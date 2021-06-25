https://uz.sputniknews.ru/20210625/rossotrudnichestvo-gotovo-podderjat-mestnye-obrazovatelnye-initsiativy-v-uzbekistane-19417838.html
Россотрудничество готово поддержать местные образовательные инициативы в Узбекистане
Россотрудничество готово поддержать местные образовательные инициативы в Узбекистане
Ассоциация волонтерских центров, Россотрудничество и Русская гуманитарная миссия запускают международный гуманитарный проект "Россия: "Миссия Добро". В... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T20:16+0500
2021-06-25T20:16+0500
2021-06-25T20:51+0500
видео
евгений примаков
россотрудничество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Задача миссии — усилить взаимодействие России с зарубежными странами в гуманитарной сфере, а также активизировать развитие международного волонтерства. Потенциальные страны для проведения миссий в 2021 году: Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Армения. К слову, есть уже реализованные проекты. Так, например, в 2020 году в Узбекистане была создана Национальная волонтерская организация по модели Международной программы "Волонтеры мира" Ассоциации волонтерских центров. Говоря об образовательной сфере, в частности о квотах в российские вузы для студентов, руководитель Россотрудничества Евгений Примакова, отметил, что в ближайшем будущем наиболее талантливым молодым людям планируется оплачивать дорогу в Россию. В этом предполагается участие Правительства РФ. Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik о планируемых проектах в Узбекистане, Примаков подчеркнул, что не только в этой республике, но и на всем постсоветском пространстве Россотрудничество готово поддерживать местные образовательные инициативы. В число направлений стартовавшего проекта входят гуманитарная помощь при ЧС природного и техногенного характера, образование и культура, программы долгосрочного развития, экология, здравоохранение, помощь беженцам, расчистка территорий и разборы завалов, обучение детей и подростков в школах базовым предметам, восстановление памятников культуры и воинских захоронений, строительство объектов здравоохранения, образования и культуры, восстановление и природных ландшафтов, профилактика заболеваний и развитие здравоохранения.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/kak-rf-i-ruz-budut-sotrudnichat-v-sfere-obrazovaniya-19363878.html
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евгений примаков, россотрудничество, узбекистан
Россотрудничество готово поддержать местные образовательные инициативы в Узбекистане
20:16 25.06.2021 (обновлено: 20:51 25.06.2021)
Ассоциация волонтерских центров, Россотрудничество и Русская гуманитарная миссия запускают международный гуманитарный проект "Россия: "Миссия Добро". В Федеральном агентстве рассказали, чем готовы помочь, в частности, в области образования в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Задача миссии — усилить взаимодействие России с зарубежными странами в гуманитарной сфере, а также активизировать развитие международного волонтерства. Потенциальные страны для проведения миссий в 2021 году: Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Армения. К слову, есть уже реализованные проекты.
Так, например, в 2020 году в Узбекистане была создана Национальная волонтерская организация по модели Международной программы "Волонтеры мира" Ассоциации волонтерских центров.
Говоря об образовательной сфере, в частности о квотах в российские вузы для студентов, руководитель Россотрудничества Евгений Примакова, отметил, что в ближайшем будущем наиболее талантливым молодым людям планируется оплачивать дорогу в Россию. В этом предполагается участие Правительства РФ.
Отвечая на вопрос корреспондента Sputnik о планируемых проектах в Узбекистане, Примаков подчеркнул, что не только в этой республике, но и на всем постсоветском пространстве Россотрудничество готово поддерживать местные образовательные инициативы.
"Наша задача в отношении Узбекистана оказать содействие местным НПО, если они решат организовать детский сад, школу или что-то еще. Обращайтесь в "Русский дом" и мы будем искать способы вас поддержать. Если не с финансированием, с чем традиционно сложно, то методиками, подготовкой учителей, переподготовкой, стажировками, учебниками и т.д.".
Евгений Примаков
Председатель Россотрудничества
В число направлений стартовавшего проекта входят гуманитарная помощь при ЧС природного и техногенного характера, образование и культура, программы долгосрочного развития, экология, здравоохранение, помощь беженцам, расчистка территорий и разборы завалов, обучение детей и подростков в школах базовым предметам, восстановление памятников культуры и воинских захоронений, строительство объектов здравоохранения, образования и культуры, восстановление и природных ландшафтов, профилактика заболеваний и развитие здравоохранения.