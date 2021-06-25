https://uz.sputniknews.ru/20210625/rossotrudnichestvo-gotovo-podderjat-mestnye-obrazovatelnye-initsiativy-v-uzbekistane-19417838.html

Россотрудничество готово поддержать местные образовательные инициативы в Узбекистане

Россотрудничество готово поддержать местные образовательные инициативы в Узбекистане

Ассоциация волонтерских центров, Россотрудничество и Русская гуманитарная миссия запускают международный гуманитарный проект "Россия: "Миссия Добро". В... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T20:16+0500

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видео

евгений примаков

россотрудничество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Задача миссии — усилить взаимодействие России с зарубежными странами в гуманитарной сфере, а также активизировать развитие международного волонтерства. Потенциальные страны для проведения миссий в 2021 году: Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Армения. К слову, есть уже реализованные проекты. Так, например, в 2020 году в Узбекистане была создана Национальная волонтерская организация по модели Международной программы "Волонтеры мира" Ассоциации волонтерских центров. Говоря об образовательной сфере, в частности о квотах в российские вузы для студентов, руководитель Россотрудничества Евгений Примакова, отметил, что в ближайшем будущем наиболее талантливым молодым людям планируется оплачивать дорогу в Россию. В этом предполагается участие Правительства РФ. Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik о планируемых проектах в Узбекистане, Примаков подчеркнул, что не только в этой республике, но и на всем постсоветском пространстве Россотрудничество готово поддерживать местные образовательные инициативы. В число направлений стартовавшего проекта входят гуманитарная помощь при ЧС природного и техногенного характера, образование и культура, программы долгосрочного развития, экология, здравоохранение, помощь беженцам, расчистка территорий и разборы завалов, обучение детей и подростков в школах базовым предметам, восстановление памятников культуры и воинских захоронений, строительство объектов здравоохранения, образования и культуры, восстановление и природных ландшафтов, профилактика заболеваний и развитие здравоохранения.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/kak-rf-i-ruz-budut-sotrudnichat-v-sfere-obrazovaniya-19363878.html

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

евгений примаков, россотрудничество, узбекистан