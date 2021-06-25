https://uz.sputniknews.ru/20210625/pojarnye-likvidirovali-vozgoranie-v-stolichnom-restorane-19419169.html

Пожарные ликвидировали возгорание в столичном ресторане

Пожарные ликвидировали возгорание в столичном ресторане

Пожар повредил в общей сложности 120 квадратных метров внутренней части здания и его кровлю. А также 30 квадратных метра крыши соседнего с ним дома. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T21:43+0500

2021-06-25T21:43+0500

2021-06-25T21:43+0500

происшествия

мчс узбекистана

пожар

ресторан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Спасатели МЧС ликвидировали возгорание в ресторане Peggy’s Bar&Grill в Яшнабадском районе Ташкента, сообщает ведомство.Огонь охватил здание, расположенное на улице Султанали Машхади, в пятницу после полудня. На место происшествия выехало четыре пожарно-спасательных расчета. В 14.48 огонь удалось локализовать, а в 15.03 он был полностью потушен. Пожарным удалось сохранить площадь в 90 квадратных метров, отмечают в ведомстве. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет. В настоящее время устанавливается причина пожара и сумма причиненного материального ущерба.По данному факту проводится доследственная проверка.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/krupnyy-pojar-v-samarkande-shest-brigad-borolis-s-ognem-2-chasa--video-19345281.html

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мчс узбекистана, пожар, ресторан, ташкент