https://uz.sputniknews.ru/20210625/rosselxoznadzor-razreshaet-vvoz-tomatov-i-pertsev-esche-s-15-uzbekskix-predpriyatiy--spisok-19410361.html

Россельхознадзор разрешает ввоз томатов и перцев еще с 15 узбекских предприятий — список

Россельхознадзор разрешает ввоз томатов и перцев еще с 15 узбекских предприятий — список

Запрет на ввоз томатов и перцев из ряда областей республики был введен ранее в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T13:47+0500

2021-06-25T13:47+0500

2021-06-25T13:53+0500

экономика

россельхознадзор

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) с 28 июня разрешает ввоз на территорию России томатов и перцев с 15 предприятий из Ферганской области Узбекистана, сообщается на сайте ведомства.Россельхознадзор принял решение на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата, а также по результатам достигнутых договоренностей на состоявшихся 22 июня переговорах между ведомствами.Так, разрешен ввоз томатов с 11 предприятий, а перцев — с четырех.Томаты:Перцы:Запрет на ввоз томатов и перцев из ряда областей Узбекистана был введен в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата: с 26 ноября — из Ферганской области, с 4 декабря — из Навоийской области, с 11 декабря — из Кашкадарьинской области.

https://uz.sputniknews.ru/20210320/uzbekistan-uzhestochit-kontrol-kachestva-otpravlyaemykh-v-rossiyu-tomatov-17863421.html

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