https://uz.sputniknews.ru/20210624/vyyavleny-li-sluchai-rasprostraneniya-indiyskogo-shtamma-covid-v-respublike--otvet-eksperta-19398314.html
Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта
Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта
Согласно данным специалистов из передовых лабораторий, в настоящее время в мире существует пять тысяч штаммов COVID-19, а по мнению некоторых ученых – свыше... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T15:51+0500
2021-06-24T15:51+0500
2021-06-24T15:58+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
мнение эксперта
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1372/43/13724349_0:24:1000:587_1920x0_80_0_0_12b4d6b0aa93b3ac9c0ba2397c898afb.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.В Узбекистане распространилась информация о выявлении случаев наиболее опасного индийского штамма коронавируса среди населения. Ситуацию прокомментировал замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков."Что касается сообщения об обнаружении индийского штамма коронавируса в Центре передовых технологий, то результаты предварительных лабораторных исследований, скорее всего, подтверждают эту гипотезу. Но чтобы прийти к верному выводу, необходимо досконально изучить окончательный анализ", — заявил Отабеков.По его словам, жители Узбекистана привыкли уделять пристальное внимание приходу на территорию республики нового штамма коронавируса. Бурное обсуждение этого факта в контексте пандемии является нормальной и правильной ситуацией, подчеркнул эксперт.Согласно данным специалистов из передовых лабораторий, в настоящее время в мире существует пять тысяч штаммов COVID-19, а по мнению некоторых ученых – свыше семи тысяч мутировавших штаммов. Как правило, они отличаются только скоростью распространения заболевания, легкой или тяжелой формой протекания коронавируса у инфицированных пациентов.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/delta-shtamm-indiyskogo-koronavirusa-vyyavlen-v-uzbekistane-19392818.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1372/43/13724349_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_b8960ebf0488a4157b994a927c9339ad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, мнение эксперта, узбекистан
Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта
15:51 24.06.2021 (обновлено: 15:58 24.06.2021)
Согласно данным специалистов из передовых лабораторий, в настоящее время в мире существует пять тысяч штаммов COVID-19, а по мнению некоторых ученых – свыше семи тысяч мутировавших штаммов.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В Узбекистане распространилась информация о выявлении случаев наиболее опасного индийского штамма коронавируса среди населения. Ситуацию прокомментировал
замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков.
"Что касается сообщения об обнаружении индийского штамма коронавируса в Центре передовых технологий, то результаты предварительных лабораторных исследований, скорее всего, подтверждают эту гипотезу. Но чтобы прийти к верному выводу, необходимо досконально изучить окончательный анализ", — заявил Отабеков.
По его словам, жители Узбекистана привыкли уделять пристальное внимание приходу на территорию республики нового штамма коронавируса. Бурное обсуждение этого факта в контексте пандемии является нормальной и правильной ситуацией, подчеркнул эксперт.
Согласно данным специалистов из передовых лабораторий, в настоящее время в мире существует пять тысяч штаммов COVID-19, а по мнению некоторых ученых – свыше семи тысяч мутировавших штаммов. Как правило, они отличаются только скоростью распространения заболевания, легкой или тяжелой формой протекания коронавируса у инфицированных пациентов.