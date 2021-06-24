Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210624/xranyatsya-v-shkole-v-mno-obyasnili-pochemu-vypusknikam-devyatyx-klassov-ne-vydayut-attestatov-19400380.html
Хранятся в школе: в МНО объяснили, почему выпускникам девятых классов не выдают аттестатов
Хранятся в школе: в МНО объяснили, почему выпускникам девятых классов не выдают аттестатов
Аттестаты об окончании девятого класса хранятся в школе, поскольку в Узбекистане введено обязательное одиннадцатилетнее образование и большинство учеников... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T18:10+0500
2021-06-24T18:10+0500
общество
выпускник
школы
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/11/15202979_0:63:1199:737_1920x0_80_0_0_5c6340fb73122adf854e39dd1374b9ba.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Министерстве народного образования объяснили почему выпускникам девятых классов выдают лишь копии аттестатов о базовом образовании или их электронные варианты.По данным ведомства, оригинальные документы хранятся в школе, поскольку в Узбекистане введено обязательное одиннадцатилетнее образование и большинство учеников продолжают учебу в школе еще два года. По данному вопросу родителям достаточно лишь обратиться к директору школы. А вот с аттестатом за одиннадцатый класс все по-прежнему. Он вручается в торжественной обстановке после окончания школы.
https://uz.sputniknews.ru/20210512/uzbekskiy-kak-inostrannyy-mno-obyasnilo-pochemu-izmenitsya-metodika-prepodavaniya-gosyazyka-18685894.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/11/15202979_65:0:1132:800_1920x0_80_0_0_0f0b6370451d8db1a56e54acb93044fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
выпускник, школы, образование

Хранятся в школе: в МНО объяснили, почему выпускникам девятых классов не выдают аттестатов

18:10 24.06.2021
255
© Пресс-служба президента УзбекистанаУзбекские школьники
Узбекские школьники - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Аттестаты об окончании девятого класса хранятся в школе, поскольку в Узбекистане введено обязательное одиннадцатилетнее образование и большинство учеников продолжают учебу в школе.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Министерстве народного образования объяснили почему выпускникам девятых классов выдают лишь копии аттестатов о базовом образовании или их электронные варианты.
По данным ведомства, оригинальные документы хранятся в школе, поскольку в Узбекистане введено обязательное одиннадцатилетнее образование и большинство учеников продолжают учебу в школе еще два года.

“Если ученик после окончания девятого класса поступает в академический лицей, профессиональную школу или переводится в другую общеобразовательную школу, то на основании справки или талона с нового места учебы ему выдается аттестат”, — говорится в сообщении.

По данному вопросу родителям достаточно лишь обратиться к директору школы. А вот с аттестатом за одиннадцатый класс все по-прежнему. Он вручается в торжественной обстановке после окончания школы.
Учебники - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
Общество
Узбекский как иностранный: МНО объяснило, почему изменится методика преподавания госязыка
12 мая, 11:20
4364
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:10Хранятся в школе: в МНО объяснили, почему выпускникам девятых классов не выдают аттестатов
17:51По итогам межпарламентского форума будет принята Бухарская декларация
17:27В России определены лауреаты конкурса среди журналистов и блогеров — список победителей
17:06Подарки для привитых: как стимулируют граждан к вакцинации от COVID во всем мире
17:05МИД жестко прокомментировал пересечение узбекской границы афганскими военными
16:34Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом
16:08В Узбекистане изъята крупная партия опия
15:51Выявлены ли случаи распространения индийского штамма COVID в республике — ответ эксперта
15:47Из-за соревнований по картингу в Ташкенте ограничат движение автомобилей
15:38Узбекистан хочет привлечь китайский институт для выпуска препаратов от COVID-19
15:21Насколько эффективны аукционы на портале госзакупок — ответ ЦЭИР
15:05В Бухаре обсудили роль парламента в достижении целей устойчивого развития
15:03Гюнтер Оверфельд завершает миссию посла Германии в Узбекистане
14:22На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей
14:12Узнацбанк планирует разместить облигации в России — по каким причинам?
13:44"Дельта"-штамм "индийского" коронавируса выявлен в Узбекистане
13:42Сырдарьинскому педофилу дали десять лет
13:41Власти Узбекистана предложили оцифровать культурное наследие тюркских стран
13:24Егор Бероев: в чем его фатальная ошибка
13:22В этом году в вузы Узбекистана поступят почти 158 тысяч новых студентов