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В Узбекистане ужесточаются санитарные требования из-за COVID: список новых ограничений
Общество
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Спецкомиссия разъяснила, кому разрешен въезд в Ташкент после 28 июня
Спецкомиссия разъяснила, кому разрешен въезд в Ташкент после 28 июня
Узбекистан ужесточает антиковидные меры в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, с 28 июня будет ограничен въезд в... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-25T16:42+0500
2021-06-25T17:19+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Узбекистане вводится ряд новых ограничений для стабилизации эпидемиологической обстановки. Так въезд в город на легковых авто и автобусах получат только некоторые категории граждан, за исключением экстренных случаев, сообщает пресс-служба Минздрава республики.Кому разрешен беспрепятственный въезд в Ташкент после 28 июня:Минздрав призывает население соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования и активно участвовать в вакцинации, чтобы не допустить следующей волны пандемии коронавируса в стране. Кроме того, с 28 июня по 12 июля вводятся ограничение на график работы развлекательных заведений и объектов общественного питания (с 8.00 до 20.00), а также половинная заполняемость таких заведений. Помимо этого расширяется круг лиц, подлежащих добровольной бесплатной вакцинации: прививку смогут сделать все, кто старше 18 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-ujestochayutsya-sanitarnye-trebovaniya-iz-za-covid-spisok-novyx-ogranicheniy-19413585.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, ташкент, узбекистан

Спецкомиссия разъяснила, кому разрешен въезд в Ташкент после 28 июня

16:42 25.06.2021 (обновлено: 17:19 25.06.2021)
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© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаКарантинные меры в Ташкенте
Карантинные меры в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Узбекистан ужесточает антиковидные меры в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, с 28 июня будет ограничен въезд в столицу.
ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Узбекистане вводится ряд новых ограничений для стабилизации эпидемиологической обстановки. Так въезд в город на легковых авто и автобусах получат только некоторые категории граждан, за исключением экстренных случаев, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Кому разрешен беспрепятственный въезд в Ташкент после 28 июня:
лицам, постоянно проживающим (прописанным) в Ташкенте;
иностранным гражданам, постоянно проживающим (прописанным) в Ташкенте;
лицам, проходящим лечение в столичных клиниках;
постоянно проживающим в Ташкенте жителям регионов (при наличии документа, подтверждающего место работы);
пассажирам, летящим за границу через Ташкентский международный аэропорт (при наличии билета на самолет);
иностранным гражданам, прибывшим в Республику Узбекистан в качестве туристов, и водителю транспортного средства, их перевозящего, а в случае группы — переводчику или представителю туристической компании;
перевозчикам всех видов грузов, а также строительных материалов (песок, щебень и др.), перевозчикам сельхозпродукции любыми видами транспорта и почтовые отправления АО "Узбекистон почтаси";
сотрудникам системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы.
Минздрав призывает население соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования и активно участвовать в вакцинации, чтобы не допустить следующей волны пандемии коронавируса в стране.
Знак Стоп на въезде в Ташкент во время карантина - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2021
Происшествия
В Узбекистане ужесточаются санитарные требования из-за COVID: список новых ограничений
16:12
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14
Кроме того, с 28 июня по 12 июля вводятся ограничение на график работы развлекательных заведений и объектов общественного питания (с 8.00 до 20.00), а также половинная заполняемость таких заведений. Помимо этого расширяется круг лиц, подлежащих добровольной бесплатной вакцинации: прививку смогут сделать все, кто старше 18 лет.
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