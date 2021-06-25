https://uz.sputniknews.ru/20210625/spetskomissiya-razyasnila-komu-razreshen-vezd-v-tashkent-posle-28-iyunya-19414715.html

Спецкомиссия разъяснила, кому разрешен въезд в Ташкент после 28 июня

Спецкомиссия разъяснила, кому разрешен въезд в Ташкент после 28 июня

Узбекистан ужесточает антиковидные меры в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, с 28 июня будет ограничен въезд в... 25.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-25T16:42+0500

2021-06-25T16:42+0500

2021-06-25T17:19+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Узбекистане вводится ряд новых ограничений для стабилизации эпидемиологической обстановки. Так въезд в город на легковых авто и автобусах получат только некоторые категории граждан, за исключением экстренных случаев, сообщает пресс-служба Минздрава республики.Кому разрешен беспрепятственный въезд в Ташкент после 28 июня:Минздрав призывает население соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования и активно участвовать в вакцинации, чтобы не допустить следующей волны пандемии коронавируса в стране. Кроме того, с 28 июня по 12 июля вводятся ограничение на график работы развлекательных заведений и объектов общественного питания (с 8.00 до 20.00), а также половинная заполняемость таких заведений. Помимо этого расширяется круг лиц, подлежащих добровольной бесплатной вакцинации: прививку смогут сделать все, кто старше 18 лет.

https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-ujestochayutsya-sanitarnye-trebovaniya-iz-za-covid-spisok-novyx-ogranicheniy-19413585.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, ташкент, узбекистан