https://uz.sputniknews.ru/20210625/naznachena-data-poedinka-axmadalieva-i-riosa-19416229.html
Назначена дата поединка Ахмадалиева и Риоса
Назначена дата поединка Ахмадалиева и Риоса
Узбекскому боксеру предстоит провести бой против обязательного претендента на пояс 31-летнего американца Ронни Риоса. Бой пройдет в Лос-Анджелесе. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T18:17+0500
2021-06-25T18:17+0500
2021-06-25T20:06+0500
спорт
муроджон ахмадалиев
бокс
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Бой чемпиона WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджона Ахмадалиева и обязательного претендента, обладателя титула WBA Gold в этом весе американца Ронни Риоса пройдет в августе, сообщает национальное информагентство УзА.По данным агентства, спортсмены встретятся 28 августа предположительно в “Dignity Health Park” или на одной из арен “Staples Center” в Лос-Анджелесе.Срок обязательной защиты титула для Ахмадалиева наступил в конце января, однако WBA дала боксеру возможность сначала защитить титул IBF в бою против Рёсуке Ивасы.Поединок прошел 3 апреля на Humo Arena в Ташкенте и завершился победой узбекистанца. После боя 26-летний спортсмен пообещал зрителям привезти на родину все существующие боксерские награды.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/uzbekistan-eto-tolko-nachalo-chto-axmadaliev-poobeschal-zemlyakam-posle-zaschity-titula-18135483.html
https://uz.sputniknews.ru/20200131/Esli-Akhmadaliev-ne-poymaet-zvezdu-u-nego-bolshoe-buduschee---Ryabinskiy-13353491.html
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муроджон ахмадалиев, бокс
Назначена дата поединка Ахмадалиева и Риоса
18:17 25.06.2021 (обновлено: 20:06 25.06.2021)
Узбекскому боксеру предстоит провести бой против обязательного претендента на пояс 31-летнего американца Ронни Риоса. Бой пройдет в Лос-Анджелесе.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Бой чемпиона WBA и IBF в первом полулегком весе Муроджона Ахмадалиева и обязательного претендента, обладателя титула WBA Gold в этом весе американца Ронни Риоса пройдет в августе, сообщает
национальное информагентство УзА.
По данным агентства, спортсмены встретятся 28 августа предположительно в “Dignity Health Park” или на одной из арен “Staples Center” в Лос-Анджелесе.
Срок обязательной защиты титула для Ахмадалиева наступил в конце января, однако WBA дала боксеру возможность сначала защитить титул IBF в бою против Рёсуке Ивасы.
Поединок прошел 3 апреля на Humo Arena в Ташкенте и завершился победой узбекистанца. После боя 26-летний спортсмен пообещал зрителям привезти на родину все существующие боксерские награды.