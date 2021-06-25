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Двенадцатилетний ребенок погиб от взрыва газового баллона в Намангане
Двенадцатилетний ребенок погиб от взрыва газового баллона в Намангане
Трагедия произошла из-за несоблюдения владельцами жилья техники безопасности: на кухне, которая располагалась в подвале дома, не было ни дымохода, ни... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T15:09+0500
2021-06-25T15:09+0500
2021-06-25T15:36+0500
происшествия
газовый баллон
наманганская область
мчс узбекистана
пожар
взрыв
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Взрыв газового баллона в жилом доме в махалле "Сохилобод" Туракурганского района Наманганской области унес жизни двенадцатилетнего ребенка, сообщили в районной администрации.По предварительным данным, трагедия произошла из-за несоблюдения владельцами жилья техники безопасности: на кухне, которая располагалась в подвале дома, не было ни дымохода, ни вентиляции. Взрыв спровоцировал пожар, который уничтожил значительную часть жилого дома и предметы домашнего обихода. После случившегося с населением встретились представители местной власти и МЧС. Они отметили, что в текущем году это уже не первый подобный случай и призвали людей соблюдать технику безопасности. Представитель райгаза объяснил правила использования баллона со сжиженным газом.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/dva-cheloveka-pogibli-ot-vzryva-na-gazovoy-zapravke-v-uzbekistane-19236573.html
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газовый баллон, наманганская область, мчс узбекистана, пожар, взрыв
Двенадцатилетний ребенок погиб от взрыва газового баллона в Намангане
15:09 25.06.2021 (обновлено: 15:36 25.06.2021)
Трагедия произошла из-за несоблюдения владельцами жилья техники безопасности: на кухне, которая располагалась в подвале дома, не было ни дымохода, ни вентиляции.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Взрыв газового баллона в жилом доме в махалле "Сохилобод" Туракурганского района Наманганской области унес жизни двенадцатилетнего ребенка, сообщили
в районной администрации.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за несоблюдения владельцами жилья техники безопасности: на кухне, которая располагалась в подвале дома, не было ни дымохода, ни вентиляции. Взрыв спровоцировал пожар, который уничтожил значительную часть жилого дома и предметы домашнего обихода.
После случившегося с населением встретились представители местной власти и МЧС. Они отметили, что в текущем году это уже не первый подобный случай и призвали людей соблюдать технику безопасности. Представитель райгаза объяснил правила использования баллона со сжиженным газом.