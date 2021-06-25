https://uz.sputniknews.ru/20210625/mirziyoev-osmotrel-stroitelstvo-mosta-kotoryy-izbavit-stolitsu-ot-probok-19417985.html

Мирзиёев осмотрел строительство моста, который избавит столицу от пробок

Мирзиёев осмотрел строительство моста, который избавит столицу от пробок

Новый шестиполосный мост и дорога будут иметь пропускную способность до 12 тысяч автомобилей в час. В результате загруженность дорог в Сергелийском районе... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T20:05+0500

2021-06-25T20:05+0500

2021-06-25T20:05+0500

общество

мост

строительство

шавкат мирзиёев

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил строительство моста над Малой кольцевой дорогой и каналом Салар, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Год назад президенту презентовали проект дороги и путепровода, которые соединят Сергелийский район с центром Ташкента. 26 декабря прошлого года открылся мост по улице Кипчак. Сегодня с этого моста строятся новая дорога и еще один мост до улицы Чопонота.Длина этого моста, который протянется над Малой кольцевой дорогой и каналом Салар, составит 788 метров, с учетом съездов — 950 метров. Он строится без остановки движения на Малой кольцевой и железной дороге с применением передовых инженерных решений, по технологии преднапряженного железобетона. Это повышает его прочность и безопасность. С моста строится новая шестикилометровая дорога до улицы Кипчак. На месте пересечения с Ташкентской кольцевой дорогой будет построен тоннель. Таким образом, улицы Чопонота в Чиланзарском районе и улица Кипчак в Сергелийском районе будут соединены.Вдоль дорог установят энергосберегающие фонари. На свободных участках будут созданы зеленые зоны, проложены тротуары и велосипедные дорожки.Здесь же состоялась презентация проекта по развитию придорожной инфраструктуры по улице Янги Узбекистон Кибрайского района Ташкентской области.

https://uz.sputniknews.ru/20210531/iz-za-stroitelstva-novogo-mosta-mkad-suzitsya-do-10-metrov--xokimiyat-tashkenta-19000420.html

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мост, строительство, шавкат мирзиёев, ташкент