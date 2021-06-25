https://uz.sputniknews.ru/20210625/dvenadtsatiletniy-rebenok-pogib-ot-vzryva-gazovogo-ballona-v-namangane-19413099.html

Двенадцатилетний ребенок погиб от взрыва газового баллона в Намангане

Двенадцатилетний ребенок погиб от взрыва газового баллона в Намангане

Трагедия произошла из-за несоблюдения владельцами жилья техники безопасности: на кухне, которая располагалась в подвале дома, не было ни дымохода, ни... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T15:09+0500

2021-06-25T15:09+0500

2021-06-25T15:36+0500

происшествия

газовый баллон

наманганская область

мчс узбекистана

пожар

взрыв

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Взрыв газового баллона в жилом доме в махалле "Сохилобод" Туракурганского района Наманганской области унес жизни двенадцатилетнего ребенка, сообщили в районной администрации.По предварительным данным, трагедия произошла из-за несоблюдения владельцами жилья техники безопасности: на кухне, которая располагалась в подвале дома, не было ни дымохода, ни вентиляции. Взрыв спровоцировал пожар, который уничтожил значительную часть жилого дома и предметы домашнего обихода. После случившегося с населением встретились представители местной власти и МЧС. Они отметили, что в текущем году это уже не первый подобный случай и призвали людей соблюдать технику безопасности. Представитель райгаза объяснил правила использования баллона со сжиженным газом.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/dva-cheloveka-pogibli-ot-vzryva-na-gazovoy-zapravke-v-uzbekistane-19236573.html

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газовый баллон, наманганская область, мчс узбекистана, пожар, взрыв