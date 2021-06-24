https://uz.sputniknews.ru/20210624/xranyatsya-v-shkole-v-mno-obyasnili-pochemu-vypusknikam-devyatyx-klassov-ne-vydayut-attestatov-19400380.html
Хранятся в школе: в МНО объяснили, почему выпускникам девятых классов не выдают аттестатов
Хранятся в школе: в МНО объяснили, почему выпускникам девятых классов не выдают аттестатов
Аттестаты об окончании девятого класса хранятся в школе, поскольку в Узбекистане введено обязательное одиннадцатилетнее образование и большинство учеников... 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T18:10+0500
2021-06-24T18:10+0500
2021-06-24T18:10+0500
общество
выпускник
школы
образование
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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В Министерстве народного образования объяснили почему выпускникам девятых классов выдают лишь копии аттестатов о базовом образовании или их электронные варианты.По данным ведомства, оригинальные документы хранятся в школе, поскольку в Узбекистане введено обязательное одиннадцатилетнее образование и большинство учеников продолжают учебу в школе еще два года. По данному вопросу родителям достаточно лишь обратиться к директору школы. А вот с аттестатом за одиннадцатый класс все по-прежнему. Он вручается в торжественной обстановке после окончания школы.
https://uz.sputniknews.ru/20210512/uzbekskiy-kak-inostrannyy-mno-obyasnilo-pochemu-izmenitsya-metodika-prepodavaniya-gosyazyka-18685894.html
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выпускник, школы, образование
Хранятся в школе: в МНО объяснили, почему выпускникам девятых классов не выдают аттестатов
Аттестаты об окончании девятого класса хранятся в школе, поскольку в Узбекистане введено обязательное одиннадцатилетнее образование и большинство учеников продолжают учебу в школе.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
В Министерстве народного образования объяснили
почему выпускникам девятых классов выдают лишь копии аттестатов о базовом образовании или их электронные варианты.
По данным ведомства, оригинальные документы хранятся в школе, поскольку в Узбекистане введено обязательное одиннадцатилетнее образование и большинство учеников продолжают учебу в школе еще два года.
“Если ученик после окончания девятого класса поступает в академический лицей, профессиональную школу или переводится в другую общеобразовательную школу, то на основании справки или талона с нового места учебы ему выдается аттестат”, — говорится в сообщении.
По данному вопросу родителям достаточно лишь обратиться к директору школы. А вот с аттестатом за одиннадцатый класс все по-прежнему. Он вручается в торжественной обстановке после окончания школы.