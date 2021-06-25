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Россельхознадзор разрешает ввоз томатов и перцев еще с 15 узбекских предприятий — список
Россельхознадзор разрешает ввоз томатов и перцев еще с 15 узбекских предприятий — список
Запрет на ввоз томатов и перцев из ряда областей республики был введен ранее в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата. 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T13:47+0500
2021-06-25T13:53+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) с 28 июня разрешает ввоз на территорию России томатов и перцев с 15 предприятий из Ферганской области Узбекистана, сообщается на сайте ведомства.Россельхознадзор принял решение на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата, а также по результатам достигнутых договоренностей на состоявшихся 22 июня переговорах между ведомствами.Так, разрешен ввоз томатов с 11 предприятий, а перцев — с четырех.Томаты:Перцы:Запрет на ввоз томатов и перцев из ряда областей Узбекистана был введен в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата: с 26 ноября — из Ферганской области, с 4 декабря — из Навоийской области, с 11 декабря — из Кашкадарьинской области.
https://uz.sputniknews.ru/20210320/uzbekistan-uzhestochit-kontrol-kachestva-otpravlyaemykh-v-rossiyu-tomatov-17863421.html
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Россельхознадзор разрешает ввоз томатов и перцев еще с 15 узбекских предприятий — список

13:47 25.06.2021 (обновлено: 13:53 25.06.2021)
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© CC0 / Unsplash / Mae MuПомидоры
Помидоры - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
© CC0 / Unsplash / Mae Mu
Запрет на ввоз томатов и перцев из ряда областей республики был введен ранее в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) с 28 июня разрешает ввоз на территорию России томатов и перцев с 15 предприятий из Ферганской области Узбекистана, сообщается на сайте ведомства.
Это будет сделано под гарантии Государственной инспекцией по карантину растений при Кабмине Узбекистана.
Россельхознадзор принял решение на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата, а также по результатам достигнутых договоренностей на состоявшихся 22 июня переговорах между ведомствами.
Так, разрешен ввоз томатов с 11 предприятий, а перцев — с четырех.
Томаты:
1.
ООО "Грин Хаус Дангара" (Дангаринский район);
2.
ООО "Дангара агро томат" (Дангаринский район);
3.
ООО "Камолхон хожи ота" (Дангаринский район);
4.
ООО "Кодирова Мамлакатхон саодати" (Дангаринский район);
5.
Ф/х "Жамолхон Усмонов" (Куштепинский район);
6.
ООО "Водий Агро Ворлд" (город Кувасай);
7.
ООО "Исакхонзода Ханифахон" (город Кувасай);
8.
ООО "Агро Сервис Азиа" (город Кувасай);
9.
ООО “Марвел Инвест” (Багдадский район);
10.
Ф/х "Богбон Саркор" (Ташлакский район);
11.
ООО "Реал кабел инвест" (Дангаринский район).
Перцы:
1.
ООО "Юлдашев Элдор" (Бешарыкский район);
2.
ООО “Vostochniy Aromat” (Багдадский район);
3.
Ф/х "Богбон Саркор" (Ташлакский район);
4.
ООО "Far Promteximpeks" (Ферганский район).
Запрет на ввоз томатов и перцев из ряда областей Узбекистана был введен в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата: с 26 ноября — из Ферганской области, с 4 декабря — из Навоийской области, с 11 декабря — из Кашкадарьинской области.
Томаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
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Узбекистан ужесточит контроль качества отправляемых в Россию томатов
20 марта, 15:15
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