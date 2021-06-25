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https://uz.sputniknews.ru/20210625/komu-povysyat-pensionnye-vyplaty-s-1-iyulya--ukaz-prezidenta-19409137.html
Кому повысят пенсионные выплаты с 1 июля — указ президента
Кому повысят пенсионные выплаты с 1 июля — указ президента
Вводятся доплаты гражданам, получающим минимальную пенсию, потерявшим кормильца, а также увеличивается размер пособия инвалидам с детства. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T12:57+0500
2021-06-25T12:57+0500
общество
пенсионное обеспечение
пенсионеры
пенсия
указ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент подписал указ "О дополнительных мерах, направленных на дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки населения". Согласно документу, с 1 июля 2021 года некоторой категории граждан увеличат пенсии.Таким образом, вводится доплата в размере 20% от базовой суммы для начисления пенсии лицам, получающим выплаты в размере минимальной ставки по возрасту и ниже.Отмечается, что стартовый размер пенсии при неполном стаже работы увеличится с 256 тысяч 675 сумов до 400 тысяч сумов.К тому же размер пенсий по возрасту и инвалидности будет доведен до 565 тысяч сумов, а ставка пособия по старости и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, увеличится с 315 до 400 тысяч сумов.Кроме того, при потере кормильца для каждого нетрудоспособного члена семьи получателей пенсии вводится доплата. В частности, размер их минимальных выплат поднимется с 256 до 400 тысяч сумов. Для охвата всех членов семей, получающих пособие, размер пособия на одного нетрудоспособного человека составит 400 тысяч сумов, а на каждого последующего - 150 тысяч сумов.Помимо этого, пособие лицам с инвалидностью с детства увеличится с 513 до 565 тысяч сумов в месяц.Напомним: с 1 апреля 2021 года была повышена ежемесячная пенсия одиноких пенсионеров, проживающих в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда.Последнее общее повышение пенсий в 1,07 раза было введено с 1 февраля 2020 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-uzbekistane-nekotorym-grajdanam-uvelichat-pensiyu-do-20-17980098.html
https://uz.sputniknews.ru/20210115/Suyumbaeva-rasskazala-o-mekhanizme-nachisleniya-pensii-v-stranakh-EAES-15797526.html
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пенсионное обеспечение, пенсионеры, пенсия, указ, узбекистан

Кому повысят пенсионные выплаты с 1 июля — указ президента

12:57 25.06.2021
81
© Sputnik / Владимир АстапковичПожилая женщина на лавочке
Пожилая женщина на лавочке - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
Вводятся доплаты гражданам, получающим минимальную пенсию, потерявшим кормильца, а также увеличивается размер пособия инвалидам с детства.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент подписал указ "О дополнительных мерах, направленных на дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки населения". Согласно документу, с 1 июля 2021 года некоторой категории граждан увеличат пенсии.
Таким образом, вводится доплата в размере 20% от базовой суммы для начисления пенсии лицам, получающим выплаты в размере минимальной ставки по возрасту и ниже.
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Отмечается, что стартовый размер пенсии при неполном стаже работы увеличится с 256 тысяч 675 сумов до 400 тысяч сумов.
К тому же размер пенсий по возрасту и инвалидности будет доведен до 565 тысяч сумов, а ставка пособия по старости и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, увеличится с 315 до 400 тысяч сумов.
Кроме того, при потере кормильца для каждого нетрудоспособного члена семьи получателей пенсии вводится доплата. В частности, размер их минимальных выплат поднимется с 256 до 400 тысяч сумов. Для охвата всех членов семей, получающих пособие, размер пособия на одного нетрудоспособного человека составит 400 тысяч сумов, а на каждого последующего - 150 тысяч сумов.
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Помимо этого, пособие лицам с инвалидностью с детства увеличится с 513 до 565 тысяч сумов в месяц.
Напомним: с 1 апреля 2021 года была повышена ежемесячная пенсия одиноких пенсионеров, проживающих в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда.
Последнее общее повышение пенсий в 1,07 раза было введено с 1 февраля 2020 года.
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