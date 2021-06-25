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Мирзиёев осмотрел строительство моста, который избавит столицу от пробок
Мирзиёев осмотрел строительство моста, который избавит столицу от пробок
Новый шестиполосный мост и дорога будут иметь пропускную способность до 12 тысяч автомобилей в час. В результате загруженность дорог в Сергелийском районе... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T20:05+0500
2021-06-25T20:05+0500
общество
мост
строительство
шавкат мирзиёев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил строительство моста над Малой кольцевой дорогой и каналом Салар, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Год назад президенту презентовали проект дороги и путепровода, которые соединят Сергелийский район с центром Ташкента. 26 декабря прошлого года открылся мост по улице Кипчак. Сегодня с этого моста строятся новая дорога и еще один мост до улицы Чопонота.Длина этого моста, который протянется над Малой кольцевой дорогой и каналом Салар, составит 788 метров, с учетом съездов — 950 метров. Он строится без остановки движения на Малой кольцевой и железной дороге с применением передовых инженерных решений, по технологии преднапряженного железобетона. Это повышает его прочность и безопасность. С моста строится новая шестикилометровая дорога до улицы Кипчак. На месте пересечения с Ташкентской кольцевой дорогой будет построен тоннель. Таким образом, улицы Чопонота в Чиланзарском районе и улица Кипчак в Сергелийском районе будут соединены.Вдоль дорог установят энергосберегающие фонари. На свободных участках будут созданы зеленые зоны, проложены тротуары и велосипедные дорожки.Здесь же состоялась презентация проекта по развитию придорожной инфраструктуры по улице Янги Узбекистон Кибрайского района Ташкентской области.
https://uz.sputniknews.ru/20210531/iz-za-stroitelstva-novogo-mosta-mkad-suzitsya-do-10-metrov--xokimiyat-tashkenta-19000420.html
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мост, строительство, шавкат мирзиёев, ташкент

Мирзиёев осмотрел строительство моста, который избавит столицу от пробок

20:05 25.06.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осматривает строительство нового моста
Шавкат Мирзиёев осматривает строительство нового моста - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Новый шестиполосный мост и дорога будут иметь пропускную способность до 12 тысяч автомобилей в час. В результате загруженность дорог в Сергелийском районе снизится на 50 процентов, время в пути сократится на 20-25 минут.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил строительство моста над Малой кольцевой дорогой и каналом Салар, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Год назад президенту презентовали проект дороги и путепровода, которые соединят Сергелийский район с центром Ташкента. 26 декабря прошлого года открылся мост по улице Кипчак. Сегодня с этого моста строятся новая дорога и еще один мост до улицы Чопонота.
Длина этого моста, который протянется над Малой кольцевой дорогой и каналом Салар, составит 788 метров, с учетом съездов — 950 метров. Он строится без остановки движения на Малой кольцевой и железной дороге с применением передовых инженерных решений, по технологии преднапряженного железобетона. Это повышает его прочность и безопасность.

“Это недорогая, надежная, удобная для нашего народа технология. С прицелом на будущее мы построим мосты еще во многих местах. Поэтому надо привезти сюда специалистов и студентов, показать им процесс, обучить современным технологиям”, — сказал Мирзиёев.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПроект нового моста в Ташкенте
Проект нового моста в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
Проект нового моста в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
С моста строится новая шестикилометровая дорога до улицы Кипчак. На месте пересечения с Ташкентской кольцевой дорогой будет построен тоннель. Таким образом, улицы Чопонота в Чиланзарском районе и улица Кипчак в Сергелийском районе будут соединены.
“В настоящее время автомобили, движущиеся из Сергелийского района в центр города и обратно, в основном пользуются одной дорогой – улицей Янги Сергели. В связи с этим здесь постоянно возникают пробки. Новый шестиполосный мост и дорога будут иметь пропускную способность до 12 тысяч автомобилей в час. В результате загруженность дорог в Сергелийском районе снизится на 50 процентов, время в пути сократится на 20-25 минут”, — говорится в сообщении.
Вдоль дорог установят энергосберегающие фонари. На свободных участках будут созданы зеленые зоны, проложены тротуары и велосипедные дорожки.
Здесь же состоялась презентация проекта по развитию придорожной инфраструктуры по улице Янги Узбекистон Кибрайского района Ташкентской области.
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31 мая, 17:16
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