество
"Дельта"-штамм "индийского" коронавируса выявлен в Узбекистане
13:44
695
1
По его словам, жители Узбекистана привыкли уделять пристальное внимание приходу на территорию республики нового штамма коронавируса. Бурное обсуждение этого факта в контексте пандемии является нормальной и правильной ситуацией, подчеркнул эксперт.
Согласно данным специалистов из передовых лабораторий, в настоящее время в мире существует пять тысяч штаммов COVID-19, а по мнению некоторых ученых – свыше семи тысяч мутировавших штаммов. Как правило, они отличаются только скоростью распространения заболевания, легкой или тяжелой формой протекания коронавируса у инфицированных пациентов.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:10Хранятся в школе: в МНО объяснили, почему выпускникам девятых классов не выдают аттестатов
17:51По итогам межпарламентского форума будет принята Бухарская декларация
17:27В России определены лауреаты конкурса среди журналистов и блогеров — список победителей
17:06Подарки для привитых: как стимулируют граждан к вакцинации от COVID во всем мире
17:05МИД жестко прокомментировал пересечение узбекской границы афганскими военными
16:34Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом
16:08В Узбекистане изъята крупная партия опия
15:51Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта
15:47Из-за соревнований по картингу в Ташкенте ограничат движение автомобилей
15:38Узбекистан хочет привлечь китайский институт для выпуска препаратов от COVID-19
15:21Насколько эффективны аукционы на портале госзакупок — ответ ЦЭИР
15:05В Бухаре обсудили роль парламента в достижении целей устойчивого развития
15:03Гюнтер Оверфельд завершает миссию посла Германии в Узбекистане
14:22На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей
14:12Узнацбанк планирует разместить облигации в России — по каким причинам?
13:44"Дельта"-штамм "индийского" коронавируса выявлен в Узбекистане
13:42Сырдарьинскому педофилу дали десять лет
13:41Власти Узбекистана предложили оцифровать культурное наследие тюркских стран
13:24Егор Бероев: в чем его фатальная ошибка
13:22В этом году в вузы Узбекистана поступят почти 158 тысяч новых студентов